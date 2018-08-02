Депутат Госдумы Зариф Байгускаров об изучении родных языков: «Я за то, чтобы все было по закону»

2 Авг. 08:26 2018-08-02T13:55:57+03:00

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Накануне завершилась весенняя сессия Государственной Думы, и депутаты отправились в отпуск. Чтобы подвести промежуточные итоги и приоткрыть завесу тайны работы народных избранников, в пресс-центр «Комсомольской правды-Уфа» пришел представитель Башкирии Зариф Байгускаров. Около двух лет назад его впервые избрали депутатом нижней палаты парламента. В доверительной беседе он рассказал том, какие инициативы внес на рассмотрение Госдумы и почему проголосовал за добровольное изучение родных языков.

КАК РАБОТАЕТ ГОСДУМА

В первую очередь Зариф Байгускаров поделился своими впечатлениями от рабочих будней народного избранника. По его словам, все без исключения депутаты, проработавшие несколько созывов, отмечают кардинальные перемены в работе парламента.

- Изменения на самом деле большие. Люди думают, что депутаты приходят на заседания просто кнопки нажимать, толком не работают, и вообще непонятно, чем занимаются. Однако это совсем не так. Раньше депутаты Госдумы две недели вели пленарные заседания и две недели могли работать в своих округах, встречаться с избирателями. При этом в предыдущих созывах не было требования постоянно присутствовать на заседаниях. Тогда можно было написать заявление и попросить проголосовать за себя кого-нибудь знакомого, - говорит Зариф Байгускаров.

Он также отмечает, что из-за этих устаревших порядков часто залы заседания были полупустыми, а депутаты бегали по рядам и нажимали на кнопки.

- Сейчас ситуация поменялась. В седьмом созыве у нас жесткая дисциплина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин так и говорит: принимать законы - это ваша основная работа. Кому не нравится - сдаем мандат. Я с ним согласен. Именно поэтому за все время я не пропустил ни одного дня, был на всех заседаниях. Я считаю, что раз уж пошел на работу, то должен ее выполнять честно и добросовестно. Сейчас мы проводим пленарные заседания три недели подряд, и лишь одна неделя дается на работу с избирателями, - отмечает народный избранник.

По его словам, сейчас рассматривается возможность ввести голосование по отпечатку пальца, чтобы никто не мог голосовать за своего соседа. Также обсуждается вариант введения системы распознавания лиц на мониторе.

- Изменились и условия предоставления жилья в Москве. Раньше депутаты имели право приватизировать служебную квартиру, а сейчас могут только оформить временную прописку до конца депутатских полномочий, - подчеркивает Байгускаров.

ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ

Представитель Башкирии в Госдуме подвел промежуточные итоги работы законодательного органа за последние два года.

- Для общего понимания ситуации, хотелось бы обратить внимание на организацию работы парламента. Когда два года назад мы пришли в Госдуму, нам досталось более двух тысяч не рассмотренных законопроектов от прошлых созывов. Некоторые из них лежали с 90-2000-х годов. Сейчас, чтобы избавиться от «мертвого груза», мы проводим пленарные заседания каждый день. Законопроекты не должны скапливаться в таком количестве, их нужно либо принять, либо отклонить. На сегодняшний день нами рассмотрено 1965 законопроектов, принято из них 279 федеральных законов. Всего на рассмотрении осталось еще 55 законопроектов. Прошу заметить – от первоначальной цифры осталось всего 2,7 процента! - заявил депутат.

За время работы в Госдуме Зариф Байгускаров внес на рассмотрение 23 законопроекта в соавторстве, и пять - как единоличный автор.

- К тому же существует такая часть депутатской работы, как внесение поправок. Если депутат считает, что они необходимы, что это принесет больше пользы для людей, мы вносим поправки в законы. Лично я внес 53 поправки к разным законам, - говорит он.

В конце прошлого года депутаты приняли закон об изменениях в налоговом кодексе, согласно которому были амнистированы долги по имущественным налогам, накопившимся к 1 января 2015 года. Были списаны и долги для индивидуальных предпринимателей, и для граждан по взносам в фонды социального, медицинского страхования и пенсионные фонды на 1 января 2017 года. Зарифом Байгускаровым внесены поправки в этот закон.

- Я стал выяснять, как этот закон работает. Выяснилось, что помимо самой суммы, подлежащей списанию, у людей накопились долги по исполнительским сборам от службы судебных приставов. Это произошло потому, что налоговая служба взыскала долги по налогам через суд, а приставы оформили исполнительский сбор. Что в итоге получилось? Сумма налогов и сборов списана, а штрафы и госпошлины - остаются. Учитывая эти обстоятельства, я внес поправки в закон и объяснил своим коллегам, что необходимо списать и их. Меня поддержали, и эти поправки были приняты, - отмечает депутат.

