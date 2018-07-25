2018-07-25T14:59:14+03:00
Происшествия

Топ-менеджера УМПО Юрия Яшина могли убить из-за компромата

Подозреваемые в убийстве уже задержаны и дают показания
Инга Новицкая
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Возможно, у Яшина был компромат на руководство предприятияВозможно, у Яшина был компромат на руководство предприятия
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Стала известна предварительная версия, из-за чего могли так жестоко и хладнокровно убить топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Как сообщил «Комсомольской правде Уфа» собственный источник, возможным мотивом убийства мог стать компромат.

Как стало известно ранее, в ночь на 24 июля были задержаны восемь человек, возможно, причастных к убийству заместителя коммерческого директора предприятия. Все они оказались жителями Уфы в возрасте от 23 до 49 лет.

- В результате тщательно спланированной работы сотрудников следственного комитета, МВД и УФСБ удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. В ночь с 23 на 24 июля 20 были задержаны все четверо исполнителей преступления. Все задержанные дали признательные показания. Удалось установить и задержать заказчиков преступления. Проведено 10 обысков, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как сообщил «КП Уфа» собственный источник, в числе подозреваемых оказались и высокопоставленные руководители крупного предприятия. После проведенных обысков в кабинете Яшина были обнаружены документы с компроматом.

Предположительно, именно эти документы могли стать основным мотивом заказного убийства.

Также источник сообщил, что исполнители убийства ранее ограбили Юрия Яшина на крупную сумму денег. Как оказалось, топ-менеджер собирался на отдых за границу и хотел купить доллары. Видимо, по наводке заказчиков исполнители узнали об этом и напали на мужчину.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время всем подозреваемым предъявят обвинение по статьям «Убийство группой лиц, по найму».

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