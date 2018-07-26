Свершилось: в Уфе возобновили движение по старому Бельскому мосту

26 Июль 12:44 2018-07-26T12:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Нет истории печальнее в Башкирии, чем история с ремонтом старого моста через Белую в Уфе. Беда подкралась, откуда не ждали. А точнее оттуда, где недоглядели.

То, что мост потихонечку разваливается, знал практически каждый жители столицы, который хоть раз на него вступал. Визуально он смотрелся так себе и всегда страшно пошатывался под нагрузкой проезжающих мимо автомобилей.

Не замечали этого почему-то только муниципальные чиновники. Ну оно и не удивительно, все-таки не на своих двух передвигаются, а из салона комфортабельного автомобиля разглядетьдефекты довольно сложно.

Вот и дошло дело до настоящего форс-мажора, который вполне можно назвать позором. Сооружение пришлось экстренно закрывать на капитальный ремонт, а весь транспортный поток втискивать на новый мост, который стал единственный. Итого – главный въезд в город-миллионник попросту застыл в гигантских пробках. В пятницу вечерком люди могли хорошенько выспаться на проспекте Салавата Юлаева, так как конца-краю автомобилям было не видно, а движение вставало намертво.

Вид на мост с сада Салавата ЮлаеваФото: Рустем АХУНОВ

ЗАТЯНУЛИ СО СДАЧЕЙ

ЧП произошло в середине январе. Мэрия, оправдываясь, быстро согнала на аварийный объект всех ремонтников и даже пригрозила кулаком, обозначив точную дату окончания работа – 12 июня, аккуратненько ко Дню города.

Что уж говорить, и здесь чиновники попали впросак. При близком рассмотрении вдруг выяснилось, что проблем куда больше.

- Не хочу никого обидеть, но наш мост стал как пожилой человек: лечишь одну болезнь, а тут другая обнаруживается,- с грустью рассказывалмэр ИрекЯлалов на одной из своих оперативок. - Тоже самое с нашим старичком-мостом. Придется удлинить сроки ремонта. Надеюсь, что все отнесутся с пониманием. Для нас главное, чтобы объект был надежным в эксплуатации.

Затянули сроки на полтора месяца. Движение было возобновлено 26 июляв 5 утра. Без пафоса, без разрезания ленточки. Просто пустили новый поток под присмотром ремонтников.Немного посмотрели и, выдохнув, уехали. Слава богу, прошло без непредвиденных обстоятельств.

Люди рады, что мост наконец открылиФото: Рустем АХУНОВ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ МОСТ

На данный момент известно, что выезд из города по старому мосту будет возможен по двум полосам. При этом есть определенные ограничения. Проезд будет разрешен только для легкового транспорта, большегрузы - под запретом. Также на мосту будет действовать ограничение скорости – до 40 км/ч.

Первое время на месте будут дежурить экипажи ДПС. Установлены специальные заградительные ворота. Во время холодов будут вводиться дополнительные ограничения, о которых будут сообщать дополнительно.

В целом, сомневаться в надежности моста не стоит. Капитальный ремонт – это, конечно же, по-прежнему временная мера, но лучшего на данный момент было не придумать. Что будет дальше, должна решить мэрия, притом в самое ближайшее время. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, контролируя ход строительства, обозначил, что мост должен прослужить от трех до пяти лет. Но более реальный вариант – два года. За это время рядом с двумя нынешними мостами через Белую должен вырасти еще один новый, который и решит все проблемы. По крайней мере, в это очень хочется верить.