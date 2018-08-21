Мусульмане Уфы празднуют священный праздник Курбан-байрам
Сегодня, 21 августа, мусульмане всего мира празднуют священный праздник Курбан-байрам. Жители и гости башкирской столицы с самого утра собрались перед уфимскими мечетями для праздничной молитвы.
Прогноз погоды не помешал всем желающим прийти на площадьФото: Рустем АХУНОВ
Несмотря на пасмурную погоду и приближающиеся к городу тучи, тысячи горожан прибыли для совершения традиционной утренней молитвы в мечеть Ляля-Тюльпан.
Мечеть Ляля-Тюльпан не смогла вместить всех желающих помолитьсяФото: Рустем АХУНОВ
Незадолго до начала праздничных мероприятий всех верующих поздравил глава Башкирии Рустэм Хамитов. В своей телеграмме он отметил роль укрепления межконфессионального согласия в республике.
Верующие приходили целыми семьямиФото: Рустем АХУНОВ
По традиции праздник продлится несколько дней. В этом году Курбан-байрам выпал на конец августа – с 21 августа по 23 августа.
Священнослужители произнесли праздничную молитвуФото: Рустем АХУНОВ
«День жертвоприношения», как еще называют этот священный праздник, объявлен в республике выходным праздничным днем.
На время молитвы небо над Уфой прояснилосьФото: Рустем АХУНОВ
Согласно традиции праздника, в этот день верующие по всему мусульманскому миру приносят в жертву барана. Этот обряд появился еще во времена становления Ислама в мире.