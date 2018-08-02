2018-08-02T09:59:41+03:00
Экономика

Мэр Уфы Ирек Ялалов: «В общественном транспорте нам необходим прорыв»

Глава городской администрации в очередной раз заговорил о скоростном трамвае
Павел КРАЙНОВ
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Разговоры о скоростном трамвае в Уфе ведутся не первый годРазговоры о скоростном трамвае в Уфе ведутся не первый годФото: Абылай САРАЛАЕВ
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На днях состоялось очередное оперативное совещание в уфимской мэрии. Отдохнувший и загорелый после отпуска Ирек Ялалов вновь напомнил чиновникам о необходимости развивать в Уфе общественный транспорт. По его словам, существующая ныне система себя уже исчерпала морально и физически.

- Нам необходим определенный прорыв в этой области, нужны инвестиции. Нужно взаимодействовать с крупными государственными корпорациями, которые производят подвижной состав наземного транспорта, в том числе экологически чистого - трамваев и троллейбусов, - заявил Ялалов.

Сити-менеджер также отметил, что для строительства современной системы общественного транспорта нужна поддержка регионального бюджета. По его мнению, без вмешательства властей Башкирии изменить ситуацию к лучшему, попросту невозможно.

В качестве успешного примера современного и удобного городского транспорта Ирек Ялалов назвал скоростной трамвай в городе-побратиме Астане. На его запуск правительство Казахстана потратило 2 млрд евро.

-Этот проект в два с половиной раза дешевле, чем метро. И по своему функционалу он более безопасный, надежный и современный, - отметил Ялалов.

При этом глава городской администрации так и не уточнил, считает ли он приоритетной задачей запуск скоростного трамвая в Уфе. Разговор об этом он закончил, представив своего нового заместителя, Андрея Федосова. Именно он будет отвечать за вопросы по развитию общественного транспорта в уфимской мэрии.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ

О скоростном трамвае в Уфе заговорили не впервые. Проект прокладки линии через улицу Блюхера активно обсуждался еще шесть лет назад - пути должны были соединить северную и южную части башкирской столицы. Однако реализовать эту идею так и не удалось: воспротивились жители окрестных домов, вблизи которых должен был пройти путепровод. После многочисленных пикетов и митингов недовольных уфимцев услышал глава Башкирии Рустэм Хамитов и вскоре проект заморозили. Еще через некоторое время о нем и вовсе забыли.

Ирек Ялалов вновь привел в пример систему общественного транспорта Астаны

Ирек Ялалов вновь привел в пример систему общественного транспорта Астаны

Весной 2018 года в городской администрации посчитали, что, несмотря на постоянные отключения, электротранспорта за долги и предбанкротное состояние МУЭТ, пришло время проложить новые трамвайные пути. Не скоростного, обычного. На этот раз в мэрии предложили пустить трамвай от кольца на Госцирке по бульвару Саид-Галиева и улице Российской вплоть до Трамвайной. Таким образом должна была осуществиться давняя мечта уфимской мэрии по соединению севера и юга башкирской столицы трамвайными путями.

На этот раз ситуации с митингами и пикетами недовольных уфимцев удалось избежать. Проект строительства новой трамвайной ветки отменили уже в начале лета, щедро заплатив инженерам-разработчикам за проделанную работу.

Как бы то ни было, теперь у проблемы уфимского общественного транспорта есть свой куратор, перед которым стоит задача «совершить прорыв». Где он найдет 2 млрд евро на «наземное метро» пока никто не знает.

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