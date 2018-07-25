«Арбуз вместо лифчика»: как проводят лето самые популярные Instagram-girls Уфы

25 Июль 10:18 2018-07-25T12:19:42+03:00

Не все популярные инстаграм блогеры из Уфы покинули этим летом башкирскую столицу ради заморских стран

«Комсомолка» выясняла, кто валяется на пляже, а кто проводит отдых, катаясь на байдарках

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Пляжный сезон в самом разгаре и к водоемам стремится и стар и млад. В Башкирию после короткого перерыва вернулась жара, а сезон отпусков продлится еще как минимум полтора месяца. «Комсомолка» решила поинтересоваться, как проводят отпуск самые популярные Инстаграм блогеры из Уфы.

Кто-то из уфимских «Instagram-girl» отправился к далеким и не очень морским пляжам, а кто-то облюбовал пляжи родной Башкирии.

Так, например gimranova_regina решила удивить поклонников необычным фото на пляже в окружении экзотических пальм.

В свою очередь, dina_kamolova уверена, что для хорошего отдыха вообще не обязательно ехать к водоему: она расположилась на отдых на уютном лежаке прямо посреди каменных джунглей.

Похоже, что для aufsell главное не процесс отдыха, а его результат. Накануне девушка поделилась фото с загорелыми формами со своими подписчиками.

aufsell aufsell

Очаровательная dianochka_akhmetvaleeva вновь подтвердила, что самые популярные заграничные пляжи для жителей нашей республики - в Турции.

А вот dilaragilyazieva_official уверяет своих подписчиков, что совсем не важно где отдыхать. Важно как вам отдыхается.

Известная Инстаграм блогер anika_wow времени даром не теряет. Она решила провести отдых с пользой и оседлала… байдарку. Девушка поинтересовалась у своих подписчиков, как еще можно развлечься в солнечной и жаркой России.