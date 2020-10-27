Теперь из уфимского аэропорта можно улететь практически в любую точку мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе возобновили международное авиасообщение – теперь из аэропорта башкирской столицы можно улететь практически в любую точку мира, при условии, что там не закрыты границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Росавиации.

- В соответствии с решением правительства РФ с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа, - уточнили в ведомстве.

Думается, что эта новость станет настоящим подарком для многих жителей Башкирии, которым, отправляясь в заграничный отпуск или международную деловую поездку, требовалось делать пересадку в других крупных российских аэропортах. До 27 октября международное авиасообщение действовало только в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Там улететь за границу можно было, начиная уже с 1 августа. В Уфе же действовало только междугороднее сообщение, например, уже в июне из столицы Башкирии можно было долететь до Сочи и Симферополя.

КСТАТИ

Напомним, что для тех, кто возвращается в Башкирии из-за границы и должен в течение трех дней сдать анализ на коронавирус и разместить результаты на портале Госуслуг, анализ на COVID-19 теперь можно сдать прямо в самом аэропорту – в Терминале №1. Тестирование проводится методом ПЦР (определение РНК вируса методом полимеразной цепной реакции – Ред.), стоимость анализа составляет 1320 рублей, а его результаты будут готовы и придут на вашу электронную почту или в смс-сообщении в течение 48 часов.