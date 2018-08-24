2018-08-24T12:41:41+03:00
Общество

«Я – смог!»: уфимец с аппаратом Илизарова взобрался на гору Кызыл-Таш

Невзирая на боль и страх, мужчина совершил восхождение на одну из самых высоких гор
Яна Базекина
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Ильдар несколько часов с помощью друзей забирался на горуИльдар несколько часов с помощью друзей забирался на гору
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Жизнь 35-летнего уфимца Ильдара Зинурова напоминает настоящий приключенческий роман. Коуч, психолог, ученый, писатель и при этом заядлый путешественник и поклонник экстремальных видов спорта. Он несколько раз водил туристов на гору Иремель. Глядя на этого жизнерадостного человека, никогда не подумаешь, что недавно врачи предупредили его о возможности остаться инвалидом на всю жизнь.

Но Ильдар не позволил себе сдаться и смириться: после тяжелой операции, с аппаратом Илизарова мужчина взобрался на одну из самых высоких гор в БашкирииКызыл Таш.

«МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУ ХОДИТЬ»

Ильдар родился с тяжелой патологией – врожденным вывихом надколенников, и в пять лет перенес восемь сложнейших операций. Когда парню исполнилось 16, лечащий врач огорошил его новостью, что, скорее всего, тот никогда не сможет ходить. Молодой человек сначала впал в депрессию, но потом взял себя в руки и пообещал себе: пусть другие не ходят, а я смогу и буду! Самовнушение сработало и до 30 лет Ильдар проходил без костылей.

На небольшом плато Ильдар снял несколько роликов для видеодневника

На небольшом плато Ильдар снял несколько роликов для видеодневника

С возрастом проблема усиливалась. К 33 годам передвигаться стало тяжело и больно. Мужчина никому не рассказывал о своей проблеме: не хотел, чтобы его жалели. Именно поэтому Ильдар отказался от предложенной ему инвалидности.

- В 2016 году хирург мне сказал, что операцию откладывать нельзя, - рассказывает Зинуров. – Я начал искать врача – в Уфе, в Москве, но из-за сложного случая многие отказывались брать на себя ответственность. От безысходности я, убежденный материалист, даже обращался к знахарям и испробовал все методы народной медицины. Все было бесполезно.

Больше всего Ильдар боялся остаться парализованным. Дедушку по отцовской линии разбил паралич, и мужчина знал, насколько тяжело быть абсолютно беспомощным, зависеть от посторонней помощи.

- В какой-то момент я даже подумал: если парализует, найду в себе силы доползти до окна, - признается Ильдар. – Одна мысль, что могу стать обузой для близких приводила в отчаяние.

НАЧАЛ ВЕСТИ ВИДЕОДНЕВНИК

Немного подумав и погрустив, Ильдар принял для себя решение: пока он еще может ходить, нужно путешествовать, посетить места, в которых еще не был, но давно мечтал об этом. Накопить багаж впечатлений и счастливых воспоминаний.

- Я всегда вел активный образ жизни, - признается Ильдар. – Много путешествовал по России и за границей, водил туристов на Аркаим.

Отправной точкой в «турне» Зинуров выбрал Кызыл-Таш, знаменитую «Розовую скалу», что в Кугарчинском районе республики.

- Именно на Кызыл-Таше я начал вести свой видеодневник, - рассказывает Ильдар. – Записал кучу роликов для своего канала на Ютубе и сайта. Записал даже прощальное видео с напутствием для друзей: живите, пока можете жить, - но так и не опубликовал его….

Ильдару повезло: еще два года мужчина продолжал ездить по миру: посетил почти все горы в России, Марокко и Таиланде. При этом он продолжал снимать ролики, чтобы в конце смонтировать фильм о своих приключениях.

- Я прекрасно понимал, что каждый мой поход мог оказаться последним, - признается Ильдар. – Приступ боли начинается внезапно. Вот ты ходишь, а через секунду тебя пронзает адская боль, и ты уже не можешь ни двигаться, ни лежать. Спасают только обезболивающие уколы, но ведь на них долго не протянешь.

