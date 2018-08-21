Тысячи верующих отпраздновали Курбан-Байрам в мечетях и на улицах Уфы

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-21T17:21:03+03:00

Традиционные богослужения проходили с самого утра и до вечера.

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Накануне, 21 августа, мусульмане отмечали один из двух главных праздников Ислама – Курбан-байрам. Для верующих этот день - кульминация хаджа и дань памяти жертвоприношению пророка Ибрахима.

Многие местные жители, тем не менее, выступали против публичного празднования Курбан-байрама в городе. Дело, конечно же, было в самой процедуре жертвоприношения. Далеко не всем уфимцам нравилось наблюдать ее из своих окон.

В этом году власти Уфы и Духовное управление мусульман нашли компромисс. Публичное приношение в жертву баранов во дворах мечетей было запрещено. Администрация города выделила верующим единую площадку для проведения религиозных обрядов, перед торговым центром «Караван», рядом с поселком Зинино.

В городских же мечетях с самого утра проходили традиционные молитвы. В залах и на прилегающих улицах разместились несколько тысяч верующих. Представители духовенства отмечают, что с каждым годом количество участников коллективной молитвы растет.

Конечно, до «московских рекордов», где на молитву приходят десятки тысяч человек, Уфе далеко. Но и разница есть. В столице России к мечетям приходят, в основном, мигранты, коих в Москве достаточно много. В столице Башкирии на молитву приходят, по большей части, местные жители. Кроме того, в Уфе куда больше мечетей и верующие вполне комфортно могут выбрать ближайший для себя храм.

В этом году религиозные обряды проводились на специальной площадкеФото: Рустем АХУНОВ

ХАЛЯЛЬ ФЕСТ И СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Днем и вечером праздник продолжился на основных площадках Уфы. В этно-парке «Ватан» прошел республиканский «Курбан Халяль Фест», в программу которого вошли спортивные состязания по борьбе курэш, волейболу, стрельбе из лука, регби и пейнтболу.

Еще одна традиция курбан-байрама – угощения. Верующие готовят большой праздничный стол, приглашая к нему всех желающих – соседей, друзей, да и просто прохожих. В Уфимском амфитеатре горожан угощали пловом.

НЕМНОГО О САНКЦИЯХ

Поздравил верующих с праздником глава Башкирии.

- Мусульмане республики участвуют в благотворительной деятельности, бережно хранят семейные устои, воспитывают в детях трудолюбие и уважение к старшим. Сегодня в Башкортостане строятся новые мечети, развивается система религиозного образования, укрепляется межконфессиональный мир, - отметил в своей речи Рустэм Хамитов.

Не обошлось и без политики. В своей праздничной проповеди верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал отказаться от санкций и двойных стандартов.

- Все народы мира с горечью и тревогой видят, каким хрупким становится мир на Земле. Мы глубоко возмущены оголтелой ложью и двойными стандартами тех, кто пытается использовать любой повод для стравливания народов и государств, тех, кто славословя о борьбе с терроризмом, лишь используют это в своих интересах. Народы России не могут безучастно наблюдать этот произвол и санкции, попытки диктата, - заявил духовный наставник мусульман.