Домой к детям уже не приедут: семь вахтовиков из Башкирии погибли в авиакатастрофе

5 Авг. 12:00 2018-08-05T15:04:56+03:00

Самому младшему погибшему было всего 23 года.

Родные и близкие мужчин не могут поверить в случившееся

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Вчера утром, четвертого августа, в Красноярском крае случилась страшная трагедия – разбился вертолет, который перевозил 15 нефтяников на место работы. Вместе с ними погибли три члена экипажа. По одной из версий, на месте взлета машина могла столкнуться с грузом, который перевозил другой вертолет. Сейчас во всех подробностях смертельного инцидента разбираются сотрудники МЧС и силовики.

На борту вертолета оказались семеро уроженцев Башкирии. Многие только-только прилетели на работу и еще пару дней назад проводили время со своими семьями.

"ЛЮБЛЮ ЖЕНУ И ЛЮБИМЫХ СЫНОВЕЙ"

26-летний Александр Баязитов был родом из города Нефтекамск. В родном городе у молодого человека осталась любимая жена и двое маленьких сыновей. Вся его страница усыпана сообщениями от близких людей - по мужчине скорбят друзья и родственники. Вспоминают Сашу только добрым словом - хороший, порядочный и трудолюбивый. По словам друзей, всегда спешил на помощь, когда это было нужно. Работать по вахтам стал недавно - нужно было кормить семью.

У Александра остались двое сыновей и супруга

В тот роковой день его супруга Айгуль так и не дождалась звонка от любимого.

- Родной мой, любимый, не могу поверить, что тебя с нами больше нет. Как же тяжело все это осознать и понять… Слов нет, одни эмоции. Мы тебя очень сильно любим, и всегда ты будешь в наших сердцах.Теперь ты Ангел, прошу оберегай наших детей, семью. Родной мой. Помним. Любим. Скорбим, - написала она в социальных сетях.

РАЗБИЛСЯ С ЛУЧШИМ ДРУГОМ

Вместе с Александром погиб и его лучший друг 23-летний Владимир Атнабаев. Он был самым младшим из погибших.

Александр и Владимир были лучшими друзьями

Вахтовым методом они вместе с Александром начали работать не так давно - все ради детей старались, ведь у Владимира тоже рос ребенок. Красавице-дочери осенью должен исполниться годик.

- Это большое горе. Анжела, супруга, бьется в истерике, не понимает, как дальше жить, - рассказала "Комсомолке" знакомая семьи Луиза. - Они просто сидят дома, ждут, пока можно будет забрать тела и похоронить. Почему именно они?

Дочери Владимира осенью исполнится годик

Для 28-летнего Романа Шайдуллина, тоже уроженца Нефтекамска, это была первая и последняя поездка на север. Он только устроился на работу. Его друг Дмитрий рассказал, что Роман долгое время не мог найти работу в своем городе и решил работать вахтовым методом.

- А что, семьи у меня нет, буду месяц там, месяц тут. И платят неплохо, - рассказывал Роман своим друзьям и решился на такой заработок.

Семьей и детьми он пока обзавестись не успел.

Роман еще не успел обзавестись семьей

Об Олеге Микрюковке, жителе Бирска, известно мало. На вахте работал недавно, семьей еще не обзавелся. Родился он в селе Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. До работы в нефтяной компании парень успел отслужить в войсках связи и отучиться в БашГУ.

Олег был родом из Бирского района

В авиакатастрофе погибли еще трое жителей Башкирии - 43-летний Артем Горюхин, 50-летние Айдар Валитов и Роман Чичерин.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил родственникам погибших в этой страшной трагедии свои искренние соболезнования.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования семьям погибших.