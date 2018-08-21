2018-08-21T16:16:33+03:00
Звезды

Мусульмане Уфы празднуют священный праздник Курбан-байрам

Фоторепортаж с площади перед мечетью Ляля-Тюльпан
Павел КРАЙНОВ
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Тысячи верующих пришли на утреннюю молитвуТысячи верующих пришли на утреннюю молитвуФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 21 августа, мусульмане всего мира празднуют священный праздник Курбан-байрам. Жители и гости башкирской столицы с самого утра собрались перед уфимскими мечетями для праздничной молитвы.

Прогноз погоды не помешал всем желающим прийти на площадь Фото: Рустем АХУНОВ

Прогноз погоды не помешал всем желающим прийти на площадьФото: Рустем АХУНОВ

Несмотря на пасмурную погоду и приближающиеся к городу тучи, тысячи горожан прибыли для совершения традиционной утренней молитвы в мечеть Ляля-Тюльпан.

Мечеть Ляля-Тюльпан не смогла вместить всех желающих помолиться Фото: Рустем АХУНОВ

Мечеть Ляля-Тюльпан не смогла вместить всех желающих помолитьсяФото: Рустем АХУНОВ

Незадолго до начала праздничных мероприятий всех верующих поздравил глава Башкирии Рустэм Хамитов. В своей телеграмме он отметил роль укрепления межконфессионального согласия в республике.

Верующие приходили целыми семьями Фото: Рустем АХУНОВ

Верующие приходили целыми семьямиФото: Рустем АХУНОВ

По традиции праздник продлится несколько дней. В этом году Курбан-байрам выпал на конец августа – с 21 августа по 23 августа.

Священнослужители произнесли праздничную молитву Фото: Рустем АХУНОВ

Священнослужители произнесли праздничную молитвуФото: Рустем АХУНОВ

«День жертвоприношения», как еще называют этот священный праздник, объявлен в республике выходным праздничным днем.

На время молитвы небо над Уфой прояснилось Фото: Рустем АХУНОВ

На время молитвы небо над Уфой прояснилосьФото: Рустем АХУНОВ

Согласно традиции праздника, в этот день верующие по всему мусульманскому миру приносят в жертву барана. Этот обряд появился еще во времена становления Ислама в мире.

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