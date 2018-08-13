В Уфе от кори скончался 11-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-13T15:42:11+03:00

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На днях Уфу потрясло известие: в одной из городских больниц от кори скончался 11-месячный ребенок. По одной из версий, малыш не был привит от опасной болезни. Собственный источник «Комсомолки» сообщает, что родители, зная о диагнозе, взяли младенца с собой на отдых в Турцию. По возвращении в башкирскую столицу, малышу резко стало плохо и вскоре он скоропостижно скончался.

Печальную весть о гибели ребенка от кори в медицинском сообществе Уфы опровергать не стали. Однако врачи в очередной раз подчеркнули, что печальных последствий можно было избежать - для этого необходимо ставить прививки.

Теперь и в больницах башкирской столицы требуют справку о наличии прививки от кори. Это касается всех пациентов, прибывших на плановое обследование или операцию.

-У нас есть чёткое указание больных в плановом порядке без справки о наличии прививки от кори не госпитализировать. Это обоснованно. Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - по воздуху. Через кашель, чих, да и просто при разговоре. Если количество привитых достаточно, то цепочка распространения инфекции обрывается. А если не привитых много - инфекция поражает кучу народа. Например, в автобусе есть несколько человек не привитых, а один из них болеет - остальные не привитые могут заразиться и потом передавать инфекцию другим. А не привитые дети - это беда - они моментально ловят инфекцию! - возмущается врач Евгений Ионис.

По его словам, помимо проблем с корью, особую тревогу вызывают участившиеся отказы родителей от прививок против полиомиелита.

- Это инвалидизация - парализованные дети, которым шанс помочь минимальный, увы. Родители, делайте прививки детям, не мудрствуйте лукаво! - подводит итог Евгений Ионис.

Напомним, с начала года в Уфе зафиксировано 22 случая заболевания корью. Врачи-инфекционисты отмечают, что эпидемиологический порог не пройден и ситуация с заболеваемостью находится под контролем регионального минздрава.