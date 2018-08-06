Рыбалка в Башкирии: где нельзя рыбачить и какую рыбу запрещено ловить

6 Авг. 15:46 2018-08-06T15:53:10+03:00

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Каждый рыбак знает, что лучшее время для излюбленного хобби - август. Именно в это время в реках и озерах рыба лучше всего клюет. В самый разгар сезона рыбной ловли мы расскажем о «клевых» местах и в очередной раз напомним: в Башкирии есть водоемы, где ловить рыбу запрещено.

Ранее «Комсомольская правда-Уфа» уже писала о самых популярных местах для рыбной ловли. Как оказалось, кое-где рыбалка запрещена в любое время года. Запрет распространяется на ряд водоемов в некоторых районах Башкирии.

ГДЕ РЫБАЧИТЬ ЗАПРЕЩЕНО

ОЗЕРО БАННОЕ

В ноябре 2014 года Минсельхоз России опубликовал приказ, согласно которому на живописном озере Банное, что в Абзелиловском районе Башкирии, запрещен любой вид рыбалки. В противном случае вы будете привлечены к ответственности за браконьерство.

В том же районе есть еще один водоем, где нельзя сидеть даже с одной удочкой - озеро Южное Улянды. За нарушение запрета может грозить крупный штраф или даже привлечение к уголовной ответственности.

Ранее в список водоемов, где действовал круглогодичный запрет на рыбалку, входило Нугушское водохранилище. В апреле 2018 года по инициативе Башкирской природоохранной прокуратуры запрет был снят.

РЕКА БЕЛАЯ

Согласно все тем же правилам рыбной ловли, в некоторых районах, где течет Агидель, рыбалка также запрещена. Удить рыбу категорически запрещено на берегах Белой от Юлдузовского водозабора в Илишевском районе до границы деревни Ангасяк, что в Дюртюлинском районе Башкирии. Эти места считаются зимовальными ямами, и за рыбалку там вас также привлекут к ответственности.

По этой же причине на Белой нельзя рыбачить частично и в Уфимском районе республики. Запрет распространяется на участок от села Красный Яр до Соленой горы.

- Существует сезонное ограничение рыбной ловли. С 25 апреля по 5 июня на всех водоемах республики проходит нерест рыбы, и ее добыча в это время запрещена. Единственное исключение - если у вас с собой только одна поплавочная или донная удочка, на которой не больше двух крючков. В другое время можно ловить и другими снастями. Естественно, тоже разрешенными, - рассказывает заместитель природоохранного прокурора республики Рушан Хайртдинов.

КАКУЮ РЫБУ ЛОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

В природоохранном ведомстве напоминают, что добыча рыбы с помощью сетей, электроудочек и других браконьерских приспособлений является существенным нарушением и влечет за собой наказание по всей строгости закона.

В некоторых водоемах Башкирии удить рыбу запрещеноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В правилах указаны и запретные виды, которые нельзя ловить. Так, например, вас накажут за добычу русского осетра, кумжи (это такой пресноводный вид форели), тайменя и хариуса. В прошлом году по инициативе природоохранной прокуратуры республики в этот список включили стерлядь. Ранее этот вид нельзя было ловить только в бассейне реки Урал. Но ведь это краснокнижный вид, так что мы добились запрета на его лов по всей Башкирии, - подчеркнул Рушан Хайртдинов.

По словам зампрокурора, приказ минсельхоза определяет и минимальные размеры рыбы, которых она должна достигать. Если ваш улов короче указанной длины, вы должны его отпустить. За ловлю молодняка также предусмотрено наказание.

Так, длина пойманного вами судака, жереха и сазана не должна быть меньше 40 см, леща - не менее 28 см, щуки - 32, сома - 90 см. Раков меньше 10 см в длину также придется отпустить.

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РЫБАЛКИ. РЕКА БЕЛАЯ

Но в Башкирии есть много хороших мест, где рыбачить разрешено. Удить рыбу можно и не выезжая из Уфы – на определенных местах Белой и Уфы. Есть неподалеку от мегаполиса и более дикие, живописные стоянки с бешеным клевом.

