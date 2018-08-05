"На ее теле нет живого места": в Башкирии молодую маму и ребенка сбила ГАЗель

5 Авг. 12:36 2018-08-05T12:43:12+03:00

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Вот уже почти месяц 25-летняя Яна Хусаинова из села Иглино прикована к постели после того, как ее вместе с дочкой, на огромной скорости сбила "ГАЗель".

Жизнь молодой мамы разделилась на "до" и "после" 14 июля 2018 года. Около восьми часов вечера семья Хусаиновых, муж, жена и дочь, приехали в магазин. Яна с четырехлетней Миланой зашли за покупками, а отец остался ждать в машине. Ничто не предвещало беды, когда дочь с матерью садились в машину, выйдя с покупками из магазина. На огромной скорости на них наехала "ГАЗель" после столкновения с иномаркой. В нелепом ЧП постарадал каждый член семьи: у Руслана - рваная травма лба, Милана сломала ногу, а Яне досталось больше всего.

На теле молодой женщины тогда не было ни одного живого места. Врачи диагностировали у нее многочисленные закрытые переломы, повреждение внутренних органов, раздроблены тазобедренные кости, сотрясение мозга, перелом челюсти. У Яны вылетело несколько зубов. Почти месяц девушка боролась за свою жизнь с местной уфимской больнице. Вчера Яну выписали из больницы, теперь ей предстоит заново учиться ходить.

Жизнь Яны изменилась на ДО и ПОСЛЕ

ВИНОВНИК АВАРИИ ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ

Чтобы выстроить полную картину того рокового дня родственники запросили запись с камеры наблюдения, что висела на магазине. Камера засняла весь момент аварии. На видео четко видно, как легковушка сбрасывает скорость и поворачивает налево в сторону магазина, как на большой скорости в нее влетает "ГАЗель", желая обогнать. Протаранив легковушку, грузовой автомобиль не останавливается и въезжает прямо в машину Хусаиновых, рядом с которой в этот момент стояли Яна и Милана.

Как выяснится позже, виновником аварии признали водителя "ГАЗели". Со слов родственников Яны, на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель так и не принес свои извинения семье и даже не предложил свою помощь.

- Сейчас Яне требуются дополнительные средства на реабилитацию и лечение, среди них специальные корсеты, кресло для передвижения и лекарства. Одни брекеты стоят около ста тысяч рублей,- рассказала подруга Яны Ирина.

Друзья девушки открыли сбор средств и просят помочь неравнодушных жителей Башкирии собрать сумму.

Счёт: 40817810706007456140

Номер карты Сбербанк: 4276060030518164 на имя Хусаиновой Яны Романовны.