СУХОСТОЙ ДЛЯ НАРОДА - БЕСПЛАТНО

Пожалуй, самая актуальная инициатива, внесенная на рассмотрение парламентом в этом году - возможность бесплатно вывозить сухой лес для личных нужд. Когда этот закон был принят, его положительно оценили большинство жители нашей страны. Но мало кто знает, что одним из его авторов был представитель Башкирии Зариф Байгускаров.

Народный избранник поделился историей принятия закона о бесплатном сухостоеФото: Рустем АХУНОВ

Предыдущее место работы депутата все же оставило свой отпечаток на его характере. Много лет он возглавлял региональное управление службы судебных приставов в Башкирии. Вот и сейчас продолжает следовать девизу ведомства: «Сила закона - в его исполнении».- Когда я еще только избирался в Госдуму, мы провели более 300 встреч с избирателями. Я побывал практически в каждой деревне, на всех крупных предприятиях своего округа. В сельской местности люди просили дать им возможность бесплатно вывозить из леса сухостой. Мне неоднократно говорили, что даже при попытке собрать упавшие, сухие стволы, их штрафуют. Я сам родился и вырос в деревне, и знаю о такой проблеме не понаслышке. Во-первых, из-за обилия поваленных деревьев создается пожароопасная ситуация. Во-вторых, обязанность расчищать лес от сухостоя по закону возложена на органы лесоохраны, но они не справляются с таким объемом работ. Почему бы не отдавать валежник людям? Когда я пришел в Госдуму, мы с несколькими депутатами подготовили соответствующий законопроект и внесли его на рассмотрение. Он вступит в силу с 1 января следующего года. Теперь люди смогут получить сухой лес бесплатно. И не только хворост, как поговаривают незнакомые с ситуацией люди, - подытожил Байгускаров.

- Когда закон о валежнике только вносили на рассмотрение, я узнавал мнение минлесхоза по этому вопросу. Они были против, говорили, что люди начнут и живой лес вывозить. Я возразил, что эта необходимость не на пустом месте появилась: людям это жизненно необходимо. Это и дрова для бани, и материалы для ремонта сараев и заборов. В сельской местности иначе нельзя. В свою очередь, я не собираюсь останавливаться на достигнутом и в дальнейшем буду контролировать исполнение закона, - подчеркивает Зариф Байгускаров.

«Я ЗА ТО, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ ПО ЗАКОНУ»

После первого чтения законопроекта об изучении родных языков в национальных республиках на депутата Байгускарова обрушился шквал критики. По мнению некоторых жителей Башкирии, он проголосовал против обязательного изучения башкирского языка в школах республики. По этому вопросу у него есть своя точка зрения.

- Я не против изучения башкирского языка. Вся моя семья говорит на родном языке, а супруга, в силу своей профессии, и вовсе продвигает башкирские традиции и культуру через телевидение, - рассказывает Байгускаров.

Также депутат поведал о некоторых нюансах обсуждения этого резонансного законопроекта. Напомним, закон был принят в окончательном третьем чтении 24 июля.

- Каждый законопроект проходит три чтения. В первом принимается концепция закона, то есть решается, что такой закон нужен. Во втором чтении вносят поправки к нему, а в третьем прорабатывают чисто юридико-технические вопросы. При первом чтении я голосовал за сам закон, за то, что он нужен. Почему? Скажу так: на тот момент в Российской Федерации единого закона, регламентирующего изучение родных языков попросту не было.

В каждом субъекте их преподавали, как считали нужным. На мой взгляд, это неправильно.

Кроме того, в федеральные образовательные стандарты не входили языки национальных республик нашей страны. Поэтому их преподавание, с формальной точки зрения, было незаконно. Я за то, чтобы все делалось по закону, - отметил депутат. - После внесения законопроекта в Госдуму в Башкортостане была создана рабочая группа, в который из депутатов Госдумы вошли Зугура Рахматуллина и я. Мы подготовили предложения от республики и депутатов от Башкортостана для внесения изменений в данный законопроект. Это, во-первых, изучение родных языков и государственного языка субъекта Российской Федерации должно быть в обязательной части федеральных образовательных государственных стандартов (ФГОС). Во-вторых, заявления родителей на изучение родного языка и государственного языка республики должны подаваться не ежегодно, а на каждой ступени образования, то есть при поступлении ребенка в первый и пятые классы. Это позволит школам планировать заранее количество обучающихся, нагрузку учителей и не тревожить родителей лишний раз, - рассказал Зариф Байгускаров.

Также депутат отметил, что на федеральном уровне необходимо разработать концепцию изучения национальных языков в регионах нашей страны для совершенствования методики преподавания, подготовки учителей, учебников на родных языках, их лицензирования. Кроме того, предполагается создание фонда поддержки родных языков, цель которого оказывать содействие в изучении родных языков народов России, помощь в издании учебников на родных языках и их лицензированию.

- Это возможно лишь при поддержке федерального центра, в том числе финансовой. Когда по всем этим пунктам было получено принципиальное согласие, депутаты от Башкортостана проголосовали за этот законопроект, - подытожил Зариф Байгускаров.