Наконец, выбив квоту на операцию в Кургане, Ильдар снимал видео, связанные с болезнью: вот он в больнице, вот он перед операцией, вот он с аппаратом Илизарова…

В начале года Зинурову наконец сделали две сложных операции. 127 долгих дней мужчина провел в больнице с аппаратами Илизарова на каждой ноге. Наконец, один аппарат сняли, и Ильдара отправили домой, дохаживать со вторым аппаратом еще два месяца.

КАЖДЫЙ ШАГ - ОГРОМНЫЙ РИСК

- Еще год назад я решил, что было бы неплохо записать последний, финальный ролик именно там, где все началось. Завершить историю в исходной точке, - рассказывает Ильдар. – Поэтому, не дожидаясь, когда снимут аппарат, я решил испытать себя на прочность: если смогу взобраться на гору, значит, все не так уж и плохо….

16 июля, сразу на следующий день после своего 35-летия, мужчина в компании друзей выехал в Кугарчинский район. Доехали до деревни Ассы, возле реки разбили палаточный лагерь, чтобы с утра начать восхождение. Уже тогда ночью Ильдар впервые засомневался: а хватит ли сил.

Обрабатывать аппарат Илизарова приходилось в походных условиях

Обрабатывать аппарат Илизарова приходилось в походных условиях

- Пережить ночь в палатке с аппаратом Илизарова было очень тяжело, - вспоминает мужчина. – Больно, неудобно, холодно. Хорошо, что я заранее запасся ватой, бинтами и дезинфицирующими средствами. Если бы мой врач узнал, каким безрассудством я занимаюсь, он бы сильно меня отругал. Поэтому я настоятельно прошу: не повторяйте мой самонадеянный поступок, поберегите свое здоровье.

На следующее утро друзья пешком по шпалам отправились к горе. Пройти пришлось почти 1,5 километра. Да и сам подъем занял несколько часов, поскольку взбираться приходилось по пологому склону, ведь из-за грязи костыль в любой момент мог соскользнуть, и тогда бы лопнула спица в аппарате. В этом случае Ильдара пришлось бы на носилках спускать с горы и везти в больницу.

Наконец, друзья добрались до плато, где Ильдар два года назад записал свой первый ролик. Мужчина записал очередное видео, где поделился своими впечатлениями и планами на будущее, после чего компания двинулась вниз. Спуск дался очень тяжело, костыль так и норовил соскользнуть, так что друзьям пришлось подстраховывать Ильдара.

- Только когда я спустился, понял – какую авантюру я замутил, - делится Ильдар. – Это было непередаваемое ощущение: адреналина, какого-то испуга, гордости за себя. Я искренне был рад, что все закончилось благополучно, я смог! Но еще раз повторюсь: не вздумайте повторять мой безрассудный подвиг.

Чтобы добраться до "Розовой скалы", пришлось 1,5 километра идти пешком по шпалам

Чтобы добраться до "Розовой скалы", пришлось 1,5 километра идти пешком по шпалам

Кстати, только после спуска Ильдар понял – а зачем и для кого он действительно снимает все свои видео. Все эти ролики должны потом вдохновлять людей, которые пойдут за ним. Чтобы все те, кто опустил руки и смирился со своей участью инвалида, вдохновился его историей и двигался дальше, жил полноценной жизнью, радуясь каждому дню.

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Кстати, Ильдар не собирается останавливаться и обязательно продолжит свои путешествия, как только снимут аппарат. В этом его поддерживает жена, которая обожает путешествовать вместе с мужем.

- В первую очередь я хочу поехать в Грузию, - делится своими планами Ильдар. – Я там никогда не был, но мои друзья, возвращаясь из поездок, рассказывают, что там безумно интересно и колоритно. Да и вообще, я – человек спонтанный; подвернулся горящий тур с вылетом через пять часов – и я уже собираю чемоданы. Я посетил 18 стран, так что посмотреть в мире еще есть на что.

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