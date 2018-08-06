В Стерлитамаке мажор припарковал вертолет во дворе жилого дома

6 Авг. 17:05 2018-08-06T17:14:28+03:00

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Накануне жителей улицы Караная Муратова в Стерлитамаке шокировало необычное транспортное средство, припарковавшееся в их дворе. Все-таки не каждый день увидишь напротив окна спускающийся с неба вертолет.

Гудящую машину местные тут же сняли на видео. На кадрах видно, как вертушка аккуратно пролетает возле жилых многоэтажек и садится напротив одной из них, в буквальном смысле, пуская пыль в глаза очевидцам. Из кабины вертолета как нив чем не было выходит мужчина – видимо, владелец – и охотно общается с зеваками, но недолго. Вертолет, по-видимому, тут лишь «проездом». Вскоре пилот и еще один мужчина снова садятся в кабину и улетают восвояси, оставив местных жителей гадать, что это было – элитное такси или ….

Фото 2016 года. То же место, та же модель, другой цвет.

ВЕРТОЛЕТ МОГ ПРИНАДЛЕЖАТЬ МАЖОРУ

Видеозапись случившегося немедленно стала достоянием интернета. Пользователи отнеслись к экстравагантной выходке пилота неоднозначно. Кто-то восхищался, мол, «зачетный транспорт», кто-то шутил – «ничего особенного, может, человек на обед залетал». Большинство все же осудило рискованный поступок, припомнив, что такие полеты могут быть незаконны.

Владельцев машин посадка вертолета взбудоражила особенно.

- И пофигу, что камни отлетают в припаркованные автомобили! – негодуют пользователи.

- Мне кажется, владельцу вертолета на всех и на все пофигу, - парируют им другие.

У местных жителей возникла версия, что летает на вертушке местный мажор. На этой улице есть большой частный сектор, где можно вольготно жить с таким транспортом.

По версии известного в Башкирии адвоката Эльзы Маулимшиной, воздушное судно принадлежит некоему Рустаму А., родственнику хозяина крупной строительной компании. Судя по инстаграму, молодой человек увлекается вертолетами. Один из белых вертолетов на снимке подозрительно похож на тот, что «парковался» на улице Караная Муратова.

ЛЕТАТЬ В ГОРОДЕ РАЗРЕШЕНО?

У многих пользователей закрался вопрос, можно ли безнаказанно летать на вертолете в черте города, особенно среди многоэтажек. Как оказалось, можно, да не всем. По словам помощника местного прокурора Ильи Шарафутдинова, полеты вертолетов малой вместимости в городской черте разрешены только в специальных зонах. При этом у пилота должен быть план полета и разрешительные документы. Имелось ли это у героя ролика, не ясно. Выяснять это будут специалисты – по факту полета уже назначили проверку. Если выяснится, что летал он незаконно, то ему грозит штраф.

Кстати, это уже не первый полет вертолета на этой улице. В 2016 году другой вертолет той же модели таким же образом припарковался во дворе многоэтажки. По всей видимости, местным жителям придется привыкать к тому, что вместо детской площадки у них появился своеобразный аэродром.