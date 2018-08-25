2018-08-25T15:08:46+03:00
Общество

Коровы в центре Уфы: в столице прошла «Молочная страна»

Праздник собрал десятки тысяч гостей [фоторепортаж]
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прошел традиционный молочный фестивальВ Уфе прошел традиционный молочный фестивальФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 25 августа, в Уфе прошел уже традиционный фестиваль «Молочная страна».

В 2018 году праздник проходит уже в восьмой раз. Начался он с торжественной церемонии. Перед гостями выступил известный любитель молочной продукции - мэр Уфы Ирек Ялалов.

- На фестивале представленная продукция наших производителей, а также продукция молочной кухни Уфы для детей, которая по праву считается одной из лучших в стране, - заявил Ялалов.

Молока было столько, что оно не успевало заканчиваться Фото: Рустем АХУНОВ

Молока было столько, что оно не успевало заканчиватьсяФото: Рустем АХУНОВ

Фестиваль проходил в привычном месте – на улице Заки Валиди, часть которой сделали пешеходной. Территорию разделили на несколько тематических зон – игры, творческие конкурсы, площадка для фотографий и несколько сцен.

На празднике было много маленьких гостей Фото: Рустем АХУНОВ

На празднике было много маленьких гостейФото: Рустем АХУНОВ

Отдельно от общих зон находился загон с животными – козами, лошадьми и коровами. Судя по восторженным лицам детей, видеть даже таких обычных животных для них в диковинку.

Улицу Заки Валиди на время сделали пешеходной Фото: Рустем АХУНОВ

Улицу Заки Валиди на время сделали пешеходнойФото: Рустем АХУНОВ

Не обошлось на празднике и без нотки коммерции. Представители всех известных молочных брендов республики организовали точки продаж своей продукции. Тут же гости могли попробовать сыр, молоко и творог. Особо запасливые «дегустировали» молоко по несколько раз – сливали в припасенные бутылки. Впрочем, организаторов это не смущало – молока было столько, что оно не успевало заканчиваться.

У площадки с животными всегда было людно Фото: Рустем АХУНОВ

У площадки с животными всегда было людноФото: Рустем АХУНОВ

Напомним, что в прошлом году «Молочная страна» собрала около 50 тысячи гостей, выпивших порядка десяти тонн молока.

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