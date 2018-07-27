2018-07-27T10:08:58+03:00
Общество

В Башкирии появятся парки мирового уровня

Рустэм Хамитов провел заседание Совета по науке при Главе Башкортостана
Алина РАХМАТУЛЛИНА
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Заседание Совета по наукеЗаседание Совета по науке
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«Башкортостан занял первое место в экологическом рейтинге регионов, - сообщает Рустэм Хамитов,- Наш геопарк «Янган-тау» в полной мере отвечает критериям ЮНЕСКО для присвоения ему международного статуса».

В список исторических памятников, которые в скором времени могут стать всемирным наследием ЮНЕСКО, вошли пещера Шульган-Таш, Мурадымовское ущелье и Иремель. В настоящее время планируется открыть музейный комплекс «Золотой гвоздь» в районе разреза «Мечетлино» и построить образовательный центр «Лаклы».

Одной из крупнейших научных площадок может стать новый биокомплекс «Урман». Также на заседании было принято решение расширить территорию биосферного резервата «Башкирский Урал».

«Туристический рынок в Башкортостане успешно развивается. В прошлом году республика в рейтинге регионов поднялась с 15-го на 11-е место в стране. Конечно, нужно укреплять эту отрасль дальше»,- говорит Хамитов.

По словам Ларисы Белан, директора Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан, в геопарке «Янган-тау» созданы все условия для развития познавательного туризма. На территории Салаватского района находится более 20 геологических объектов, 3 из которых имеют международную значимость, 32 памятника археологии, более 100 пещер и гротов. Также там обитает более 70 видов редких представителей флоры и фауны, что может заинтересовать не только ученых, но и туристов со всей страны.

Глава Салаватского района Марс Кашапов предложил маркетинговую стратегию геопарка. На территории «Янган-тау» будет создано около 70 различных инфраструктурных объектов, от кафе и гостиниц до различных музеев и сплавстоянок..

«Основными источниками доходов для геопарков во всём мире являются продажа входных билетов, организация туристических маршрутов, активная продажа сувенирной продукции и проведение семинаров и конференций», - сообщает Рустем Ахунов, временно исполняющий обязанности председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Проанализировав экономическую сторону работы таких геологических парков можно сказать, что их создание должно способствовать экономическому росту и улучшению социальной инфраструктуры, что не может не радовать.

«Мы все вместе движем вперёд хороший, интересный, большой проект, очень важный, новаторский. И для республики в известной степени это может быть глобальной идеей, потому что таких территорий, подобных нам, или нет, или очень мало. Нам надо воспользоваться своим преимуществом, раз природа так щедро одарила нас в этом направлении, – подытожил Рустэм Хамитов. – Мы должны сделать эту работу качественно. Для этого у нас есть всё»

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