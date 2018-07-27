Нас называют «Последней надеждой»: как уфимские офтальмологи возвращают зрение иностранцам

27 Июль 08:52 2018-07-27T09:59:59+03:00

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У 70-летнего Мханави Шитир Фиаль Гадана из Багдада уже с молодости были проблемы со зрением. 20 лет назад случилось страшное – мужчина вовсе перестал видеть. Шитир объехал множество стран, был и во Франции, и Бельгии, и Германии, но лечение и операции не давали никаких результатов.

Тогда мужчина приехал в Уфу в надежде, что ему помогут здесь. Действительно, башкирские врачи сотворили чудо – мужчина после первой же операции начал видеть. Зрение не вернулось полностью, но все же.

- Когда он приедет к нам через четыре месяца еще раз, после операции и процедур он будет видеть еще лучше, - отмечает врач Эрнст Мулдашев.

Сам Шитир поделился с врачами, что очень давно мечтал увидеть этот свет, своих родных, рассветы и закаты.

70-летнему мужчине вернули зрение, который тот потерял 20 лет назад. Фото: скриншот ГТРК

Столичные врачи помогли и 16-летней Бахти Хайфае, которая уже давно потеряла надежду на возвращение зрения. Девушка с семьей сначала ездила на лечение в Испанию, потом во Францию, а после операции в Алжире зрение и вовсе пропало. Европейские специалисты сказали, что видеть Бахти уже не будет. Тогда они приехали в Уфу, где и спасли глаза девушки. Офтальмологи провели несколько операций, исправляли ошибки зарубежных коллег.

Так, Уфа стала одним из мировых центров медицинского туризма. Речь идет о Всероссийском центре глазной и пластической хирургии. Именно здесь ежедневно помогают слабовидящим и слепым снова увидеть мир. По недавним подсчетам выяснилось, что к столичным офтальмологам приезжают из 80-ти стран мира. Корреспондент «Комсомольской правды» отправилась в клинику, чтобы пообщаться с больными из других стран и узнать в беседе с основателем центра, врачом-хирургом Эрнстом Мулдашевым, секрет такой востребованности уфимского центра.

«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ БЕРУТСЯ В МОРГЕ»

Всероссийский центр появился в Уфе на основе создания биоматериала аллоплант, который делается из тканей умерших людей. Берутся они в морге, а потом проходят определенную химическую обработку. Эрнст Рифгатович как раз и есть изобретатель этого аллопланта.

- Говоря простыми словами – мы выращиваем ткани. Это пытались делать во многих странах, но мы оказались первыми в мире и ведущими на сегодняшний день. Секретом хотели овладеть и американцы, и японцы, было много авантюр, все понимали, что это будущее медицины. Так называемая регенеративная хирургия дает возможность вылечить совсем безнадежных людей с помощью выращивания новых человеческих тканей, - рассказывает специалист.

Данная хирургия, по словам специалиста, имеет много противников, особенно против регенеративной хирургии выступают фармацевтические фирмы. Но, несмотря на все эти препятствия, удается с помощью нее спасать людям зрение и по сей день. Также врач рассказал, что была получена большая поддержка, как от российского правительства, так и от местных властей – первое здание центра было построено еще при Муртазе Рахимове.

Первое здание центра построено еще Муртазой РахимовымФото: Эльвина АПАРИНА

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОЛВА – ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА

- Самая лучшая реклама – это человеческая молва. За границей о нас распространилась информация, что в Уфе делают операции и спасают зрение безнадежным пациентам. Иностранцы называют наш центр «центром последней надежды» - это народное название нашего медучреждения, - продолжает Эрнст.

Едут сюда не только иностранцы, но и жители России. Врач к моменту нашей встречи уже прооперировал больных из Москвы, Сахалина, Ростова. Не говоря уже о 80-ти зарубежных странах. Также сегодня «люди в белых халатах» спасли зрение годовалой малышке из Египта. Операция на ее маленькие глазки длилась несколько часов.

- Те люди, которые здесь получили помощь, возвращаясь на Родину, говорят, что ни во Франции, ни в Америке вам не помогут, вам поможет Россия, а именно Уфа, - говорит с улыбкой врач.

Очень часто уфимским врачам приходится исправлять ошибки зарубежных специалистов. А еще специалист уверен, что пациентам помогает еще и Бог.

- К нам приезжают арабы, которые уже после первых процедур, получают улучшения. А знаете почему? Потому что они почти после каждого предложения говорят – Иншалла (дай Бог). Это люди, которые ходят под Богом. Если человек пессимист, человек от дьявола – ему мало что поможет. Никакой, даже самый великий врач, не сможет помочь пациенту, который сам не настроен получить лечение. Бывает, я говорю человеку – вы пессимист, я не буду вас оперировать, - говорит врач. – У нас во дворе стоит статуя козла отпущения, перед операцией пациенты подходят к нему и просят отпустить все грехи.

Во дворе центра стоит козел отпущения, который "прощает грехи" пациентамФото: Эльвина АПАРИНА

Жители арабских стран стремятся в Россию за квалифицированной помощью, потому что своей медицины у них там нет.

- Они больны и страдают от этого. Но им очень тяжело до нас добраться, на них ведь клеймо – если араб, обязательно террорист. Но сейчас с этим стало проще, - говорит Эрнст. – Жители Сирии и Донбасса получают лечение у нас бесплатно. У них там война, разруха, откуда у них деньги? Мы не настолько бедные, чтобы лечить их за деньги.

«Я ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ ЗДЕСЬ И ОСТАТЬСЯ В УФЕ»

Нашу беседу прерывают пациенты врача – Халид Ахмед Абулкасим и Мезухи Реда из Ливии. Оба они пришли, чтобы подарить Эрнсту памятный подарок – благодарственное письмо, написанное на стекле. Скоро они закончат лечение и уедут к себе на Родину, но сюда предстоит еще вернуться через некоторое время. Эрнст убирает подарок на самое видное место в кабинете – сегодня пополнилась коллекция благодарственных подарков.

Ахмед Абулкасим здесь уже во второй раз. Он узнал о клинике от своих знакомых. Как-то вечером ему позвонил друг и сказал: «Я слышал про одну клинику. Она в Уфе находится, очень далеко от нас, может, ты попробуешь поехать туда? Там должны помочь. Там даже слепых спасают, представляешь!». Услышав эти слова, в сердце Ахмеда поселилась надежда – было решено, как можно скорее ехать в Уфу. До этого Ахмед был в Украине, Белорусии, Германии, Тунисе, но нигде не получил квалифицированной помощи. Когда у него спрашиваешь об Уфе, он сразу начинает улыбаться – Ахмед очень доволен городом. Стоит выйти ему на улицу, рассказывает переводчик, с ним сразу просят сфотографироваться. От этого его лицо расплывается в белоснежной улыбке.

У 36-летнего Мезухи с самого рождения почти не видел левый глаз. С детства его возили по клиникам и врачам, но восстановить зрение никак не получалось. И как-то один из врачей в Америке рассказал ему про уфимскую клинику. Целый год Мезухи изучал, что такое аллоплант, для чего он нужен, читал отзывы. Но, наконец, решился, и вот он уже в клинике во второй раз.

- Я очень хочу переехать сюда, не хочу жить в Ливии. Мечтаю жениться на девушке из вашего города, - скромно отвечает Мезухи и расплывается в улыбке. – Надеюсь, мои мечты сбудутся, ведь Уфа – это город исполнения желаний.