«Прости меня, мама»: 31-летний уфимец поехал на заработки в Санкт-Петербург и пропал

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-08T15:34:01+03:00

Артем часто ездил по командировкам, но никогда раньше не пропадал

В день своей пропажи он позвонил матери и попросил прощения за все

Изменить размер текста: A A

Родные и друзья 31-летнего Артема Булычева бьют тревогу: молодой отец троих детей уехал из Уфы на заработки в Санкт-Петербург и пропал. Последний раз мужчина выходил на связь с родителями 24 июля, но в разговоре вел себя странно и даже пугающе.

- Брат давно подыскивал себе работу, и в июне в газете увидел объявление: на завод в Санкт-Петербурге требуются рабочие. Он позвонил по указанному номеру, по телефону ему все объяснили, и 24 июня Артем сел на поезд и уехал в Питер, - рассказывает сестра пропавшего Анна Б. – Потом он позвонил маме и сказал, что устроился на завод под Петербургом, будет работать там сварщиком.

Почти месяц Артем регулярно созванивался с родителями, сестрой и бывшей женой, от которой у мужчины имеется трое несовершеннолетних детей: две дочери 12 и 13 лет и шестилетний сын. Мужчина говорил, что все у него хорошо, что он скучает и ждет встречи с родными.

- А вот 20 июля Артем написал смс: «Сестра, нас кинули. Отправляют домой», - продолжает Анна Б. – Я ему перезвонила, он рассказал, что организация сняла ему квартиру на два дня, и потом он должен был вернуться обратно в Уфу.

СТРАННЫЙ ЗВОНОК

А уже 24 июля поздно вечером Артем позвонил матери и попросил прощения за все плохое, что он когда-либо делал.

- Так и сказал: «Прости меня, мама, я тебя очень люблю», - рассказывает Анна. – Мама его еще спросила: «Ты что, выпил?» Артем сказал, что просто болеет, простыл.

Больше мужчина на связь с родственниками не выходил. Телефон его отключен, да и родственники убеждены, что Артем всегда бы нашел способ позвонить, ведь все номера родных помнит наизусть.

- Мы, конечно, позвонили на завод, и там очень удивились новости об увольнении Артема, - продолжает сестра пропавшего. – Мол, он там трудоустроен официально и уже скоро должен был получить аванс. Вот только на работе брат не появлялся с 20 июля. Его там все уже обыскались. В общежитие, которое Артему предоставило предприятие, он тоже не появляется.

В ПОЛИЦИИ НАШЛИ ПАСПОРТ

Взволнованные родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию и подключили волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вскоре в отделении полиции Санкт-Петербурга обнаружился паспорт мужчины. Выяснилось, что за день до пропажи Артема задержали за правонарушение. Парень, видимо, отпросился покурить на улицу и сбежал, оставив паспорт.

- Мы не знаем, что с Артемом, и где он может сейчас находиться, - едва не плачет Анна. – Он всегда был такой ответственный, внимательный, заботливый. Никогда ни с кем не ругался, детей своих любит очень – каждый день с ними разговаривал часами. Брат постоянно разъезжал по командировкам и никогда раньше не пропадал. Может, в какую историю вляпался, так пусть объявится – мы всегда его поможем.

Приметы: на вид примерно 28-30 лет, рост 186 см, телосложение худощавое, волосы черные, короткие, кудрявые. Глаза темно-карие.

Особые приметы: наколка на мизинце правой руки в виде скрипичного ключа, на запястье большая (примерно 30 см) наколка в виде креста, шрамы на костяшках правой руки. Всегда носит деревянный крестик на черной веревочке.