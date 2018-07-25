2018-07-25T12:19:42+03:00
Общество

«Арбуз вместо лифчика»: как проводят лето самые популярные Instagram-girls Уфы

«Комсомолка» выясняла, кто валяется на пляже, а кто проводит отдых, катаясь на байдарках
Павел КРАЙНОВ
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Не все популярные инстаграм блогеры из Уфы покинули этим летом башкирскую столицу ради заморских странНе все популярные инстаграм блогеры из Уфы покинули этим летом башкирскую столицу ради заморских стран
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Пляжный сезон в самом разгаре и к водоемам стремится и стар и млад. В Башкирию после короткого перерыва вернулась жара, а сезон отпусков продлится еще как минимум полтора месяца. «Комсомолка» решила поинтересоваться, как проводят отпуск самые популярные Инстаграм блогеры из Уфы.

Кто-то из уфимских «Instagram-girl» отправился к далеким и не очень морским пляжам, а кто-то облюбовал пляжи родной Башкирии.

Так, например gimranova_regina решила удивить поклонников необычным фото на пляже в окружении экзотических пальм.

gimranova_reginagimranova_regina
gimranova_regina
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В свою очередь, dina_kamolova уверена, что для хорошего отдыха вообще не обязательно ехать к водоему: она расположилась на отдых на уютном лежаке прямо посреди каменных джунглей.

dina_kamolovadina_kamolova
dina_kamolova
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Похоже, что для aufsell главное не процесс отдыха, а его результат. Накануне девушка поделилась фото с загорелыми формами со своими подписчиками.

aufsellaufsell
aufsell
2906 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

Очаровательная dianochka_akhmetvaleeva вновь подтвердила, что самые популярные заграничные пляжи для жителей нашей республики - в Турции.

dianochka_akhmetvaleevadianochka_akhmetvaleeva
dianochka_akhmetvaleeva
3537 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

А вот dilaragilyazieva_official уверяет своих подписчиков, что совсем не важно где отдыхать. Важно как вам отдыхается.

dilaragilyazieva_officialdilaragilyazieva_official
dilaragilyazieva_official
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Известная Инстаграм блогер anika_wow времени даром не теряет. Она решила провести отдых с пользой и оседлала… байдарку. Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, как еще можно развлечься в солнечной и жаркой России.

anika_wowanika_wow
anika_wow
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