2018-08-15T12:00:28+03:00
Общество

Конкурс к 1 сентября: выложи лучшее студенческое селфи и получи книгу в подарок

«Комсомолка» подготовила три интересные книги
Эльвина АПАРИНА
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Студенческая пора – лучшее и беззаботное время! Не за горами очередной учебный год, и мы совместно с сетью книжных магазинов «Планета» подарим вам три книги за лучшее студенческое селфи. Вы ведь круто отдохнули этим летом? Уверены, что да! Тогда покажите нам свои яркие селфи, а мы разыграем эти книги:

1 место – Борис Акунин «Ореховый Будда»

Роман «Ореховый Будда» Бориса Акунина описывает противоречивую, бурную эпоху царя Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта «История Российского государства» – «Царь Пётр Алексеевич». В героях нового романа внимательный читатель найдет черты уже знакомые – художественные тома проекта описывают историю одного рода, живущего на территории Российского государства со времени его основания. При этом действие романа простирается далеко за пределы России. Разделенные географически, живущие по своим законам, традициям и даже разным календарям, такие разные жители России, Голландии, Японии оказываются связаны древней реликвией, совершающей мистическое путешествие через века и пространства… Книга проиллюстрирована известным художником Игорем Сакуровым.

2 место – Анна Гавальда «Я признаюсь»

Людмила, Поль, Жан и другие, безымянные, рассказывают о себе. Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от ночи. Пытаясь разобраться в себе, они разоблачаются, открывают душу. Получается не у всех, но даже попытки заставляют меня сопереживать.

3 место – Дмитрий Миропольский «1916. Война и Мир»

Начинающий поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург и окунается в жизнь богемы. Столичное общество строит козни против сибирского крестьянина Григория Распутина, которого приблизил к себе император Николай Второй. Европейские разведки плетут интриги и готовятся к большой войне, близость которой понимают немногие. Светская публика увлечённо наблюдает за первым выступлением спортсменов сборной России на Олимпийских играх.

Итоги конкурса будут подведены 3 сентября 2018 года.

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