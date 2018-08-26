В уфимскую больницу экстренно госпитализирована София Ротару

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-26T11:51:33+03:00

Сообщается, что сейчас врачи борются за жизнь звездной пациентки

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В одну из уфимских больниц экстренно госпитализирована популярная певица София Ротару. 71-летней исполнительнице стало плохо прямо во время выступления, сообщает портал Ufa1.ru.

В больницу Ротару доставили примерно в 23:00 по уфимскому времени. В настоящий момент она находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи. Известно, что певица находится в сознании. Персоналу больницы запрещено как-либо комментировать ситуацию и говорить о звездной пациентке. На место вызваны лучшие врачи республики.

У Ротару не было запланированных концертов в Уфе. Как сообщили собственные источники, она выступала на одном из корпоративов местной крупной сырьевой компании. Певица успела исполнить все свои хиты, однако затем у нее закружилась голова.

В настоящий момент состояние певицы уточняется.

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