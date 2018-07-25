«Я еще молодая и хочу жить»: уфимка борется со страшной болезнью
В жизнь 26-летней Зинаиды Ларкиной пришло несчастье. Девушка заболела неизлечимой болезнью – у нее выявили вторую стадию альвеококкоза печени.
«НЕ ВСЕ ДОЖИДАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ»
Все началось с того, что в декабре 2017 года Зина почувствовала острые боли в животе, когда ела и пила воду.
- Я не могла кушать, мне было очень больно. Воду пить тоже не могла. Потом боли стали появляться и во сне, если лягу спиной кверху. Тогда я обратилась в больницу, где у меня и нашли эту страшную болезнь, - рассказывает Зина.
Девушке требуется пересадка печени. Если делать операцию бесплатно, то дождаться донорской печени получится только через пять-семь лет. Врачи прямым текстом сказали Зине, что не все дожидаются, умирают. В очереди перед девушкой на данный момент 150 человек. Также можно сделать операцию за деньги. В московской клинике такая услуга стоит 1 500 000 рублей.
Зинаида живет одна в съемной квартире, у нее нет родителей – отец и мать трагически погибли в пожаре несколько лет назад. Девушка вынуждена работать, чтобы были деньги снимать жилье, покупать продукты и дорогостоящие лекарства. Как только накопится нужная сумма, Зинаида поедет в Москву.
Карта Сбербанка 4276060028594524 привязана к данному номеру телефона- Ларкина Альбина Фардатовна 8 (996) 4021303.