Аскар Абдразаков снялся в криминальном сериале «И это все Роберт»

СЕГОДНЯ 14:39 2018-08-23T14:40:03+03:00

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Телесериал «И это все Роберт» - первый масштабный проект уфимской студии Рияза Исхакова. Снимает его режиссер Андрей Линич, известный зрителю по таким сериалам, как «Розыск», «СОБР», «СОБР-2» и «Любовь - не то, что кажется».

В основе сюжета сериала - драма самого обычного учителя физики по имени Роберт (театральный актер из Екатеринбурга Александр Сергеев), который волею случая становится непосредственным участником криминальных разборок и готов пойти на все, чтобы спасти больную дочку, которой необходима дорогостоящая операция за рубежом.

Первые четыре серии уже отсняты и, судя по ним, в фильме будет очень много спецэффектов, каскадерских трюков, драк и погонь, чего и следовало ожидать от остросюжетной картины.

Специально для сериала "И это все Роберт" в Башкирском театре оперы и балета поставили фрагмент оперы "Борис Годунов"Фото: Марат МУЛЮКОВ

Съемочная группа, как говорится, легких путей не ищет. К примеру, для съемок одного-единственного эпизода она отправилась в Исландию - зрители увидят знаменитый черный пляж и трубчатые скалы, хорошо знакомые по сериалу «Игра престолов».

А еще Александр Линич режил включить в сериал фрагмент оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Хотя в репертуаре Башкирского театра оперы и балета этой оперы вообще никогда не было. Главную партию - царя Бориса - пригласили исполнить знаменитого оперного баса, народного артиста Башкирии, экс-министра культуры Республики Аскара Абдразакова, который сумел выкроить несколько дней в своем плотном гастрольном графике, чтобы прилететь в Уфу.

Оператор-постановщик Рияз Исхаков и знаменитый бас отлично сработалисьФото: Марат МУЛЮКОВ

На съемки с его участием был выделен всего один день.

- К счастью, я не раз исполнял партию царя Бориса в разных театрах - она мне хорошо знакома, - признался Аскар Абдразаков. - Я сразу согласился - интересно поучаствовать в таком проекте.

Кстати, это не первый раз, когда оперный певец появляется в сериале. В 2014 году он сыграл в сериале «Старшая сестра», который снимала другая уроженка Башкирии Гузэль Киреева. Как и сейчас, Аскар появился на экране в роли самого себя. Но тогда кинематографистам не пришлось специально ставить фрагмент несуществующей в репертуаре оперы

- Сцена сложнейшая. В нашем фильме мы затрагиваем социальные вещи и надеемся, что «Борис Годунов» лучше ляжет на нашу историю: будет параллельное действие - наши герои живут на помойке, а злодеи сидят и наслаждаются элитарным искусством, - рассказал журналистам режиссер Андрей Линич.

Питерская актриса Юлия Рудина снимается в сериале в роли главной "злодейки"Фото: Марат МУЛЮКОВ

АКТЕРОВ СОБИРАЛИ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Для съемок эпизодов в театре собрали массовку, среди которой оказалось немало настоящих меломанов, которые бросили все дела, чтобы насладиться пением знаменитого баса.

Кроме Аскара Абдразакова в фильме появится и другой известный оперный певец - солист Башкирского театра оперы и балета тенор Ильгам Валиев и, конечно, артисты оперной труппы.

Съемки в театре проходили несколько дней - кроме самого фрагмента оперы зрители увидят разборки в фойе, в которых принимали участием питерские актеры, играющие «злодеев» - коррумпированных чиновников, нечистых на руку бизнесменов, продажных полицейских и криминальных авторитетов.

Главную злодейку - заместителя губернатора по здравоохранению играет актриса Александринского театра Санкт-Петербурга Юлия Рудина. В роли криминального авторитета по кличке Хан снимается оператор Рамиль Сабитов, получивший в 2016 году одну из главных кинематографических премий - «Золотой орел» за работу над картиной «Екатерина».

Кроме Аскара Абдразакова в сериале "И это все Роберт" появится еще один знаменитый уроженец республики - лауреат премии " Золотая маска" тенор Ильгам Валиев ( справа)Фото: Марат МУЛЮКОВ

Один из самых зрелищных и опасных эпизодов - выбегающего из театра горящего человека - из соображений безопасности снимали ночью, но избежать наплыва толпы все-рано не удалось. Пришлось, ставить полицейское оцепление.

Кстати, один из многочисленных трюков - падение автомобиля с 20-метровой высоты в реку некоторые СМИ и вовсе приняли за настоящее ЧП и сообщили об этом в новостных лентах.

- В России во время съемок еще ни разу не сбрасывали автомобиль в реку с 20-метровой высоты, - заметил продюсер фильма Тимур Абдуллин.

Хотя в сериале не будет привязки к конкретному городу, уфимцы без труда узнают многие места - Советскую площадь, где снимался бал выпускников, Уфимский амфитеатр во время фестиваля искусств «Сердце Евразии», набережную реки Белой, по которой на огромной скорости мчится автомобиль в сцене погони.

- Нам очень повезло с набережной, которая проходит под памятником Салавату Юлаеву от бассейна «Юность» почти до железнодорожного моста. Обычно такие объекты приходится специально строить для съемок. А у нас была готовая дорога с разметкой, которая закрыта, - рассказал оператор-постановщик Рияз Исхаков.

Кроме башкирской столицы съемки сериала проходили в Ишимбайском и Дюртюлинском районах, жители которых также принимали участие в массовых сценах. Сцену с падением с моста инкассаторской машины снимали как раз на мосту через реку Агидель рядом с Дюртюлями. Впереди еще несколько месяцев работы, съемки продлятся не только в Уфе - впереди экспедиция киношников в Израиль.

Каждая серия будет длиться сорок пять минут, но в планах есть и полнометражная версия фильма. Премьера сериала «И это все Роберт» намечается на февраль следующего года - его покажут на городском канале UTV.