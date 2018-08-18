Где отпраздновать Курбан Байрам 2018 в Уфе

СЕГОДНЯ 11:42 2018-08-18T11:51:12+03:00

«Комсомолка» составила список всех мечетей и собрала список рекомендаций для празднования Курбан Байрам 2018 в Уфе

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В следующий вторник, 21 августа, жители Уфы, вместе со всеми верующими мусульманами будут отмечать Курбан-байрам 2018 – священный праздник жертвоприношения. Полностью этот праздник называется Ид аль-адха. В нашей республике, как и в нескольких регионах страны, является выходным днем.

Сам Курбан-байрам 2018 будет отмечаться три дня – с 21 по 23 августа. Но процесс жертвоприношения будут проводить во вторник. Его истинная цель – показать, что человек должен быть смиренен перед Аллахом. Согласно древней легенде, ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему страшную просьбу Аллаха – принести в жертву собственного сына. Пророк не стал перечить воли Всевышнего и уже занес над сыном кинжал. Но в последний момент Аллах заменил ребенка на жертвенное животное.

В память об этом случае каждый год мусульмане проводят жертвоприношения. По традиции, для этих целей используют коров, верблюдов или баранов. Из мяса забитых на жертвоприношении животных принято готовить угощение для нуждающихся – плов.

ЕДИНОЕ МЕСТО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Несмотря на добрые идеи праздника, многие жители Уфы были против проведения жертвоприношений на территории города. Они объясняли это тем, что картину убийства животных могут увидеть маленькие дети. К тому же, зачастую жертвоприношения проводили на неподготовленных площадках – на месте оставались, так скажем, нелицеприятные биологические отходы. К концу дня некоторые площадки напоминали поле брани.

После многочисленных жалоб от простых жителей и ветеринарных ведомств, власти города решили создать единую площадку, специально подготовленную для проведения жертвоприношений. Согласно новым правилам, принести животное в жертву жители и гости башкирской столицы смогут вблизи села Зинино. Организованную площадку установят по адресу улица Пригородная, 55. Место выбрали после объезда управления ветеринарии Башкирии.

- От мечетей будут организованы маршруты общественного транспорта до единой площадки жертвоприношений. Кроме того, на месте будут утилизированным биологические отходы, организованы столовые и дежурства машин скорой помощи, - сообщили в городской администрации.

Всего на площадке будут работать 13 представителей мусульманских организаций, которые будут проводить обряд жертвоприношений.

ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОДЕ

Для любителей более «безобидного» празднования власти города приготовили праздник в черте города. 21 августа в столице Башкирии пройдет уже традиционный «Курбан Халяль Фест». На этот раз мусульманский праздник организуют на площадке этнопарка Ватан, за столичным Конгресс-холлом. Организаторы обещают развлечения на любой вкус – соревнования по борьбе курэш, стрельбе из лука и волейболу. Гостей угостят бесплатным пловом, а на торговых рядах будет работать хяляльная ярмарка, где можно будет купить сувениры. Начало праздника – 11 часов утра.

ВАЖНО

КАК ВЕСТИ СЕБЯ МУСУЛЬМАНИНУ В КУРБАН-БАЙРАМ

1. Начинать праздничный день нужно с молитвы.

2. Перед молитвой нужно обязательно помыться. В этот день нужно следить за гигиеной особенно тщательно

3. Нельзя опаздывать на молитву. В большинстве мечетей она начинается в 8 часов утра

4. Если вы приносите в жертву животное – обязательно поделитесь мясом с нуждающимися

5. Думайте только о хорошем! В праздничный день нельзя ругаться и спорить

КУДА СХОДИТЬ ПОМОЛИТЬСЯ?

Несмотря на отсутствие жертвоприношений, в мечетях будут проводиться традиционные праздничные проповеди.

Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»,улица Комарова, 5

Мечеть «Ихлас», улица Сочинская, 43

Мечеть «Мадина» в Деме, улица Гатчинская, 1

Мечеть «Рамадан», улица Бабушкина, 3

Миловская Соборная мечеть, Школьный второй переулок, 1Б

Мечеть «Асия» в Максимовке, улица Сосновская, 1/1

Мечеть «Мадина» в Инорсе, улица Фронтовых бригад, 10

Мечеть «Фатиха», улица Новогорная, 6Б

Мечеть в Шакше, улица Гвардейская, 54а

Российский исламский университет, улица Чернышевского, 5

Мечеть в поселке Нагаево, улица Лесная, 2

Мечеть «Дания» в поселке Тимашево, улица Тимашевская, 103

Мечеть в Деме, улица Дагестанская, 10/2

Мечеть в Инорсе, улица Сельская Богородская, 45/1

Первая Уфимская Соборная мечеть, улица Тукаева, 50

Духовное управление мусульман Башкирии, улица Чернышевского, 103

Мечеть «Сафар» в поселке Аэропорт

Мечеть «Гуфран», улица Алтайская, 19

Медресе Марьям Султановой, улица Мустая Карима, 3

Мечеть «Мунира», улица Заозерная, 2

Мечеть «Хамза Хаджи», улица Гагарина, 16

Мечеть «Фаляк», улица 40-лет Октября, 9/1