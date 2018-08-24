Сколько стоить уфимского ребенка в школу собрать?

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-24T09:23:55+03:00

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Впереди самая важная дата для всех школьников и их родителей – 1 сентября. Особенно волнуются мамы и папы первоклассников: ведь хочется обеспечить ребенка всем необходимым, и при этом не разориться. Список покупок внушительный: школьная и спортивная форма, обувь, рюкзак, канцтовары. В некоторых школах, возможно, потребуется приобрести рабочие тетради и некоторые учебники. И это не считая праздничных бантов и букетов для учителя. Многие родители заблаговременно начинают приобретать все необходимое, контролируя и оптимизируя расходы, но многие предпочитают делать покупки ближе к сентябрю. Ведь дети быстро растут, и есть опасение, что купленная заранее форма может оказаться не по росту.

«Комсомольская правда в Уфе» прошлась по школьным ярмаркам и базарам, заглянула в магазины канцтоваров и подсчитала, сколько же стоит собрать первоклассника в 2018 году.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

Во многих школах республики школьная форма для начальной школы – вещь обязательная. И если где-то допускается деловой стиль «белый верх – темный низ», то в большинстве школ и гимназий требуется приобретать школьную форму определенных цветов и фактур. Многие родители видят в этой «обязаловке» несомненный плюс: все ученики одеты одинаково, вне зависимости от материального достатка семьи. А индивидуальности всегда можно добавить, надев оригинальную блузочку или повязав красивый бант.

Чаще всего приобрести форму можно в самой школе: как правило, представители фабрик, заключающие договор со школой, приезжают в мае и в конце августа и привозят комплекты разных размеров.

Если строгих требований в школе нет, можно сшить форму в ателье или купить в детских магазинах одежды, которые часто предлагают специальные школьные коллекции. Главное, чтобы вся форма была сшита из качественных материалов (ткань должна быть «дышащей», гигроскопичной, не терять внешний вид после стирки и не покрываться «катышками»).

Для девочки:

Костюм-тройка (пиджак, жилетка, юбка): 3200 – 4000 рублей;

Сарафан: 1500-2000 рублей;

Кардиган: 1000-1300 рублей;

Юбка: 700-1200 рублей;

Блузка нарядная (для торжественных мероприятий): 1000-1300 рублей;

Блузка повседневная (лучше покупать несколько: с коротким и длинным рукавом): 700-1000 рублей;

Колготки (белые и светлых тонов – около 5 шт.): 100-150 рублей;

Фартук (белый и черный): 500-700 рублей;

Бант: около 150 рублей;

Обувь (из натуральных материалов, лучше с белой подошвой): 1000-3000 рублей.

Для мальчика:

Костюм-тройка (пиджак, жилетка, брюки): 3000-3500 рублей;

Запасные брюки: 1000-1500 рублей;

Рубашка (с коротким и длинным рукавом, 3-4 шт.): 700-1200 рублей;

Галстук (или бабочка): около 300 рублей;

Обувь: 1000-2500 рублей.

Как правило, спортивная форма первоклассника включает в себя спортивный костюм (лучше из «дышащих» материалов, хорошо впитывающих влагу, и нейтральных оттенков), пары белых футболок и кроссовок или кед (желательно, на белой подошве, чтобы не оставлять черных отметин на полу). Если взять спортивную форму на размер больше, то есть шанс, что ваше чадо проносит ее минимум два, а то и три года, и при этом она не будет смотреться, как с чужого плеча.СПОРТИВНАЯ ФОРМА

Спортивный костюм: 1500-2000 рублей;

Белая футболка (2 шт.): 100-150 рублей;

Кроссовки или кеды: 700-1500 рублей.

На качестве школьной формы лучше не экономитьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

Одним из главных атрибутов для будущего первоклассника является портфель, поэтому не стоит на нем экономить. Во-первых, от качества ранца зависит здоровье ребенка (спинка должна быть жесткой, ортопедической, чтобы не нарушалась осанка, лямки должны быть широкими, чтобы не натирались и не уставали плечи, а сам портфель не должен превышать по весу 900-1000 граммов). Во-вторых, ранец должен быть крепким, чтобы не развалился к концу первого же учебного года. И наконец, он действительно должен нравиться ребенку, чтобы он с удовольствием складывал в него учебники и тетрадки, так что при покупке обязательно учитывайте мнение своего маленького ученика. Так же стоит приобрести специальные сумки для сменной обуви и физкультурной формы.

Портфель или ранец: от 1500 до 3000 рублей;

Сумка-мешок для обуви: 80-150 рублей.

Список канцелярских товаров, как правило, выдают родителям первоклассников еще на предварительном собрании, и наименования будут повторяться потом из года в год. Покупать канцтовары следует «с запасом», так как дети часто теряют ручки-карандаши-альбомы в школе, и обнаружить пропажу вы можете уже поздно вечером, когда все магазины будут закрыты.

Набор для письма:

Папка для тетрадей (А3): 80-150 рублей;

Тетради (12 листов, в клетку и линейку – чем больше, тем лучше): 0,95 (по акции)-2,5 рублей;

Дневник (для начальной школы): 50-80 рублей;

Пенал (лучше с двумя отделениями, мягкий): 150-250 рублей;

Карандаш простой (легко затачивающийся, с крепким грифелем, 5 шт.): 6-10 рублей;

Шариковая ручка (синяя, не мажущая, лучше с резиновым основанием, 5 шт.): 7-15 рублей;

Ластик (мягкий, 3 шт.): 10-30 рублей;

Точилка (лучше с отсеком для стружки): около 40 рублей;

Линейка (15-20 см, 2 шт.): 20-30 рублей.

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Первоклассники много и часто занимаются творчеством: рисуют, лепят из пластилина, занимаются оригами и разными поделками. Чтобы не перегружать портфель, стоит завести отдельную папку для творчества и оставлять ее в классе, чтобы ребенок мог взять, что ему понадобится, в любое время.

Папка для художественных принадлежностей (А4, непромокаемая, лучше на молнии): 300-350 рублей;

Альбом (12 или 18 листов, 2-3 штуки): 15-30 рублей;

Цветная бумага (двухсторонняя, 2-3 штуки): около 50 рублей;

Белый и цветной картон: 50-70 рублей;

Канцелярские ножницы: около 70 рублей;

Клей-карандаш: около 30 рублей;

Краски акварельные (12-18 цветов): 60-130 рублей;

Стаканчик-непроливайка: около 20 рублей

Пластилин (12-18 цветов): 120-150 рублей

Цветные карандаши (12-18 цветов): 70-130 рублей;

Набор кистей (лучше белка или пони): около 150 рублей.

"Комсомолка" подсчитала, сколько в среднем придется потратить на сборы ребенка в школу

Может пригодиться:

Набор для работы с пластилином (доска, стеки) – 150 рублей;

Фартук и нарукавники: 120-170 рублей;

Подставка для учебников: 70-90 рублей;

Бирки нашивки (для спортивной формы и портфеля): около 150 рублей.

Таким образом, собрать в школу девочку-первоклашку, в среднем, обойдется в 19000 рублей. Немногим меньше встанет подготовка к школе для мальчика-первоклассника – примерно, в 18600. Конечно, все зависит от того, где вы будете совершать покупки – в специализированных и фирменных магазинах или на школьных ярмарках и базарах. Главное, не стоит экономить на качестве, но и увлекаться, скупая все самое дорогое и лучшее тоже не стоит.