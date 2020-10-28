Коронавирус в Башкирии на 28 октября 2020 года: в Минздраве объяснили, почему в аптеках пропали градусники и лекарства

За последнюю неделю в Башкирии люди стали чаще болеть ОРВИ и вирусной пневмонией Фото: Олег УКЛАДОВ

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним данным, предоставленным Минздравом республики, за минувшие сутки зафиксировано 85 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в регионе достигло 10415 человек. Из них 742 находятся на амбулаторном лечении, а еще 197 госпитализированы в стационары. Состояние большинство из них врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести, еще 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппарату ИВЛ.

Новых летальных случаев от ковида в Башкирии не было зарегистрировано – их по-прежнему 50. Также за сутки с выздоровлением было выписано 52 человека, а всего с начала эпидемии вылечились 9426 жителей республики.

Также в Башкирии отмечается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным Минздрава и Роспотребнадзора республики, только за минувшую неделю было выявлено более 1,5 тысяч случаев внебольничной пневмонии, а за прошлые сутки – 249 новых случаев. В основном, болеет взрослое население, поскольку школьники сейчас на каникулах и находятся дома.

В МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ, КУДА ИЗ АПТЕК ПОДЕВАЛИСЬ РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ

Накануне в региональном Минздраве состоялся брифинг, на котором глава ведомства Максим Забелин ответил на ряд важных вопросов, интересующих горожан. Например, куда из аптек подевались ртутные градусники и многие лекарства.

– В 2013 году более 90 государств мира приняли решение отказаться от применения ртути к 2020 году. Россия присоединилась к этому решению в 2014 году. По данной причине ртутные градусники от поставщиков отгружаются только по остатку. Со временем они полностью исчезнут, уточнил Забелин.

Что касается исчезнувших с прилавков аптек антибиотиков и некоторых других препаратов, то и здесь, по мнению чиновника, все просто – осенью на них всегда повышен спрос.

– Антибиотики отпускаются только по рецепту, по назначению врача. Необходимые лекарственные препараты стали пользоваться повышенным спросом. Кроме того, были сбои в системе маркировки лекарств, - добавил министр здравоохранения республики.

В МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ, ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ИММУНИТЕТ К КОВИДУ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ

Также Максим Забелин ответил на вопрос, который интересует многих родителей – если женщина во время беременности переболела коронавирусом, значит, у ее новорожденного ребенка будет устойчивый иммунитет к вирусу? Оказалось, что четкого ответа на этот вопрос у российских медиков пока нет.

- Из той информации, которая у нас есть и которой мы располагаем в настоящий момент – нет четких критериев, что антитела матери передаются ребенку, - сказал Максим Забелин, уточнив, что эпидемия ковида в стране длится всего 6 месяцев – и это недостаточный срок получения для точных клинических данных.