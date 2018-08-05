2018-08-05T15:04:56+03:00
Происшествия

Домой к детям уже не приедут: семь вахтовиков из Башкирии погибли в авиакатастрофе

Родные и близкие мужчин не могут поверить в случившееся
Рустем АХУНОВЭльвина АПАРИНА
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Самому младшему погибшему было всего 23 года.Самому младшему погибшему было всего 23 года.
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Вчера утром, четвертого августа, в Красноярском крае случилась страшная трагедия – разбился вертолет, который перевозил 15 нефтяников на место работы. Вместе с ними погибли три члена экипажа. По одной из версий, на месте взлета машина могла столкнуться с грузом, который перевозил другой вертолет. Сейчас во всех подробностях смертельного инцидента разбираются сотрудники МЧС и силовики.

На борту вертолета оказались семеро уроженцев Башкирии. Многие только-только прилетели на работу и еще пару дней назад проводили время со своими семьями.

"ЛЮБЛЮ ЖЕНУ И ЛЮБИМЫХ СЫНОВЕЙ"

26-летний Александр Баязитов был родом из города Нефтекамск. В родном городе у молодого человека осталась любимая жена и двое маленьких сыновей. Вся его страница усыпана сообщениями от близких людей - по мужчине скорбят друзья и родственники. Вспоминают Сашу только добрым словом - хороший, порядочный и трудолюбивый. По словам друзей, всегда спешил на помощь, когда это было нужно. Работать по вахтам стал недавно - нужно было кормить семью.

У Александра остались двое сыновей и супруга

У Александра остались двое сыновей и супруга

В тот роковой день его супруга Айгуль так и не дождалась звонка от любимого.

- Родной мой, любимый, не могу поверить, что тебя с нами больше нет. Как же тяжело все это осознать и понять… Слов нет, одни эмоции. Мы тебя очень сильно любим, и всегда ты будешь в наших сердцах.Теперь ты Ангел, прошу оберегай наших детей, семью. Родной мой. Помним. Любим. Скорбим, - написала она в социальных сетях.

РАЗБИЛСЯ С ЛУЧШИМ ДРУГОМ

Вместе с Александром погиб и его лучший друг 23-летний Владимир Атнабаев. Он был самым младшим из погибших.

Александр и Владимир были лучшими друзьями

Александр и Владимир были лучшими друзьями

Вахтовым методом они вместе с Александром начали работать не так давно - все ради детей старались, ведь у Владимира тоже рос ребенок. Красавице-дочери осенью должен исполниться годик.

- Это большое горе. Анжела, супруга, бьется в истерике, не понимает, как дальше жить, - рассказала "Комсомолке" знакомая семьи Луиза. - Они просто сидят дома, ждут, пока можно будет забрать тела и похоронить. Почему именно они?

Дочери Владимира осенью исполнится годик

Дочери Владимира осенью исполнится годик

Для 28-летнего Романа Шайдуллина, тоже уроженца Нефтекамска, это была первая и последняя поездка на север. Он только устроился на работу. Его друг Дмитрий рассказал, что Роман долгое время не мог найти работу в своем городе и решил работать вахтовым методом.

- А что, семьи у меня нет, буду месяц там, месяц тут. И платят неплохо, - рассказывал Роман своим друзьям и решился на такой заработок.

Семьей и детьми он пока обзавестись не успел.

Роман еще не успел обзавестись семьей

Роман еще не успел обзавестись семьей

Об Олеге Микрюковке, жителе Бирска, известно мало. На вахте работал недавно, семьей еще не обзавелся. Родился он в селе Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. До работы в нефтяной компании парень успел отслужить в войсках связи и отучиться в БашГУ.

Олег был родом из Бирского района

Олег был родом из Бирского района

В авиакатастрофе погибли еще трое жителей Башкирии - 43-летний Артем Горюхин, 50-летние Айдар Валитов и Роман Чичерин.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил родственникам погибших в этой страшной трагедии свои искренние соболезнования.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования семьям погибших.

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