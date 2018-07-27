Куда отправиться на выходные в Башкирии

27 Июль 08:53 2018-07-27T10:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На дворе конец июля, а значит, до конца лета осталось всего ничего. Жаркие деньки вот-вот закончатся, и возможностей попутешествовать останется гораздо меньше. К счастью, наш живописный край славится своими красотами, и, для того чтобы увидеть прекрасные реки и горы, не нужно далеко уезжать. Стоит лишь взять палатку, спальник да кое-какие запасы еды, сесть в электричку или в собственный автомобиль и - вуаля!

«Комсомольская правда» составила небольшой путеводитель по близлежащим местам для дикого туризма.

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Электричка Уфа-Инзер отправляется с уфимского вокзала по субботам и воскресеньям в 8:35 утра и каждый день в 17:08 вечера. Обратно можно доехать со станции Инзер в 13:17 и 21:50 каждый день.

Доехав до 71-го километра, вы попадете на водопад «Атыш». Расстояние от остановки поезда до самого водопада около 13 километров, поэтому лучше всего планировать поход на 2-3 дня. Тропа, по которой вам предстоит идти, большая и хорошо вытоптана, заблудиться здесь будет очень сложно. Вода Атыша очень холодная, едва достигает отметки в +4 градуса, поэтому купаться там не стоит, однако, водопад находится поблизости от реки Лемезы, где вода намного теплее. Неподалеку от водопада можно увидеть несколько пещер со сталактитами и сталагмитами.

Доехав до 95-го километра (село Бриштамак) и, пройдя в сторону движения электрички 3 километра, вы сможете увидеть «Розовые скалы». Когда увидите справа луг, спускайтесь и идите к реке. Чтобы подняться на вершину горы придется пройти еще 300 метров. Это место признано одним из самых красивых мест на Инзере. Считается, что такой цвет скал появился из-за отложений соли марганца, хотя сама «Розовая скала» образовалась благодаря строматолитовым водорослям, обитавшим здесь около 2 миллионов лет назад. Рядом с этими скалами выходят на поверхность источники минеральных вод, местные жители считают их лечебными.

Доехав до станции Тюльма, вам нужно будет идти по железной дороге, потом в сторону деревни и через домики к берегу Инзера. Вода в реке прозрачная и чистая, а еще здесь водится много разных видов рыб, поэтому если вы хотите хорошенько порыбачить, лучше места вам не найти. Поставить палатку, собраться с друзьями у костра и сварить уху из свежей рыбы – что может быть лучше для завершения отпуска? Обратно отправиться вы сможете со станции Тюльма, электрички здесь ходят каждый день в 9:49.

Также на электричке можно отправиться на Айгир – по мнению башкирских туристов, здесь самые красивые рассветы. Это такое необычное место, где утром можно пить кофе «болтая ногами» над облаками.

Айгир – это поселок в горах Южного Урала. Находится он в 20 км от деревни Инзер на реке Малый Инзер. Здесь с Уральских вершин открывается вид на вершину Малый Ямантау, а главная изюминка – знаменитая скалистая вершина хреба Караташ.

Айгир никого не оставит равнодушнымФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Павловское водохранилище. Доехать сюда можно через Иглино, Красную горку и поселок Павловка. Недалеко от водохранилища можно увидеть родник Красный ключ, который так же славится своей красотой: вода в этом роднике имеет изумрудно-голубой оттенок.

Покататься по самому водохранилищу, например на катере, стоит как минимум из-за местной достопримечательности – «12 апостолов». Величественные скалы над водой, необъятная гладь воды, горы и красивый лес – то, ради чего стоит посетить Павловку.

Озеро Кандрыкуль. Доехать до него можно по федеральной трассе М5 через Туймазинский район, озеро находится в 140 километрах от Уфы. Для тех, кто путешествует дикарями, здесь предоставлены места для размещения палаток, мангалы для розжига костров и биотуалеты. Природа этого места не оставит равнодушным ни одного туриста, а еще здесь можно прекрасно провести время за рыбалкой.

Озеро Аслыкуль. Доехать до озера можно через деревню Купоярово в Давлекановском районе. Аслыкуль иногда называют самым главным озером Башкирии, это и понятно, ведь оно самое большое и самое популярное среди туристов в наших краях. А еще у него есть другое название – башкирское море. Озеро окружают несколько гор, а на берегу есть редкие растения, некоторые из которых даже занесены в Красную книгу. В 4-х километрах от озера, за селом Бурангулово, находится водопад Шарлама, который тоже стоит посетить. Кстати, для рыбаков озеро Аслыкуль – просто рай. Здесь водится очень много видов рыбы, и даже есть домик рыбака, где можно переночевать. Но, чтобы поймать «рыбу своей мечты» нужно достаточно далеко отплыть от берега на лодке, потому что берега часто заполнены отдыхающими, которые шумят.

На Аслыкуле очень чистая вода и красивые закатыФото: Эльвина АПАРИНА

Озеро Кандрыкуль. Это озеро в Туймазинском районе очень похоже на Аслыкуль. Оно немного меньше, но такое же чистое. Озеро, кстати, названо национальным парком, рыбалка здесь не запрещена. Под запретом – бензиновые двигатели, так что резиновой лодкой вполне можно пользоваться. Доехать до озера можно по трассе М5 до Кандров. Затем нужно повернуть налево и проехать несколько километров по грунтовой дороге.

фото: Валерия ЛЮБИНА

Гора Торатау. Доехать до горы можно по трассе М5, она находится в 20 километрах от Стерлитамака и в 12 километрах от Ишимбая. Это одна из самых живописных гор в Башкирии. До подножия ее можно добраться на автомобиле, а само восхождение на гору займет не более получаса. Если вы хотите посмотреть прекрасные пейзажи, то путешествие на Торатау – это прекрасный маршрут выходного дня. Если проехать к другим Шиханам, там рядом протекает река Белая, где можно поставить палатку.

Гора Ямантау. Горный хребет находится в Белорецком районе Башкирии, на правом берегу реки Малый Инзер. Хребет Малый Ямантау не такой большой, его длина всего 7 километров. Восхождение не требует особого снаряжения, однако на пути вы сможете встретить труднопроходимые места, в которых, возможно, вам придется применять элементы скалолазания. Ямантау находится в Южноуральском заповеднике, поэтому здесь могут возникнуть трудности с покорением вершин, однако, полюбоваться на прекрасные виды и сделать красивые фотографии – уже повод приехать, ведь так?