Общественник Никита Исаев после визита в Башкирию: «Такого бардака не видел нигде!»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-14T15:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В разгар лета экс-чиновник федерального масштаба, а ныне директор института Института актуальной экономики Никита Исаев, отправился в автомобильный тур по российской глубинке. Цель, которую преследует общественный деятель и постоянный соведущий радио «Комсомольская правда» - посмотреть на то, как действительно живут люди в регионах и рассказать об этом на всю страну.

Во время остановки в Уфе Никита Исаев поделился своими впечатлениями от посещения Башкирии.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ НА САХАЛИН

Тур Никиты Исаева по российским городам и весям проходит в рамках проекта «Реальная Россия», который разработан общественно-политическим движением, лидером которого он сам и является.

Мы решили поинтересоваться: что же стоит за этим броским названием.

- Автотур начался в середине июля, и к середине августа я уже планирую доехать до Сахалина. Сейчас позади уже остались: Владимир, Рязань, Тамбов, Саратов, Мордовия, Самара. Проехал почти всю Волгу. Есть в планах и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток. Общаюсь с простыми людьми на улицах, захожу к ним в гости, осматриваю «потемкинские деревни», которые так не любят показывать «начальникам из Москвы», встречаюсь с активистами, журналистами, и делаю должные выводы. Затем мы с моей командой готовим материалы для федеральных СМИ и радио. По возвращении в Москву, мы выпустим большой аналитический материал, посвященный именно регионам, - делится планами Никита.

Вместе с единомышленниками он планирует подготовить независимый рейтинг «Народный протест», который, по его словам, расскажет федеральным властям о реальном положении дел в стране. Тем самым общественник хочет показать «не парадную» сторону жизни россиян.

- Почему вы решились на это путешествие по России?

- Мало кто из федеральных политиков знает, как и на какие средства живёт народ в российской глубинке. Депутаты, как правило, дальше Садового кольца и носа не высовывают, а в регионах власть предпочитает по асфальтированным дорожкам только ходить, чтобы дорогую обувь не замарать - откуда им знать про народ? Плюс все наши народные избранники свято веруют в то, что в России и тарифы низкие, и медицина доступная, и горхозяйство в порядке. Да, и, конечно же, рабочий люд по 30-50 тысяч рублей зарабатывает. Не жизнь, а сказка, - иронично ухмыляется Никита Исаев.

Он отмечает, что не боится писать о наших бедах и проблемах открыто и честно.

- Всё, что вижу в регионах - об этом и пишу, не боясь, что обо мне подумает тот или иной губернатор или мэр. Вот и сейчас, побывав в некоторых городах Башкирии, открыто заявляю - такого бардака не видел нигде!

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА - СТЕРЛИТАМАК

Поскольку наш гость решил рубить правду матку, без обиняков переходим к главному вопросу.

- Какое у вас осталось впечатление о Башкирии?

- Откровенно говоря, мечты мои о том, что приеду и увижу цветущий регион, рухнули еще на подъезде к республике. А вообще есть и предыстория. Пока я был в Саратове, моя команда мне доложила, что нам пришло письмо из Стерлитамака. Там голодает предприниматель Ильдус Хусаинов, к которого власть городская решила киоски снести. Он пытался с ними договориться, но тщетно. Пришел с палаткой к администрации Стерлитамака и объявил голодовку. Всё, мужик отчаялся! Вот вам и первый звоночек.

Отчаявшийся Ильдус Хусаинов из Стерлитамака объявил голодовку. Фото: Sobkor02.ru

Плюс еще какие-то пикантные подробности выясняются. Что землю эту, которую занимали торговые точки, якобы нечестным путем на конкурсе продали застройщику, - вспоминает Никита Исаев.

По его словам, именно эта история заставила нашу команду отправится первым делом в «Южную столицу Башкирии».

