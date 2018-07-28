В Уфе состоится крупный музыкальный флэш-моб Unplugged 1000

28 Июль 08:35 2018-07-28T08:36:17+03:00

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5 августа в этнопарке «Ватан» соберутся сотни музыкантов, чтобы вместе исполнить шесть хитов российской и зарубежной сцены.

Флэш-моб под названием Unplugged 1000 станет идейным наследником Дня 1000 музыкантов, который успешно прошел в Уфе в прошлом году. Разница лишь в том, что теперь все будет «вживую», организаторы отдали предпочтение акустическому формату.

Стать частью самой большой акустической-рок-группы может любой желающий.

- Не ограничиваемся рамками города или страны, если у вас есть акустическая гитара/перкуссия/голос, желание и возможность оказаться в Уфе в назначенную дату, то приглашаем пройти регистрацию, - призывают организаторы феста.

Кроме присутствия, от участников потребуется знанием аккордов и текстов песен. Хиты уже определили путем голосования. Отечественные композиции представлены треками «Это всё» ДДТ, «Видели ночь» группы «Кино» и «За тобой» - Золото Сив, зарубежные – песнями Zombie группы Cranberries, Satisfaction - The Rolling Stones и Radioactive - Imagine Dragons.

Следить за обновлениями программы можно в группе Unplugged 1000.