«Сидишь себе на работе, а потом хочешь лицо кому-нибудь расцарапать»: девушка-терапевт из Уфы оказалась в центре скандала

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-20T15:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой терапевт одной из уфимских поликлиник Айгуль З.(имя изменено – прим. ред) размещала в соцсетях снимки с совсем уж неприятными для пациентов подписями.

- В поликлиниках многие бабушки сидят днями напролет. Думают, что если дышать больницей – станут здоровее. Отколупывают куски от стен и рассасывают, - подписала свою фотографию девушка.

Девушка не стесняется в выражениях

Среди подписчиков набралось немало человек, поддержавших мнение девушки о пожилых посетителях больницы.

Еще один снимок – Лейсан позирует со смазливым личиком в белом халате. Вот только подпись не соответствует образу врача – «очень понимаю кошек. Сидишь себе на работе, а потом хочешь ***ло кому-нибудь расцарапать».

Снимки стали достоянием общественности, после того как их разместил в соцсетях один из парней.

- Нечего таким в медицине делать. Фото находятся в публичном доступе. В черный список таких терапевтов! – гласит сообщение.

Трудовая деятельность девушки вызывает вопросы

Мнение пользователей разделились. Одни считают, что доктор не должен размещать подобные фотографии на рабочем месте Тем более, обвинять пенсионеров. Другие, наоборот, полагают, что человек вправе делать любые снимки, там, где ему вздумается. Последних, к слову, оказалось больше.

Тем временем, на «нерадивого» терапевта пожаловались в минздрав республики. В сообщение говорится, что терапевт якобы в грубой форме отказала выписать направление на УЗИ почек. Кроме того, во время приема в кабинете находился посторонний мужчина без халата.

- Участковому-врачу-терапевту объявлено дисциплинарное взыскание за нарушение этики. Данный случай рассмотрен на оперативном совещании, с медицинским персоналом проведен инструктаж по вопросам соблюдения этики, - сообщили в минздраве Башкирии.

Напомним, что ранее в интернете активно обсуждали случай, когда анестезиолог из Учалов сделал селфи на рабочем месте. Кто-то увидел в этом оскорбление пациента.