- Приехал к зданию горадминистрации - Хусаинов в палатке. Ему плохо. Не ел несколько дней, только чай пил. Говорит, что власть его еще раз успела обмануть, пока я ехал. Он хотел прекратить голодовку, ему пообещали, что проблемы малых предпринимателей будет обсуждаться на круглом столе, который состоится вот прям завтра. Он прождал. Никакого круглого стола администрация не организовала. Хусаинов снова вернулся в палатку и продолжил протестовать. Это так и должно быть? Нет! - возмущается общественник.

Общими усилиями местных жителей и гостей из Москвы удалось уговорить Ильдуса Хусаинова прекратить голодовку и доставить его в больницу. Увиденное сильно впечатлило Никиту и его единомышленников.

- Вы знаете, это очень страшно - человек, который решился на крайний шаг, - подчеркнул он.

«БОЛЕЕ БЕСТОЛКОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ НАДО»

Свои впечатления о жизни простых людей в республике Исаев и вовсе назвал «криком души».

- Разочарую я всех. Граждане готовы выходить на улицы. - заявляет Никита Исаев. - На мой взгляд, власти не контролируют ситуацию. Вот сейчас, например, по нашим данным ваш губернатор находится в острой стадии войны с мэром Уфы Иреком Ялаловым. И недосуг им заниматься коммунальным хозяйством столицы Башкирии. Зимой Уфа по уши в снегу, летом - в грязи. Вот они, «крепкие хозяйственники» - лидеры всех политических рейтингов! - возмущается он.

Особое внимание Никита Исаев обратил на инфраструктуру республики. По его словам, нищета и разруха в небольших городах Башкирии - яркий показатель уровня жизни в регионе.

- Малые города Башкирии изолированы от внешнего мира, нет нормальной транспортной связи и между ними самими. Да, дороги в республике ремонтируются. Но только ведут они в «никуда». Более бестолковой инфраструктуры в нашей стране ещё поискать надо, - подытожил путешественник.

Высказался общественник и об экологической проблеме.

- На юге Башкирии власти намерены построить предприятие, которое будет добывать уран. Жители этой части республики сказали, что их натурально берут измором. Обреченно ждут резкого скачка уровня заболеваемости онкологией. По всей республике идет беспощадная вырубка деревьев! От ужасной экологической ситуации первыми, конечно же, страдают дети, - сетует Никита Исаев.

КАК ИТОГ

Не самые лестные отзывы о Башкирии, по мнению Никиты Исаева, родились не на пустом месте. Его путешествие по республике, как он считает, наглядно показало, что означает знаменитое сравнение «Ожидание - реальность». Ведь первые отзывы о нашей республике были положительными.

- Я ожидал увидеть в Башкирии показательную национальную республику, но в итоге увидел весьма печальное зрелище. Промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура - всё не соответствует званию региона - лидера. Башкирским властям есть чему поучиться не только у вполне успешного Татарстана развивающего не только добывающую отрасль, но и высокотехнологичную обрабатывающую промышленность, но и у Мордовии, активно занимавшейся развитием инфраструктуры, - подчеркнул Никита Исаев.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий Казанцев, политолог:

- Громкие заявления экономиста Никиты Исаева и недавно организованные им протестные акции могут быть нацелены на создание образа представителя новой либеральной оппозиции. Такая бурная деятельность малоизвестного политика, на мой взгляд инициирована для «отвода глаз», чтобы отвлечь общественное мнение от каких-то непопулярных реформ, особенно на фоне заметного социального недовольства.

Николай Евдокимов, политолог:

- Безусловно, каждый человек имеет право на своё мнение, тем более, если это мнение подкреплено знаниями в сфере экономики. Но меня смущает, что в последнее время появилась тенденция согласно которой многие эксперты делают выводы о ситуации в республике не имея к ней прямого отношения, а значит, не будучи погружёнными глубоко в те процессы, которые здесь происходят. Думаю, в этом случае их позиция не выходит за пределы частного мнения.