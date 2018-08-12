«Она только начала жить»: в Белорецке насмерть сбили 18-летнюю девушку
Вечером, 8 августа, в центре Белорецка на улице 50 лет Октября собралась толпа зевак. Позже выяснилось, что здесь, недалеко от школы №20 сбили пешехода. К сожалению, травмы оказались несовместимые с жизнью, и 18-летняя местная жительница скончалась до приезда врачей.
фото: ГИБДД по РБ
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, погибшая переходила дорогу в неположенном месте, когда ее на полном ходу сбил 20-летний белоречанин на ВАЗ-2110.
«ОНА ШЛА НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
Погибшей девушкой оказалась 18-летняя Юлия Ахметова. В этот день она шла домой, до дома оставалось всего-ничего. Ее родственники не согласны с версией дорожных полицейских и уверяют, что Юлия переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, а от сильного удара ее откинуло на несколько метров вперед.
фото: ГИБДД по РБ
- Юля никогда не нарушала правил. Не верю, что она могла вот так взять и побежать, - говорит Марсель.
Погибшая, как рассказала сестренка Анастасия, Юлия только поступила в колледж после окончания школы.
- Мы двоюродные сестры, но всегда были как родные. Она только начала жить, почему так не справедливо? Не могу прийти в себя, плачу целый день. Не верю, что ее больше нет, - говорит Анастасия.
Юлия росла в полной семье, где воспитывается еще один трехлетний ребенок. Девушку похоронили в родном Белорецке.