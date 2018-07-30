У полицейского-олигарха из Башкирии арестовали десять квартир и восемь иномарок

30 Июль 19:00 2018-07-31T13:48:37+03:00

На беспредел майора жаловались в Москву еще шесть лет назад

Изменить размер текста: A A

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ ПРОСТОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

22-этажный ЖК «Эверест» в центре Уфы — один из самых дорогих домов в городе. За высоким забором, ощетинившимся камерами видеонаблюдения, скрываются гигантская детская площадка, собственный супермаркет и салон красоты. Долго любоваться на эту красоту не позволяет охрана.

- Вы к кому? - строго спрашивает мужчина в спецовке, заметивший у себя на экране высматривающих что-то у забора журналистов.

Проход на территорию только для жильцов: это в основном чиновники, бизнесмены, звезды «Салавата Юлаева» и «Уфы». Самая дешевая однушка здесь стоит около четырех с половиной миллионов рублей. А вот старший оперуполномоченный МВД республики Раиль Миргалеев купил сразу четыре квартиры — целый этаж! Выбрал самый высокий, чтобы весь город оказался у его ног.

В одном из самых дорогих домов Уфы полицейский купил себе целый этажФото: Эльвина АПАРИНА

Еще за душой у совсем не скромного сотрудника службы собственной безопасности полиции две «скромные» однушки, четырехкомнатная квартира, три коттеджа в разных районах Башкирии, несколько садовых участков под Уфой. Прибавим к этому восемь иномарок и две квартиры в Евпатории — на случай, если потянет на юга. И еще не факт, что майор не спрятал часть богатства получше.

По самым скромным прикидкам на все это Миргалееву пришлось потратить никак не меньше ста миллионов рублей. И это у полицейского, чей официальный доход чуть больше миллиона в год!

О богатствах Миргалеева стало известно, когда он попал под подозрение в деле о вымогательстве. Тут Следственный комитет и прокуратура стоят стеной: дайте довести расследование до ума, тогда, мол, все расскажем. По предварительной информации, с полицейского хотят взыскать 13 миллионов рублей. Накануне суд арестовал имущество Миргалеева и его ближайших родственников — не исключено, что дома и машины на них оформляли, чтобы не светить имущество в декларациях полицейского.

Фото: ProUfu.ru

Фото: ProUfu.ru

Фото: ProUfu.ru

ПОДРАБАТЫВАЛ ПОДСТАВАМИ НА ДОРОГАХ?

Сейчас все в городе задаются вопросом — как простому полицейскому удалось сколотить такое состояние. Ответ, возможно, знают уфимцы, еще в 2012 году писавшие о поведении Миргалеева министру внутренних дел страны. Ходили слухи, будто страж порядка устраивал подставы на дорогах.

Текст этого обращения и сейчас несложно найти в Интернете:

- В 2008-2011 годах Миргалеев на своем автомобиле «Тойота Камри» стал участником около 20 ДТП! При этом по страховым полисам КАСКО и ОСАГО он получал за одну и ту же аварию компенсации в разных страховых компаниях. За тот же период зарегистрировано еще около десятка ДТП с этой машиной, но за рулем были друзья и родственники Миргалеева. 28 сентября 2010 Миргалеев на «Тойоте» врезался в «Дэу» и скрылся с места происшествия — потом оказалось, что за рулем был якобы его сосед. Месяц спустя та же «Тойота» столкнулась с двумя машинами. Их водители поймали пытавшегося сбежать Миргалеева, который был пьян. Пока сотрудники ГИБДД оформляли документы, он пил пиво и угрожал поймавшим его мужчинам расправой.

Раиль Миргалеев был известен в узких кругах. Фото из открытых источников

Кстати, на иномарке майора красивый номер с инициалами владельца и тремя одинаковыми цифрами.

А вот соседи полицейского по элитной многоэтажке ничего плохого о нем сказать не могут.

- Да мы его тут всего раз видели, - говорит нам Анна, живущая здесь. - Квартиры пустуют, их даже не сдают.

Стоит пустым и особняк в родном селе Миргалеева. Со стеклопакетов четырехэтажного дома даже не ободрали пленку, а участок вокруг сильно порос травой. Такое ощущения, будто строили хоромы на будущее. Когда майор сможет поселиться на вершине «Эвереста» или в особняке в родном селе, теперь будет решать суд.