2020-03-23T17:58:07+03:00
Общество

Конкурс-голосование «Профессиональное учебное заведение - 2020»

Студенческие годы - одни из самых ярких в жизни. Это прекрасное время юности, интересных событий и встреч, общения.
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В годы учебы мы обретаем новых друзей, знакомимся со сверстниками из разных регионов нашей страны. Вместе мы учимся решать самые сложные задачи, преодолевать трудности, помогать друг другу советом и делом, развиваемся и становимся лучше. Ценный опыт, знания, полученные в годы учебы, становятся опорой в дальнейшей жизни. И самое главное, мы приобретаем профессию, которая для многих становится главным делом в жизни.

Проходит время, получив заветный диплом, мы вступаем в самостоятельную жизнь. Но порой, хочется на мгновение вернуться назад, вспомнить студенческие годы, сказать спасибо своему вузу, техникуму, колледжу, училищу, любимым педагогам. Сайт www.ufa.kp.ru дает вам такую возможность и предлагает студентам и выпускникам выразить благодарность своему учебному заведению, проголосовав за него в конкурсе «Профессиональное учебное заведение – 2020».

Голосование за учебные заведения осуществляется в следующих номинациях:

1. Лучший университет

2. Лучший институт

3. Лучший техникум

4. Лучший профессиональный колледж

Если вы считаете, что ваше профессиональное учебное заведение заслуживает благодарности, поддержите его!

Голосование стартует на сайте www.ufa.kp.ru в марте 2020 года и продолжится по 30 апреля 2020 года включительно. С одного компьютера в сутки принимается 1 голос с одного IP-адреса. Учебные заведения-победители, набравшие большинство голосов, будут награждены дипломами.

Вы можете отдать свой голос за учебное заведение на сайте www.ufa.kp.ru .

Выразить слова благодарности, задать вопросы и оставить отзыв, вы можете на сайте www.ufa.kp.ru в разделе «Вопросы» в комментариях.

Участвовать в конкурсе могут все профессиональные учебные заведения (университеты, институты, техникумы, колледжи) Республики Башкортостан.

Положение о голосовании

Не нашли себя в списках номинантов, отправляйте информацию по электронному адресу: TAK@phkp.ru

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