Испытано на себе: Пять способов охладить квартиру без кондиционера

Когда солнце жарит немилосердно, квартира превращается в настоящую Сахару. Нужно срочно охлаждать. Причем и себя, и жилплощадь – а то и до теплового удара недалеко. А если кондиционера нет? (Да и вообще – надоело простывать из-за этого монстра). Эврика, будем понижать температуру подручными средствами. Интернет-форумы уверяют, что это вполне реально.

Пять способов охладить квартиру без кондиционераФото: Рушан КАЮМОВ

Способ первый: Искупай-ка!

Народная премудрость советует в жару все поверхности и металлические предметы в комнате (например, дверные ручки и батареи) вымыть холодной водой. Причем чем вода холоднее, тем эффект лучше. Насухо вытирать тоже не следует – пусть влага испаряется, дескать, так воздух в комнате остынет быстрее.

Кажется, домашний термометр тоже устал от жары и висит с кислой миной: +32! Ну ничего, я и тебя сейчас помою.

Набираю в ведро холодной воды из крана… Холодной ее можно назвать с большим натягом – на улице жара, а вода, как-никак, из речки. Прохожусь тряпкой по полу и подоконникам. Пот катит градом, заливая лицо, а свежее не становится. Да и термометр не даст соврать: температура вроде бы начала снижаться, но буквально через пару минут вернулась на исходные позиции. А я не то чтобы прохладой насладиться, даже охнуть не успела.

Итог: не работает.

Пока пол охлаждала, сама взмокла до седьмого потаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Способ второй: Внимание, занавес!

Совет на очередном форуме гласит: плотные белые занавеси на окне, а еще лучше - светоотражающая зеркальная пленка, спасут комнату от прямых солнечных лучей, повинных в перегреве воздуха. Окно лучше всего закрыть, дабы прекратить подачу жара с улицы.

Замеряю температуру воздуха сразу за стеклом - +35,5. Финская сауна, да и только. Затягиваю оконный проем белым пластмассовым жалюзи, усаживаюсь на подоконник и гипнотизирую термометр.

Через 10 минут смиренного ожидания терпение вознаграждено: на подоконнике устанавливается почти комфортная температура – +30 градусов. Поверьте, в однокомнатной жаровне с южными окнами это - почти победа.

Если ваша квартира жарилась на солнцепеке целый день, остывать она будет медленно – теплопроводность воздуха низкая. Лучше всего выстудить жилище ночной прохладой, а превращать ее в затемненную пещеру и задраивать форточки с восходом солнца.

Итог: в комнате стало холоднее на 5,5 градусов. Отличный результат!

Плотные шторы спасут комнату от прямых солнечных лучейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Способ третий: Конкурс мокрых маек

Народные методы уверяют, что с жарой поможет справиться повышение влажности в квартире – расставить повсюду емкости с водой, намочить одежду и развесить мокрые полотенца.

Стартую с температуры +32. Выставляю в зале ведро с холодной водой, вывешиваю на сушилке мокрющую простыню. Идея с мокрой майкой в квартире не выдерживает критики: по спине противно стекают ручьи, сливаясь на полу с реками, напруженными простыней. Под ногами противно хлюпает.

Итог:

Через 10 минут термометр не радует: упрямо показывает +29. То есть в комнате стало прохладнее всего на 3 градуса.

Чем мокрее, тем свежееФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Способ четвертый: Морской бриз

Кубики льда разложить в емкость с широким горлом, добавить поваренную соль и установить посудину перед вентилятором. Формочки для льда не подойдут: чем больше ледышек, тем холоднее. Обещали, что через 10 минут я побегу за кофтой.

Проблема ледозаготовок решается легко: замораживаю полуторалитровую пластиковую бутыль с водой, затем раскалываю глыбу кухонным топориком. Перемешиваю ледышки с поваренной солью (найдется, пожалуй, в каждом доме). Лед шипит и потрескивает, на его поверхности взрываются микрогейзеры, разбрызгивая во все стороны студеные молекулы воды. Направленный поток воздуха от вентилятора овевает меня свежим бризом. Блаженство! Как бы опыт не провалить – от наслаждения я чуть не забыла про измерения!

За кофтой я, конечно, не бегу, но за 10 минут температура в комнате падает с отметки 35,5 до 26! Правда, все кончается довольно быстро: через час ото льда остается лишь миска соленого бульона. Но результат все равно впечатлил.

Итог: у жары отвоевано целых 10 градусов. Победа!

Советчики обещали, что через 10 минут я побегу за кофтойФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Способ пятый: Аккумуляторы холода

Это пластмассовые контейнеры, наполненные специальным раствором. Размером они с пенал. Продаются в магазинах, одна штука обойдется в районе 400 рублей. В замороженном виде их используют для сохранения скоропортящихся продуктов - мороженое не превратится в кашу по пути от магазина до дома.

Мне удалось разжиться аж 15-ю такими аккумуляторами. Но похоже, что этого недостаточно - остужать воздух они и не подумали.

Итог: не работает.