В верховьях Агидели вплоть до села Юмагузино, что в Учалинском районе республики, обитают окунь и голавль. Практически в любой заводи в среднем течении, от Мелеуза до Уфы, можно поймать плотву и подлещика. Далее вниз по течению, после слияния Агидели и Караидели, рыбаки ловят тех же подлещиков, язя, подуста и плотву. В местах, где наблюдается большое количество коряг, обитает сом.

РЕКА АЙ

Если вам вдруг захотелось выбраться на рыбалку подальше от больших городов, то места лучше реки Ай не сыскать. Самая желанная добыча, которую увозят любители с берегов «лунной» реки - голавль. Водятся там и окунь, щука, плотва, гольян и елец. Самые удачливые рыбаки вытаскивают жереха.

ПАВЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Рыбачить на Павловском водохранилище - не запрещено. Более того, считается, что на Павловке клюет всегда. Добраться до водоема можно по прямой дороге от Уфы. В водоеме водятся лещи, налимы и сомы.

ОЗЕРО АСЛЫКУЛЬ

Неподалеку от города Давлеканово располагается глубоководное озеро Аслыкуль. Там водится рыба на любой вкус: плотва, щука, окунь, лещ, судак, налим и сазан. Правда, чтобы поймать двух последних, придется набраться терпения. Да и удача пригодится.

Бывалые рыбаки подчеркивают, что без лодки на Аслыкуль лучше не соваться - на берегу много отдыхающих.

ОЗЕРО КАНДРЫКУЛЬ

В Туймазинском районе Башкирии расположен брат-близнец Аслыкуля - Кандрыкуль. Водоем хоть и немного меньше, также богат рыбой. Любители могут рассчитывать на окуня, сорожку, щуку, налима, золотого карася, линя и сига. Поймать последнего считается редкой удачей.

Озеро Аслыкуль является национальным парком, поэтому использовать на водоеме бензиновые двигатели запрещено. На берегу можно взять напрокат резиновую или деревянную весельную лодку.

НУГУШСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

На территории национального парка в «Башкирия» в Мелеузовском районе республики расположилось Нугушское водохранилище. Рыбалку на этом водоеме разрешили совсем недавно - в апреле 2018 года. В водах Нугуша водятся лещ, налим, окунь, сом, судак, щука, голавль, жерех, язь, таймень и хариус. Напоминаем, двух последних ловить запрещено – обе породы занесены в Красную книгу.

РЕКА СИМ

Живописные берега горной реки Сим привлекают туристов своими песчаными пляжами, а рыбаков - изобилием рыбы. Извилистая река с многочисленными притоками и рукавами образует обширный бассейн, в котором обитают ерш, окунь, щука, линь, налим, голавль, плотва, пескарь.

САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЫБЫ – В АВГУСТЕ

Опытные рыбаки знают, что последний летний месяц имеет свои особенности в плане ужения рыбы.

На озерах в это время хорошо идет сорожка, красноперка. Карась попадается иногда, линь - редко. Щука идет в основном на спиннинг. Где бы вы ни рыбачили, августовские уловы обычно увесистые, богатые.

Улов зависит не только от места, но и удачи рыбакаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЫБАЦКИЙ РЕЦЕПТ: РЫБА В ФОЛЬГЕ НА УГЛЯХ

После того, как вам улыбнется рыбацкая удача, не грех и приготовить себе вкусный ужин. Сделать это можно прямо на берегу. Для приготовления сочной рыбы в фольге на углях вам понадобятся, собственно, сама рыба, фольга и приправы по вкусу.

Для начала, пойманную рыбу необходимо почистить, отрезать плавники, выпотрошить и посолить. Заготовка оборачивается фольгой в три-четыре слоя, уголки тщательно закрываются. Это позволит сделать конструкцию герметичной и не даст пролиться «соку». В противном случае блюдо станет сухим.

В процессе готовки рыбу в фольге нужно постоянно переворачивать, иначе обертка попросту прогорит. Бывалые рыбаки утверждают, что запеченная рыба готовится всего 20-30 минут.

Для гурманов есть еще один вариант этого рецепта. Перед тем как замотать рыбу в фольгу нужно добавить в пузо рыбки порезанный лук и морковь, а фольгу смазать растительным маслом. Так к ней не прилипнет шкурка.