Первое поражение Томарова: «Уфа» проиграла «Краснодару» 0:1

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-13T21:03:26+03:00

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Каждый новый матч дается для футбольного клуба с большим трудом. Играть в режиме через два дня на третий для нынешнего состава башкирской команды – задача сверхсложная. Это очень хорошо заметно по движению и по тактике, которую выбирает тренерский штаб.

У «Краснодара» особых проблем со свежестью, как думается, быть не должно, но перед третьим туром случилось того, чего все ждали очень давно – из клуба ушел лучший бомбардир Федор Смолов. Нападающий уже давно открыто говорил о том, что хочет сменить обстановку. Теперь «быкам» предстояло учиться играть иначе, так как такого же взрывного и острого игрока впереди у них не осталось.

ТЕРПЕНИЕ, ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ

«Уфа» в начале матча попыталась взорваться и сразу выдать весь свой максимум. Хозяева насели на ворота Крицюка, но создать чего-то стоящего не получалось. Бросалось в глаза, что очень тяжело двигается Сильвестр Игбун.

«Нет, Слай в порядке, - рассказал главный тренер «Уфы» Сергей Томаров. – Да, конечно, именно на таких игроков, как он, выпадает сейчас большая нагрузка. Потому что он из тех единственных, которые играют совсем без замен. Однако в физическом плане к нему претензий нет. Слай по-прежнему может включиться в любой момент матча и принести результат».

Правда, с «Краснодаром» взрывов и прорывов со стороны нигерийца было крайне мало. Возможно, сказалась и тактическая схема гостей. Команда Мурада Мусаева в первых турах пропустила очень много, и на газон «Нефтяника» вышла с непривычным прагматичным настроем. Вперед у них мяч шел неохотно, частенько полузащитники предпочитали сыграть назад и сохранить мяч. Моменты у обеих команд периодически случались, но назвать их голевыми язык не поворачивается.

ОДНА ОШИБКА

«Мне понравилось, как мы оборонялись, - уже после матча отчитался все тот же Томаров. – Показали достаточно качественную игру, и ребятами я доволен. Как пропустили? Позже посмотрю повтор и разберу этот гол. Обидно так проигрывать, но ничего с этим не поделаешь».

Гол и в правду получился несколько нелогичным. Второй тайм фактически ничем не отличался от первого. Дело спокойно и буднично шло к нулевой ничьей. Игнатьев на позиции Смолова смотрелся совсем блекло и никак не мог понять, как нужно открываться. Вышедший вместо него Ари в матч также не попал. Беленову, честно говоря, приходилось скучать, «быки» не знали, как превратить контроль мяча в голы.

И вот в такой практически безнадежной ситуации вдруг на 86-й минуте Классон выполнил стандартный заброс в штрафную. Таких в матче были десятки. Пуцко был там, где нужно, и выбил головой мяч из опасной зоны. Только вот у защитника получилось это не сильно, мяч приземлился прямо в ноги Вандерсону, который чересчур лихо его принял и тут же ударил в створ. Не повезло «Уфе» и с тем, что мяч предательски заскакал по газону, пролетел над руками Беленова и юркнул в ближний угол – 0:1. От такого поворота опешила даже скамейка «Краснодара», совершенно никто не ожидал такого счастья.

ТЯНЕМ ВРЕМЯ

Ну а дальше дело техники. Так как игра «Краснодару» не давалась, а времени оставалось мало, гости попросту начали откровенно тянуть время. При этом они совершенно не смущались активных призывов главного арбитра поторопиться. Дело закончилось тем, что Рамирес получил все-таки свою заслуженную красную карточку. Однако черное дело было сделано. «Уфа» не успела ничего, сподобившись на один опасный подход в самой концовке, когда всех опередил Слай и попробовал пробить головой. Получилось выше.

Пауревич еще долго спорил с арбитром на предмет, почему он добавил так мало минут к основному времени, но это было бесполезно. Хозяева создали крайне мало моментов в нападении, и гола не заслужили.

Это поражение стало первым для Сергея Томарова в качестве главного тренера «Уфы». Подобное должно было когда-нибудь случиться, поэтому расстраиваться не стоит. Да и времени для этого нет. Уже в четверг башкирский клуб будет играть в Лиге Европы гостевой матч против люксембургского «Прогреса». Проигрывать нельзя.