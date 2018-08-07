2018-08-07T15:17:18+03:00
Спорт

Уфа - Прогресс Нидоркорн 9 августа 2018: Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Уфа - Прогресс Нидоркорн. Встреча состоится 9 августа 2018 года 19:00 в Уфе на стадионе «Нефтяник».
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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Прогноз на матч: Уфа - Прогресс Нидоркорн - 2:0 (победа хозяев с разницей в два мяча).

ФК «Уфа» продолжает своей еврокубковый поход в Лиге Европы. Следующим соперником коллектива Сергея Томаров станет «Прогресс» из города Нидоркорн, что в Люксембурге. Оппонент не самый статусный, но достаточно зубастый, который может доставить множество проблем. Особенно учитывая тот факт, что российский клуб по началу сезона испытывает трудности как в игровом аспекте, так и с кадрами. Особенно это касается линии нападения. Травмированы форварды Сысуев и Кротов.

В матче «Уфа» - «Прогресс» Нидоркорн фаворитом все-таки считается именно башкирская команда, так как она играет в гораздо более сильном чемпионате, да и просто по именам смотрится гораздо солиднее.

Прогноз на матч «Уфа» - «Прогресс» Нидоркорн сводится к противостоянию двух тренеров. Оба они достаточно молоды и амбициозны, но люксембуржец Паоло Амодио все-таки поопытнее и наверняка подготовил ряд сюрпризов.

В прошлом сезоне «Прогресс» неожиданно выбил из Лиги Европы шотландский «Глазго Рейнджерс», выиграв дома со счетом 2:0 и проигрывав в гостях 0:1. В нынешнем розыгрыше команда уже обыграла азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед».

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