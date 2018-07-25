Новые камеры Кречеты на дорогах Уфы: полный список

25 Июль 11:15 2018-07-25T11:43:20+03:00

Где в Уфе новые кречеты появились и что фиксируют новые камеры

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Кречеты в Уфе вновь стали устанавливать с начала 2018 года. В столице Башкирии появилось несколько новых камер: на Нагаевском шоссе, на улицах Первомайской и Жукова.

Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорогах Уфы будет установлена 21 камера, в том числе на Айской, проспекте Октября, Карла Маркса, Заки Валиди, Первомайской, Жукова. Средства на покупку оборудования, а это 80 миллионов рублей, выделили из федерального и республиканского бюджетов.

ЧТО ФИКСИРУЮТ?

Данные с камер будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации ГИБДД, сообщили муниципальные власти. Камеры устанавливаются на наиболее опасных участках уличной дорожной сети с наибольшей концентрацией ДТП с целью профилактики нарушений скоростного режима.

Ничего сверхъестественного камеры фиксировать не будут. Об этом сообщили в ГИБДД. А то, бывало, автомобилисты «приписывали» кречетам новые возможности – вплоть до фиксации непристегнутого ремня безопасности.

- «Новые» кречеты ничем не отличаются от «старых». Это приборы многофункциональные, которые способны фиксировать сразу несколько административных правонарушений. В зависимости от того места, где они применяются, на них устанавливаются соответствующие настройки. Те камеры, что установлены на проспекте Октября, будут фиксировать и нарушение скоростного режима, и выезд на полосу общественного транспорта, - рассказал «Комсомолке» Артур Чингизов, начальник центра автоматизированной видео- и фотофиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РБ. – Те, что установлены на Карла Маркса, будут фиксировать скоростной режим и выезд на полосу встречного движения. На Нагаевском шоссе только скоростной режим.

Главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов не раз высказывался о пользе камер.

- Главная наша цель - сделать дорожное движение максимально безопасным. Наша задача не штрафовать людей, а сохранять их жизни. На участке перед камерой человек сбавит скорость, будет соблюдать ПДД, таким образом снижается аварийность, – рассказал Гильмутдинов во время прямого эфира в своем Инстаграм.

ГДЕ РАСПОЛОЖИЛИСЬ КРЕЧЕТЫ

Итак, на данный момент камеры висят на:

- Проспекте Салавата Юлаева – рядом с развилками на улицы Октябрьской революции, Бакалинскую, Губайдуллина, Сагит Агиша;

- Демском шоссе;

- Перекрестке улиц Центральной и Новоросийской (в Деме)

- Улице Центральной

- Рубежной рядом с Мегой и после Меги

- Пугачева рядом с мостом

- Менделеева, рядом с ВДНХ, с Ак-Йортом

- Сипайловской (рядом с Планетой)

- 50 лет Октября

- Затонском мосту

- Проспекте Дружбы Народов

- Сельской Богородской (на въезде в Инорс и рядом с Райским берегом)

- Проспекте Октября (перед площадью Ленина, на пересечении с Трамвайной, напротив ТЦ «Мир», рядом с ТРК «Семья», Округ Галле, на перекрестке с Кольской)

- Трамвайной (на пересечении с Уфимским шоссе)

- Комсомольской (перед поворотом на Лесотехникума)

- Жукова (рядом с Уфимкой и на въезде в Сипайлово)

- Войкова, рядом с шиномонтажом (Западный объезд Уфы)

- Лесотехникума

- Автодороге Уфа-Шакша

- Автодороге Уфа-Аэропорт

- Перекрестке Авроры и Батырской

На карте синим цветом отмечены "гнезда", где живут камеры

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Если наши камеры способны фиксировать только нарушение скоростного режима и выезд на другие полосы, то в столице страны камеры начинают штрафовать за езду без страховки.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя ЦОДД, столичные камеры технические готовы для этого нововведения.

- Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова, - пояснил сотрудник ведомства изданию.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгенией Уфимцев заявил, что нововведение начнет действовать с 1 сентября. На первом этапе проект будет запущен только в Москве. После это нововведение заработает в Татарстане. Про Башкирию пока речи нет.

Страховщики предлагают в первые три месяца только предупреждать автовладельцев об отсутствии ОСАГО, сообщает ТАСС. Уфимцев объяснил, что за это время водитель сможет уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля. ГИБДД, напротив, настаивает на том, чтобы сразу выписывать штраф за отсутствие полиса — 800 рублей.

О том, что дорожные камеры должны научиться обнаруживать водителей без полисов ОСАГО говорилось уже последние несколько лет. Реализация проекта откладывалась из-за неготовности страховщиков к нововведению.