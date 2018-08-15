«ЭКО-ПЫШКА» - новый стандарт качества

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-14T22:25:37+03:00

Создатель бренда «Пышка» Расима Мусина приняла ответственное решение работать только с теми франчайзи, которые обязуются отвечать за качество

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С «Пышкой» знаком, пожалуй, каждый житель республики. Этот бренд давно стал синонимом вкусной, домашней и, главное, качественной еды с национальным колоритом. История компании началась в 2000 году, тогда в Уфе открылся первый кулинарный магазин сети. «Пышка-кулинармаркет» стало первым в своем роде предприятием объединившим производство и торговые залы. Продукция настолько пришлась людям по вкусу и по душе, что под конец рабочего дня на прилавках не оставалось ничего! Влюбив в себя тысячи клиентов, «Пышка» быстро разрослась и вышла за пределы не только Уфы, но и Башкирии: Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Москва Тюмень, Нижний Новгород, а потом и за границу – в Берлине тоже есть родной нам ресторан!

Вот уже 18 лет предприятие работает под неизменным руководством Расимы Азгаровны Мусиной, для которой «Пышка» это не просто бизнес, а дело всей жизни, любимое всей душой. Во многом благодаря харизме, трудолюбию и честности этой женщины компания смогла так вырасти и укрепить репутацию.

«Пышка» сегодня — это ряд предприятий по производству продуктов питания и полуфабрикатов, динамично развивающаяся сеть современных кулинарных магазинов, столовых, кафе-кулинарий, а также Центр кулинарного мастерства. Все это объединяет не только общий товарный знак, но и единая концепция, требования к качеству продукции и подход к делу.

«Нам нечего скрывать» - говорят сотрудники «Пышки». В одном из кафе кондитерский цех отделяется от общего зала лишь стеклянной перегородкой – наблюдать процесс приготовления десертов может любой желающий

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

«Пышка» всегда стремится к совершенству и не останавливается на достигнутом. Сейчас для группы компаний настал новый этап – «Пышка» пересматривает условия работы с франчайзи из-за неудовлетворительного, на ее взгляд, качества выпускаемой ими продукции. «Пышка» заинтересована оставить только те предприятия, которые хорошо себя зарекомендовали.

- Изначально вся проблема была в том, что наши отношения были построены неправильно, мы не могли контролировать и влиять на качество продаваемой ими продукции. Сейчас договорные отношения со многими партнерами закончились, и продлевать мы их не будем, — говорит Расима Мусина. -

С новыми франчайзи будут заключаться более строгие договора. На текущий момент в Башкортостане прошли проверку и продолжают работать около 45 франчайзи.

- С момента создания «Пышка» ставила перед собой цель – готовить простую, но вкусную и здоровую еду по честной цене, - говорит заместитель генерального директора по общим вопросам ГК «Пышка» Наталья

Степанова. - При этом мы стараемся предоставлять блюда лучшего качества. Мы действительно готовим как для себя. Сейчас у нас есть рестораны, где можно поесть за 200–300 рублей. Средний чек в рабочей столовой от «Пышки» - 120 рублей.

И это не просто качественные продукты, из которых в результате получается еда, а целая философия, правильное выстраивание производственных процессов, доскональный контроль на всех этапах. Здесь очень высокие требования к продуктам, из которых готовится еда. Например, гречку берут только алтайскую, свеклу только сорта «бордо», яблоки только натуральные краснодарские. Вообще вопрос качественной продукции – это особая боль для компании. Например, Расиму Азгаровну долго не устраивало качество творога, который предлагают на рынке, и она решила создать собственный молочный цех. Таким же образом появился цех солений. Зная, как дети любят сосиску в тесте, было решено выпускать хорошие мясные сосиски. Да, такой подход обходится компании недешево, но «Пышка» в этом вопросе не идет на компромиссы.

