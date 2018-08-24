«Я – смог!»: уфимец с аппаратом Илизарова взобрался на гору Кызыл-Таш

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-24T12:41:41+03:00

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Жизнь 35-летнего уфимца Ильдара Зинурова напоминает настоящий приключенческий роман. Коуч, психолог, ученый, писатель и при этом заядлый путешественник и поклонник экстремальных видов спорта. Он несколько раз водил туристов на гору Иремель. Глядя на этого жизнерадостного человека, никогда не подумаешь, что недавно врачи предупредили его о возможности остаться инвалидом на всю жизнь.

Но Ильдар не позволил себе сдаться и смириться: после тяжелой операции, с аппаратом Илизарова мужчина взобрался на одну из самых высоких гор в Башкирии – Кызыл Таш.

«МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУ ХОДИТЬ»

Ильдар родился с тяжелой патологией – врожденным вывихом надколенников, и в пять лет перенес восемь сложнейших операций. Когда парню исполнилось 16, лечащий врач огорошил его новостью, что, скорее всего, тот никогда не сможет ходить. Молодой человек сначала впал в депрессию, но потом взял себя в руки и пообещал себе: пусть другие не ходят, а я смогу и буду! Самовнушение сработало и до 30 лет Ильдар проходил без костылей.

На небольшом плато Ильдар снял несколько роликов для видеодневника

С возрастом проблема усиливалась. К 33 годам передвигаться стало тяжело и больно. Мужчина никому не рассказывал о своей проблеме: не хотел, чтобы его жалели. Именно поэтому Ильдар отказался от предложенной ему инвалидности.

- В 2016 году хирург мне сказал, что операцию откладывать нельзя, - рассказывает Зинуров. – Я начал искать врача – в Уфе, в Москве, но из-за сложного случая многие отказывались брать на себя ответственность. От безысходности я, убежденный материалист, даже обращался к знахарям и испробовал все методы народной медицины. Все было бесполезно.

Больше всего Ильдар боялся остаться парализованным. Дедушку по отцовской линии разбил паралич, и мужчина знал, насколько тяжело быть абсолютно беспомощным, зависеть от посторонней помощи.

- В какой-то момент я даже подумал: если парализует, найду в себе силы доползти до окна, - признается Ильдар. – Одна мысль, что могу стать обузой для близких приводила в отчаяние.

НАЧАЛ ВЕСТИ ВИДЕОДНЕВНИК

Немного подумав и погрустив, Ильдар принял для себя решение: пока он еще может ходить, нужно путешествовать, посетить места, в которых еще не был, но давно мечтал об этом. Накопить багаж впечатлений и счастливых воспоминаний.

- Я всегда вел активный образ жизни, - признается Ильдар. – Много путешествовал по России и за границей, водил туристов на Аркаим.

Отправной точкой в «турне» Зинуров выбрал Кызыл-Таш, знаменитую «Розовую скалу», что в Кугарчинском районе республики.

- Именно на Кызыл-Таше я начал вести свой видеодневник, - рассказывает Ильдар. – Записал кучу роликов для своего канала на Ютубе и сайта. Записал даже прощальное видео с напутствием для друзей: живите, пока можете жить, - но так и не опубликовал его….

Ильдару повезло: еще два года мужчина продолжал ездить по миру: посетил почти все горы в России, Марокко и Таиланде. При этом он продолжал снимать ролики, чтобы в конце смонтировать фильм о своих приключениях.

- Я прекрасно понимал, что каждый мой поход мог оказаться последним, - признается Ильдар. – Приступ боли начинается внезапно. Вот ты ходишь, а через секунду тебя пронзает адская боль, и ты уже не можешь ни двигаться, ни лежать. Спасают только обезболивающие уколы, но ведь на них долго не протянешь.

Наконец, выбив квоту на операцию в Кургане, Ильдар снимал видео, связанные с болезнью: вот он в больнице, вот он перед операцией, вот он с аппаратом Илизарова…

В начале года Зинурову наконец сделали две сложных операции. 127 долгих дней мужчина провел в больнице с аппаратами Илизарова на каждой ноге. Наконец, один аппарат сняли, и Ильдара отправили домой, дохаживать со вторым аппаратом еще два месяца.

КАЖДЫЙ ШАГ - ОГРОМНЫЙ РИСК

- Еще год назад я решил, что было бы неплохо записать последний, финальный ролик именно там, где все началось. Завершить историю в исходной точке, - рассказывает Ильдар. – Поэтому, не дожидаясь, когда снимут аппарат, я решил испытать себя на прочность: если смогу взобраться на гору, значит, все не так уж и плохо….

16 июля, сразу на следующий день после своего 35-летия, мужчина в компании друзей выехал в Кугарчинский район. Доехали до деревни Ассы, возле реки разбили палаточный лагерь, чтобы с утра начать восхождение. Уже тогда ночью Ильдар впервые засомневался: а хватит ли сил.

Обрабатывать аппарат Илизарова приходилось в походных условиях

- Пережить ночь в палатке с аппаратом Илизарова было очень тяжело, - вспоминает мужчина. – Больно, неудобно, холодно. Хорошо, что я заранее запасся ватой, бинтами и дезинфицирующими средствами. Если бы мой врач узнал, каким безрассудством я занимаюсь, он бы сильно меня отругал. Поэтому я настоятельно прошу: не повторяйте мой самонадеянный поступок, поберегите свое здоровье.

На следующее утро друзья пешком по шпалам отправились к горе. Пройти пришлось почти 1,5 километра. Да и сам подъем занял несколько часов, поскольку взбираться приходилось по пологому склону, ведь из-за грязи костыль в любой момент мог соскользнуть, и тогда бы лопнула спица в аппарате. В этом случае Ильдара пришлось бы на носилках спускать с горы и везти в больницу.

Наконец, друзья добрались до плато, где Ильдар два года назад записал свой первый ролик. Мужчина записал очередное видео, где поделился своими впечатлениями и планами на будущее, после чего компания двинулась вниз. Спуск дался очень тяжело, костыль так и норовил соскользнуть, так что друзьям пришлось подстраховывать Ильдара.

- Только когда я спустился, понял – какую авантюру я замутил, - делится Ильдар. – Это было непередаваемое ощущение: адреналина, какого-то испуга, гордости за себя. Я искренне был рад, что все закончилось благополучно, я смог! Но еще раз повторюсь: не вздумайте повторять мой безрассудный подвиг.

Чтобы добраться до "Розовой скалы", пришлось 1,5 километра идти пешком по шпалам

Кстати, только после спуска Ильдар понял – а зачем и для кого он действительно снимает все свои видео. Все эти ролики должны потом вдохновлять людей, которые пойдут за ним. Чтобы все те, кто опустил руки и смирился со своей участью инвалида, вдохновился его историей и двигался дальше, жил полноценной жизнью, радуясь каждому дню.

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Кстати, Ильдар не собирается останавливаться и обязательно продолжит свои путешествия, как только снимут аппарат. В этом его поддерживает жена, которая обожает путешествовать вместе с мужем.

- В первую очередь я хочу поехать в Грузию, - делится своими планами Ильдар. – Я там никогда не был, но мои друзья, возвращаясь из поездок, рассказывают, что там безумно интересно и колоритно. Да и вообще, я – человек спонтанный; подвернулся горящий тур с вылетом через пять часов – и я уже собираю чемоданы. Я посетил 18 стран, так что посмотреть в мире еще есть на что.