«Deep Forest» включили в новый альбом башкирскую народную песню

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-10T12:10:28+03:00

Эрик Муке увез из Башкирии не только тюбетейку, но и записи башкирских песен, одну из которых включил в свой новый альбом Фото: Марат МУЛЮКОВ

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Знаменитый французский композитор и музыкант, один из основателей всемирно известной группы «Deep Forest» Эрик Муке вместе со своим коллегой Мишелем Санчесом недавно выпустил новый альбом «Epic Circuits», в одну из композиции которого под названием «Brassy Sanraise» («Медный восход») включил башкирскую народную песню «Болон» («Луговая»).

Эрик Муке - обладатель двух премий «Грэмми», которого часто называют одним из основателей стиля «world music» и отцом этно-электроники, услышал прошлым летом во время своего визита в Башкирию, где принимал участие в этно-фестивале и фестивале искусств «Сердце Евразии» и выступал вместе с группой «Аргымак» и ансамблем «Курайсы» Роберта Юлдашева.

Уфимский кураист оказался давним поклонником «Deep Forest» и очень хотел, чтобы французский гость, более четверти века складывающий свой фантастический музыкальный калейдоскоп из голосов и ритмов, собранных в самых разных уголках планеты, обратил внимание на самобытную культуру этнических коллективов республики. Юлдашев даже собрал в своей студии самых известных башкирских исполнителей - певцов и музыкантов, чтобы они продемонстрировали французскому гостю свое искусство. На родину знаменитый музыкант увез подаренную новыми друзьями тюбетейку и специально подготовленное для него собрание записей башкирских исполнителей.

В беседе с корреспондентами «Комсомолки» Эрик Муке поделился планами на будущее: он сказал, что планирует сотрудничать с башкирскими исполнителями. И вот, наконец, первую народную башкирскую мелодию в исполнении уфимской певицы Зилии Бахтиевой уже могут оценить поклонники всемирно известной группы. Стоит заметить, что сама 27-летняя певица не знала, что знаменитый музыкант использует именно ее соло - это стало для нее настоящим сюрпризом.

Девушка закончила с отличием Уфимское училище искусство, несколько лет была солисткой Башкирской филармонии, а с 2015 года работает в театре-

студии Айдара Галимова. Зилия - лауреат и победитель престижных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Урал-моно», «Turkvision-2015» и многих других. Она поет на нескольких языках: башкирском, татарском, русском, английском и итальянском. В ее репертуаре песни самых разных стилей - от народных мелодий озон кой и композиции в жанре «world-music» до современной эстрады. В этом году Эрик Муке планировал приехать на фестиваль «Сердце Евразии», но не смог выкроить время в своем гастрольном графике. Зато он пообещал обязательно приехать на Всемирную фольклориаду-2020, которая пройдет в башкирской столице, и исполнить специально написанные для этого события новые композиции. Так что у Зилии Бахтиевой и других башкирских музыкантов еще будет шанс выступить с «Deep Forest» на одной сцене.

КСТАТИ

Еще одна башкирская народная песня "Бер алманы бишкэ вyлэйек " ( " Одно яблоко разделим на пятерых") привлекала внимание европейских музыкантов - польского композитора и саксофониста Гжеха Пиотровского и норвежской певицы Рут Вильхельмин Мейер, которые записали ее совместо с известным уфимским кураистом Азатом Бикчуриным, композиторм и мультиинструменталистом Маратом Файзуллиным ( гусли, язычковый мелаллофон ) и 29-летней певицей, луареатом международных конкурсов Юлией Бахтиевой , кстати, старшей сестрой Зилии Бахтиевой.