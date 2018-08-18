Уфимская афиша на выходные 18 и 19 августа: фестиваль уличных театров, день яблок и арбузный Хэллоуин

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-17T19:18:18+03:00

"Комсомолка" подскажет, куда сходить и чем заняться на досуге, если вы остались в городе

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НА ФЕСТИВАЛЬ

18 августа в ТЦ "Планета" (ул. Энтузиастов, 20) пройдет уже третий за лето уик-энд "Арт-Планета", который познакомит уфимцев и гостей города с новыми направлениями современного театрального искусства. Посетителей ждет множество различных постановок: от клоунады и пантомимы до экзистенциальных перформансов и направлений sreet-art.

В программе праздника выступление известных коллективов из трех разных городов страны: кукольного театра "Карабаска" из Перми, уличного театра "Бусё" из Нижнего Новгорода и уфимской театральной труппы "Флирт". Программа рассчитана не только на взрослых, но и на маленьких посетителей. Вместе с героями спектакля "Путешествие с луной", который поставлен совместно с болгарскими актерами, они отправятся навстречу захватывающим приключениям. А хедлайнером праздника станет театр "Бусё", который покажет одну из своих лучших постановок - "Магия зайцев". Зрителей ждет невероятное магическое шоу, ожившие кролики и всемогущий чародей. (6+)

Начало в 15.00

Вход свободный.

18 августа на площади перед Lifestyle-центром "Башкирия" (ул. Менделеева, 205 а) пройдет праздник "День яблок". Гостей ждет большая развлекательная программа - выступление уличных музыкантов и актеров, рыцарский турнир и турнир по дуэльному фехтованию, концерт московской этно-фолк группы "Teufelstanz", исполняющей музыку эпохи раннего средневековья.

Музыканты играют на старинных волынках, которые в сочетании с перкуссией придают группе неповторимое звучание. Весь день на площади будут работать ремесленные мастерские, где любой желающий может постичь азы гончарного дела, научиться выделывать кожу и обрабатывать дерево. На яблочной ярмарке можно будет отведать всевозможную выпечку с яблаками - штрудели, пироги, шарлотки, а на восточном базаре - шашлык и плов.

А в семь часов вечера эстафету подхватит уфимская группа "Sahara Camel", которая выступит здесь в рамках проекта " Другая музыка на газоне".(6+)

Начало в 13.00

Вход свободный.

18 августа парк " Волшебный мир" ( пр. Октября, 79/3) приглашает детей и взрослых на празднование своего дня рождения. Хотя дата и не круглая - восемнадцать лет, тем не менее, отметить его готовятся с размахом: будет шоу-программа, концерт и пенная дискотека. Всем детям обещают подарки - бесплатное мороженое и катание на аттракционах. (3+)

Начало в 14.00

Вход свободный

НА ВЕЧЕРИНКУ

18 августа в танцевальном баре "Meet. Point" (ул. Менделеева, 137) пройдет тематическая вечеринка "Арбузный Нalloween" - самая страшная ночь августа. Вместо тыкв пространство заполонят зелено-полосатые ягоды, ну, а в остальном все будет точно также, как и на классический Хэллоуин - ведьмы, вурдалаки и прочая нечисть. Гостей угостят коктейлем "Кровая Мэри" и, конечно, арбузами. (18+)

Начало в 22.00

Цена билетов: 200-300 руб., девушкам в мини вход свободный.

18 августа в ресторане "Morris Pab" ( ул. Гоголя, 60/1) ждут гостей на пивной чемпионат.

Победителю турнира вручат приз - Пивной кубок. (18+)

Начало в 23.00

Вход свободный.

НА КОНЦЕРТ

18 августа в ресторане " Music Hall 27"( ул. Кирова, 27) выступает уфимская группа "Красивые люди" - акустический проект в составе которого участник возрожденного ансамбля "Орлан" Руслан Воротников (клавишные, вокал), Елизавета Воротникова (вокал) и Анастасия Воровей (вокал). В репертуаре трио самая разная музыка - от джазовых стандартов до авторских композиций. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

18 августа на "Летней терассе парка кльтуры и отдыха им. М. Гафури (пр.Октября, 77/2) можно послушать в живом исполнении уфимской кавер-группы "Agatha & Wolf" популярные хиты на русском, английском и французском языках. (12+)

Начало в 19.00

Вход свободный.

В ТЕАТР

19 августа в Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) Московский независимый театр представит уфимским театралам одни из своих лучших спектаклей "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова. В главной женской роли выступит популярная актриса театра и кино Любовь Толкалина. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500-1500 руб.

18 августа в клубе "XI" ( ул. 50-летия Октября, 19) первый уфимский частный театр "The Театр" покажет одну из своих новых постановок - спектакль в стиле Stand Up - "Леша, который устроился на работу, за которую не платят".(18+)

Начало в 20.00.

Цена билетов : 500 руб.

18 августа с детьми можно сходить в Башкирский театр кукол ( пр. Октября, 158 ) на спектакльдля самых маленьких зрителей "Лесная ярмарка" с участием ростовых кукол. Детям до трех лет вход свободный. (1+)

Начало в 12.00 и 14.00

Цена билетов: 250 руб.

НА ВЫСТАВКУ

18 и 19 августа в ЦСИ " Облака"(ул. Бакалинская, 3) в рамках проходящей в башкирской столице VII межднародной фотовыставки "Мы дети твои, планета Земля!" работает персональная выставка" Жизнь в фотографиях Гульнары Самойловой - уфимки уже много лет проживающей в Нью-Йорке. Гульнара уже девять лет является репортером крупнейшего международного агентства Associated Press . Ее работы не раз получали признание как профессионалов, так и коллекционеров. Они хранятся во многих музея Нью-Йорка, Хьюстонском музее изобразительных искусств и в частных коллекциях. Героев для своих работ автор чаще всего находит на городских улицах. Ее вдохновляют городские пейзажи, а еще она любит жанр свадебной фотографии. (6+)

Выставка работает 10.00 до 22.00, без перерыва на обед

Вход свободный

В ПЛАНЕТАРИЙ

18 и 19 августа в Уфимском планетарий (пр.Октября, 79/2 ) покажут полнокупольную классическую научно-познавательную программу, специально разработанную для детей младшего возраста." Космический сон Почемучки". (3+)

Начало: 18 августа - в 12.00, 19 августа - в 11.00

Цена билетов: 250 руб. - для взрослых, 200 руб. - для детей, студентов и пенсионеров.