Новые камеры Кречеты на дорогах Уфы: полный список
Кречеты в Уфе вновь стали устанавливать с начала 2018 года. В столице Башкирии появилось несколько новых камер: на Нагаевском шоссе, на улицах Первомайской и Жукова.
Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорогах Уфы будет установлена 21 камера, в том числе на Айской, проспекте Октября, Карла Маркса, Заки Валиди, Первомайской, Жукова. Средства на покупку оборудования, а это 80 миллионов рублей, выделили из федерального и республиканского бюджетов.
ЧТО ФИКСИРУЮТ?
Данные с камер будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации ГИБДД, сообщили муниципальные власти. Камеры устанавливаются на наиболее опасных участках уличной дорожной сети с наибольшей концентрацией ДТП с целью профилактики нарушений скоростного режима.
Ничего сверхъестественного камеры фиксировать не будут. Об этом сообщили в ГИБДД. А то, бывало, автомобилисты «приписывали» кречетам новые возможности – вплоть до фиксации непристегнутого ремня безопасности.
- «Новые» кречеты ничем не отличаются от «старых». Это приборы многофункциональные, которые способны фиксировать сразу несколько административных правонарушений. В зависимости от того места, где они применяются, на них устанавливаются соответствующие настройки. Те камеры, что установлены на проспекте Октября, будут фиксировать и нарушение скоростного режима, и выезд на полосу общественного транспорта, - рассказал «Комсомолке» Артур Чингизов, начальник центра автоматизированной видео- и фотофиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РБ. – Те, что установлены на Карла Маркса, будут фиксировать скоростной режим и выезд на полосу встречного движения. На Нагаевском шоссе только скоростной режим.
Главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов не раз высказывался о пользе камер.
- Главная наша цель - сделать дорожное движение максимально безопасным. Наша задача не штрафовать людей, а сохранять их жизни. На участке перед камерой человек сбавит скорость, будет соблюдать ПДД, таким образом снижается аварийность, – рассказал Гильмутдинов во время прямого эфира в своем Инстаграм.
ГДЕ РАСПОЛОЖИЛИСЬ КРЕЧЕТЫ
Итак, на данный момент камеры висят на:
- Проспекте Салавата Юлаева – рядом с развилками на улицы Октябрьской революции, Бакалинскую, Губайдуллина, Сагит Агиша;
- Демском шоссе;
- Перекрестке улиц Центральной и Новоросийской (в Деме)
- Улице Центральной
- Рубежной рядом с Мегой и после Меги
- Пугачева рядом с мостом
- Менделеева, рядом с ВДНХ, с Ак-Йортом
- Сипайловской (рядом с Планетой)
- 50 лет Октября
- Затонском мосту
- Проспекте Дружбы Народов
- Сельской Богородской (на въезде в Инорс и рядом с Райским берегом)
- Проспекте Октября (перед площадью Ленина, на пересечении с Трамвайной, напротив ТЦ «Мир», рядом с ТРК «Семья», Округ Галле, на перекрестке с Кольской)
- Трамвайной (на пересечении с Уфимским шоссе)
- Комсомольской (перед поворотом на Лесотехникума)
- Жукова (рядом с Уфимкой и на въезде в Сипайлово)
- Войкова, рядом с шиномонтажом (Западный объезд Уфы)
- Лесотехникума
- Автодороге Уфа-Шакша
- Автодороге Уфа-Аэропорт
- Перекрестке Авроры и Батырской
На карте синим цветом отмечены "гнезда", где живут камеры
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Если наши камеры способны фиксировать только нарушение скоростного режима и выезд на другие полосы, то в столице страны камеры начинают штрафовать за езду без страховки.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя ЦОДД, столичные камеры технические готовы для этого нововведения.
- Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова, - пояснил сотрудник ведомства изданию.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгенией Уфимцев заявил, что нововведение начнет действовать с 1 сентября. На первом этапе проект будет запущен только в Москве. После это нововведение заработает в Татарстане. Про Башкирию пока речи нет.
Страховщики предлагают в первые три месяца только предупреждать автовладельцев об отсутствии ОСАГО, сообщает ТАСС. Уфимцев объяснил, что за это время водитель сможет уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля. ГИБДД, напротив, настаивает на том, чтобы сразу выписывать штраф за отсутствие полиса — 800 рублей.
О том, что дорожные камеры должны научиться обнаруживать водителей без полисов ОСАГО говорилось уже последние несколько лет. Реализация проекта откладывалась из-за неготовности страховщиков к нововведению.