Футбольные секции Уфы: куда отправить будущего чемпиона?

27 Июль 10:11 2018-07-27T10:13:23+03:00

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Впечатлившись Чемпионатом мира многие ребята захотели стать футболистами. Причем, если раньше для этого им хватало игры со сверстниками во дворе, то сейчас им хочется чего-то более профессионального. Что же делать родителям? Как найти секцию рядом с домом и хорошими условиями? «Комсомолка» подготовила для вас список секций, в которые можно записать своего ребенка.

Детская футбольная школа «Победа»

Где: ул. Дуванский бульвар, 17

Телефон: +7(800)-551-28-70

Условия: Набор в эту школу проходит для мальчиков 4-7 лет. Каждый желающий сможет посетить бесплатные пробные занятия, которые проводятся на свежем воздухе каждый вторник и четверг в 18:30 и 19:30 по вышеуказанному адресу. Классическую методику обучения игре в футбол в этой школе адаптировали для использования на занятиях с детьми дошкольного возраста. Тренировки включают различные упражнения на все группы мышц, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал спортивным, выносливым, трудолюбивым и сообразительным, то вам точно сюда!

Школа футбола для детей «Футболика»

Где: ул. Коммунистическая 54а, ул. Ленина 114, ул. Софьи Перовской 40

Телефон: 8(800)-350-90-84

Условия: В этой школе футбола занимаются мальчики 3-6 лет. Занятия проходят в группах по 10-14 человек, что очень удобно, ведь так тренеры могут найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети занимаются по 45 минут, 2-3 раза в неделю. За последний год в этой школе тренировались более 1500 спортсменов, из них почти 600 ребят значительно улучшили свои результаты, а 36 детей попали в ведущие спортшколы России. Вы можете не переживать за своего ребенка, в «Футболике» вам предоставят безопасный инвентарь: специальные облегченные мячи и пластмассовые ворота, а еще спортивную форму здесь шьют на заказ специально для ваших маленьких футболистов.

Футбольная школа «Азбука футбола»

Где: ул. Менделеева 119/1

Телефон: +7(917)-421-04-74, +7(986)-705-83-35

Условия: Набор ведется для детей с 3-х лет, в группах занимается по 8-10 человек. Эта футбольная школа основана на базе школы олимпийского резерва №10, и по достижении 7 лет ваш ребенок автоматически переводится туда на бесплатное обучение. Тренеры здесь – профессиональные футболисты с педагогическим образованием, имеющие большой опыт работы. Занятия в «Азбуке футбола» проходят с подвижными веселыми играми, что очень интересно, а в конце каждой тренировки ребятам дают витамины.

Футбольная школа «Юниор»

Где: ул. Юрия Гагарина, 24/1

Телефон: 8(800)-333-30-94

Условия: Это одна из крупнейших сетей футбольных школ в мире, которая сотрудничает с ведущими клубами России и Европы. Летние лагеря этой футбольной школы есть в Сочи. Крыму и Анапе, что является хорошей возможностью совместить приятное с полезным. Тренеры занимаются с ребятами по новым методикам, составленным с учетом возрастных различий: самым младшим воспитанникам 3 года, старшим - 12. Здесь стараются найти индивидуальный подход к каждому и раскрыть потенциал маленьких футболистов. Тренерский состав постоянно общается с экспертами и улучшает свои знания, таким образом соблюдается качество занятий и стандарты «Юниора».

Футбольная школа «Квадрат»

Где: ул. Революционная, 111/1

Телефон: 8(917)-739-38-24

Условия: В футбольной школе «Квадрат» могут заниматься и мальчики, и девочки от 3 до 8 лет. В группах по 6-10 человек ребята занимаются несколько раз в неделю с сертифицированными и опытными тренерами, имеющими профильное высшее образование. Тренировки проходят по международным методикам, которые постоянно совершенствуются экспертами.