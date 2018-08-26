Земфира: «Играть концерты не хочу. Буду писать новый альбом»

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-26T14:21:24+03:00

Накануне своего для рождения самая яркая и непредсказуемая российская певица заявила, что намерена покинуть сцену и поделилась планами на будущее

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Сегодня, 26 августа, главной певице страны исполняется 42 года. Незадолго до знаменательной даты Земфира подвела итоги уходящего лета и заявила, что покидает сцену на неопределенное время

- По существу - это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю. Буду писать новый альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю. Спасибо, за это лето! - написала рок-звезда на своей странице в Facebook.

Впервые о желании завязать с концертной деятельностью и целиком посвятить себя творчеству Земфира сообщила во время своего августовского выступления на фестивале "Live Fest Summer" в Сочи, заявив, что он стал "последним в обозримом будущем". Фанатов певицы новость, конечно, не порадовала, но они поддерживают свою любимцу, ведь она уже давно не радовала их своим новыми песнями - с выхода последнего альбома Земфиры - "Жить в твоей голове" прошло уже пять лет. Сегодня поклонники засыпали певицу поздравлениями на официальном сообществе "ВКонтакте" и даже специально сняли клип в ее честь.

"Дорогая Земфира! На излете прекрасного фестивально-футбольного лета мы хотим пожелать Вам быть счастливой всегда - в тишине и на концертах, в одиночестве и в окружении близких людей, в жизни и творчестве...".

Как известно, близких у Земфиры немного - певица слывет одной из самых закрытых отечественных знаменитостей и тех, кого она готова пустить в свою жизнь, можно пересчитать на пальцах одной руки. Одной из первых именниницу поздравила ее близкая подруга - режиссер и актриса Рената Литвинова, написавшая на своей страничке в Instagram : "Самая единственная Земфира, с Днем рождения! Пожалуйста, будь вечной!"

Сама Земфира во время недавнего общения с фанатами сказала про Литвинову: "Это мой самый близкий человек и самый лучший друг". Вероятнее всего и собственный день рождения певица будет сегодня отмечать в компании самых близких друзей. А вот у фанатов, жаждущих лично поздравить своего кумира, нет абсолютно никаких шансов.

ДОСТАЛИ "НЕНОРМАЛЬНЫЕ" ФАНАТЫ И "НЕКРАСИВЫЕ" ЛЮДИ

Этим "странным ", как выразилась сама Земфира, летом певицу так достали слишком назойливые поклонники, оккупировавшие ее подъезд в доме на Фунзенской набережной, что она даже была вынуждена высказаться по этому поводу в соцсетях.

- Понятно, что я не одна являюсь "жертвой" ненормальных и помешанных людей, но говорить могу только от своего имени. "Они" спали на коврике моей квартиры, писали мне по пятьдесят писем в день, звонили по четыре часа подряд в дверь и требовали выйти, открыть, поговорить ... И даже те, с которыми у меня установились человеческие отношения, срывались и атаковали. Я живу под этим прессом почти двадцать лет..., - призналась Земфира. - Что мне нужно? А что человеку нужно в 40+? Уважение, личное пространство, выбор.

Кроме "ненормальных" фанатов Земфиру этим летом очень раздражали молодые коллеги - "очень некрасивая", по ее мнению, Гречка (18-летняя Анастасия Иванова ) и Монеточка (20-летняя Лиза Гырдымова), чьей голос рок-звезда назвала "омерзительным".

Эти выпады в адрес молодых дарований очень удивили не только коллег артистки, но и многих фанатов.

"Что это ее понесло так? Особенно на счет внешности? Это побочный эффект от общения с Литвиной, как будто Рената захватила ее аккаунт и строчит этот стрём", - делились впечатлениями поклонники, отмечая "тотальное огламуривание" певицы, прежде тяготеющей к рокерскому антилоску. А вслед за Гречкой и Монеточкой досталось и журналистам - главного редактора крупнейшего российского музыкального портала " Звуки.ру" 46-летнюю Софью Соколову Земфира тоже записала в "некрасивые". В том же посте, в котором певица сообщила о собственных планах, она написала: "Главное разочарование - "Звуки ру" и даже озаглавила так пост.

- Не удивляйтесь, что я вынесла это в заголовок, - поясняет певица. - У меня со "звуками" сто лет не очень, точнее с их командиршей Соколовой, некрасивой, взрослой, закомплексованной женщиной.

Говорят, поводом для поста послужил негативная рецензия на выступление певицы на московском фестивале "Пикник. Афиша" в начале августа.

"И ее выступление, видимо, стало, главным разочарованием фестиваля, - считает портал. - Певица любит менять привычные аранжировки на что-то новое, но в этот раз это трюк ее подвел. Монотонная подложка, практически не меняющаяся на протяжении минимум трех песен, и то же монотонное исполнение песен, безо всякого общения со сцены? Извините, но нет".

Многие поклонники также оказались разочарованы выступлением Земфиры на "Пикнике. Афишы":

"Скучно, тихо, драйва нет", - делились впечатлениями фанаты в соцсетях.

Не в восторге были многие зрители, которые побывали на выступлении певицы на рок-фестивале "21 век" в Белоруссии, где она вышла на сцену с российским триколором и поздравила всех с победой сборной своей страны над командой Испании. Певица пожаловалась, что не смогла досмотреть исторический матч.

- Мне пришлось выезжать на концерт, интернет был плохим и пенальти я не видела - счет мне сообщили по телефону, - честно призналась со сцены российская звезда, но ее откровенность не все оценили.

"Сложилось впечатление, что ей было так тяжело, что она поздравляла сборную через каждые три минуты, это было для нее передышкой",- предположил зрители, а некоторые и вовсе заявили, что певица просто "выдохлась" и посоветовали "уходить, чтобы из Цоя не превратится в Пугачеву".

Уходить, конечно, Земфира пока не намерена, но вот сцену, действительно, решила на время оставить. Как известно, писать новый альбом Земфира намерена на своей домашней студии, в работе над ним примут музыканты, с которыми она выступала этим летом - российский гитарист Дмитрий Емельянов и британец Стивен Уэстона, сотрудничество с которым началось еще во время тура "Маленький человек". Кстати, как минимум две песни, которые, вероятнее всего, войдут в новый альбом певицы - "Если мы выживем этим летом" и "Новые стансы к Августе" на стихи Иосифа Бродского - поклонники уже слышали на летних фестивалях и во время концертов в фан-зоне в рамках ее выступлений на FIFA FAN FEST. Официальный релиз песен, по словам самой Земфиры, состоится нынешней осенью.