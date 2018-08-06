Понять и не простить: башкирскому легкоатлету Лысенко грозит двухлетний бан

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-06T15:15:30+03:00

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Один из самых лучших легкоатлетов мира 21-летний Данил Лысенко обвинен международной федерацией в нарушении антидопинговых правил. В настоящий момент российские чиновники хаотично пытаются разобраться, что же все-таки случилось.

МИМО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Известно, что спортсмен не внес корректные данные о своем местонахождении во внесоревновательный период в систему АДАМС (международная система сбора и хранения информации об атлетах). Из-за отсутствия этой информации допинг-офицеры во время перерыва в стартах не смогли отыскать Лысенко, и тем самым был пропущен тест.

Другими словами, никакого допинга в крови уроженца Башкирии не нашли, однако он допустил грубый проступок. За это ему грозит долгосрочная дисквалификация от одного до двух лет. Лысенко уже лишился нейтрального статуса и пропустит, как минимум, ближайший чемпионат Европы, который пройдет с 6 по 12 августа в Берлине.

Как такое могло произойти – это главная загадка. Произошла какая-то чудовищная детская ошибка.

- Для сборной это огромная потеря. Жаль, что спортсмен из-за собственной безалаберности не сможет выступать. Будем надеяться, что к Данилу проявят снисхождение, и он вскоре вернется на спортивную арену, - цитирует ТАСС главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

На самом деле поводов для оптимизма почти нет. Нужно понимать, что для открытия дела против Лысенко по правилам нужно было три подобных ошибки в течение года. Доступ к системе АДАМС был только у самого атлета, и о первых двух нарушениях он должен был знать, если внимательно изучал информацию в своем аккаунте.

Лысенко обладает лучшим результатом нынешнего сезона в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЗАЙТИ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ»

- У меня частенько были проблемы с входом в систему ADAMS, - признался «Р-Спорт» сам Лысенко. – Заходил с компьютера, и не получалось. Можно было обратиться к кому-то за помощью, но сейчас уже поздно рассуждать, жалею, что так получилось. Довел историю до ужасного состояния. Старался вовремя указывать местонахождение, но не всегда получалось. Хочу попросить прощения у всех, кого расстроил этой новостью. Никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации. Понимаю, что виноват только сам, халатно относился к этому делу. Очень сильно расстроен, никогда не было мысли скрываться и бегать от допинг-офицеров, как многие могут сейчас подумать.

Говоря простым языком, спортсмен элитного уровня просто, что называется, «забил» на международные правила. И это при том, что российская легкая атлетика и так уже три года находится в состоянии бана, и добиться для того же Лысенко статуса нейтрального спортсмена было отнюдь непросто.

Ситуация, мягко говоря, шокирующая. Парень-то, конечно, молодой, но все равно должен понимать, что вопросы антидопинга для россиян в десятки раз важнее, чем для представителей других стран. Как показывает практика, даже когда все делаешь правильно, абсолютно не факт, что избежишь проблем. А тут такое разгильдяйство.

Шансов избежать дисквалификации практически нетФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Теперь башкирскому атлету и его адвокатам нужно попытаться внятно объяснить, почему он допустил подобное. В противном случае дисквалификации не избежать. Слушание будет назначено в ближайшее время. Пока же со стороны дело кажется безнадежным.

- Думаю, теперь его дисквалифицируют на два года, - вынес свой вердикт первый тренер прыгуна Николай Ковальский. – Возможно, все случившееся чему-то научит, он поймет, что нужно ответственно относиться к любым мелочам. Но если будет работать дальше, то сможет наверстать потом все потерянное сейчас.

Остается только добавить, что если последует двухлетняя дисквалификация, то Лысенко останется без Олимпиады-2020 в Токио. Учитывая, что предыдущие Игры-2016 он пропустил из-за общей дисквалификации сборной России по легкой атлетике, то карьера суперталантливого и перспективного спортсмена потихоньку превращается в какой-то фарс.