Чтобы добиться отменного вкуса – даже сгущенку было решено готовить самостоятельно.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЕДА

Параллельно с реструктуризацией сети франшиз, «Пышка» объявила о переходе на новый формат - «ЭКО-Пышка». Компания перестраивает технологические процессы, чтобы отвечать современным требованиям. Курс взят на более здоровое питание. Часть пельменей и вареников готовится с добавлением ржаных отрубей, овсяной, кукурузной и льняной муки. В «Пышке» стали печь собственный «правильный» хлеб, готовят легкие десерты и это лишь малая часть всех нововведений. Еще два года ГК «Пышка»назад в Уфе открылся первый в республике «Экомаркет», где покупатели всегда могут найти свежую фермерскую продукцию, выпечку из собственной пекарни, овощи, свежее мясо и многое другое. Важный факт - Расима Мусина принципиально не реализует в своих заведениях алкоголь.

Очень многие просят «Пышку» готовить по традиционным рецептам классические торты, такие как «Графские развалины», «Ленинградский», «Прага»

«НАМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ!»

В чем же секрет этого предприятия? Как компании удается сохранять любовь клиентов долгие годы? Чтобы ответить на эти вопросы «Пышка» организовала пресс-тур на производство, чтобы мы могли своими глазами увидеть весь процесс приготовления.

- Мы открыты перед людьми, нам скрывать нечего, - говорят сотрудники «Пышки».

Важным пунктом нашей экскурсии стал комбинат питания. Масштабы впечатляют – это огромное здание вмещает в себя несколько производственных цехов – кондитерский, мучной, молочный, засолочный, овощехранилище, цех по производству полуфабрикатов и готовой продукции. Именно отсюда ежедневно на прилавки поступает более 1300 наименований продукции – это пироги, различные кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты и готовая продукция, которую мы видим на прилавках «ЭКО-Пышки». Такой широкий ассортимент – гордость компании и одно из главных конкурентных преимуществ.

Перво-наперво, мы облачились в специальные халаты, шапочки и бахилы. Без этой экипировки в «святая святых» заходить нельзя – таков порядок.

Первое что бросается в глаза на производстве – это безукоризненные чистота и порядок. Директор предприятия «Фабрика» Маргарита Абдурахманова начала с того, что показала нам огромные комнаты-холодильники, где хранится свежее охлажденное мясо от башкирских производителей. Импортное здесь не признают! Ежедневно на производство поступает около 10 тонн говядины, свинины, кролика, конины и кур. Все проходит обязательный тщательный контроль. Затем все мясо отправляется на переработку. Мы своими глазами увидели весь процесс изготовления сосисок, фрикаделек, пельменей, рулетов и других вкусностей. Затем побывали в кондитерских и мучных цехах, где от невероятных запахов закружилась голова!

В «Пышке» готовят только из свежего мяса от башкирских производителей. Импортное здесь не признают!

Хочется отметить, несмотря на то, что на помощь поварам приходит современная техника, практически вся еда здесь готовиться вручную! Вручную лепятся пироги, пельмени, вареники, делаются рулеты и кондитерские изделия. Это также особая философия «Пышки» , ведь это, прежде всего, домашняя еда, в которую необходимо вложить душу. В свое время «Пышка» родила и выстрадала девиз: «Готовим для Вас, как для себя и своего ребенка». Ему они следуют и по сей день, избегая усилителей вкуса и всяких сомнительных добавок.

В отличие от других заведений сети, в «Лапша Огонь» посетителям предлагают блюда японской и паназиатской кухни.

БАШКИРСКО-ПАНАЗИАТСКАЯ КУХНЯ

Еще одна хорошая новость - в начале августа «Пышка» запустила принципиально новый проект, открыв кафе современного формата «Лапша Огонь», где фирменную лапшу также готовят вручную. В рамках пресс-тура нам удалось одними из первых попробовать творения шеф-повара Марат Курбангалеева и дать им высокую оценку.

- Не секрет, что паназиатская кухня сейчас пользуется особой популярностью, особенно у молодежи, - говорит Расима Азгаровна. - Мы решили запустить этот проект, чтобы люди могли наслаждаться едой, которая им нравится при этом быть уверенными в том, что она из качественных продуктов, как и вся наша продукция.

Мы убедились, что общественное питание может быть не только вкусным, но и качественным. И теперь точно знаем, что эту продукцию можно со спокойной душой кушать самим и давать своим детям.

В кафе «Лапша Огонь» все блюда также готовятся из башкирских продуктов и даже лапшу делают своими руками

На правах рекламы.