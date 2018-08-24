«Пункт назначения» по-башкирски: пассажира машины убило залетевшим в салон бревном

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-24T11:54:47+03:00

От мощного удара бревном пассажир погиб на месте

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Вечерняя поездка на «Ниве» закончилась для 41-летнего жителя Башкирии смертельной трагедией в стиле фильма ужасов – мужчину убило бревном, залетевшим в салон внедорожника.

ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ ВЕЧЕРОМ

По данным ГИБДД республики, жуткое происшествие произошло в башкирской глубинке минувшим вечером, в четверг. 31-летний водитель оранжевой «нивушки» возвращался домой по дороге Старокутово-Исанбаево-Аккузово. На пассажирском сидении находился его 41-летний товарищ.

По всей видимости, в один момент водитель зазевался, и в сумерках не заметил гужевую повозку, ехавшую по обочине дороги. Столкновения избежать не удалось.

По данным ГИБДД, бревно не было закреплено

ЗАКРЕПИЛ ГРУЗ БРЕВНОМ

По несчастливой случайности, управляющий повозкой решил не заморачиваться с мерами безопасности. Он закрепил сено в телеге самым простым методом – попросту придавил тяжелым бревном. К несчастью, этот фактор стал смертельным для пассажира «Нивы».

Тяжелый кусок дерева вылетел из телеги словно снаряд. Он легко пробил лобовое стекло внедорожника и ударил пассажира машины в голову. Несчастный получил травы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Сейчас башкирские автоинспекторы выясняют все подробности происшествия. Остается неизвестным, почему мужчина, управляющей повозкой, выехал на дорогу общего пользования в вечернее время суток – телега не имела габаритных знаков.

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