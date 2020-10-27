Жители Башкирии стали вдвое реже умирать от алкогольных отравлений

Продажи крепкого алкоголя в период пандемии коронавируса практически не сократились Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне власти Башкирии представили данные по борьбе с нелегальным алкоголем за девять месяцев 2020 года и подвели промежуточные итоги по объемам его потребления. Из доклада новоиспеченного министра торговли и услуг республики Алексея Гусева следует, что жители региона за последний год меньше пить точно не стали. Зато вдвое уменьшилось количество смертельных отравлений от контрафакта и сократилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Подробнее о противодействии властей с «зеленым змием» в материале «Комсомолки».

ПРОВЕРКИ И ШТРАФЫ

По данным министерства торговли Башкирии за девять месяцев 2020 года в республике проверили работу 1035 торговых точек, где продают спиртное. В результате, контролеры зафиксировали 236 фактов различных нарушений и возбудили 247 административных дел. В итоге, суд оштрафовал нарушителей на общую сумму 4,9 млн рублей. Для сравнения: за весь 2019 год административных дел в отношении бизнеса было почти в два раза больше – 435, а сумма штрафов достигла 4,2 млн рублей.

Что касается конкретных нарушений, то Алексей Гусев подчеркнул, что почти половина из них приходится на торговлю спиртного «из-под полы» в дни запрета – 111. Еще в 56 случаях в магазинах продавали алкоголь, не имея на это лицензии, а в 29 – без фиксации в ЕГАИС. Проще говоря, торговали «мимо кассы». Четвертое место среди самых распространенных нарушений заняла продажа спиртного в ночное время – во время рейдов проверяющие выявили 16 таких случаев.

Власти Башкирии с гордостью заявляют, что добились закрытия так называемых «наливаек» - по документам баров, а по факту круглосуточных алкогольных магазинов. Такие заведения, как правило, располагались на первых этажах жилых домов и торговали пивом в ночное время. Жители окрестных домов постоянно жаловались, что посетители «наливаек» постоянно справляют нужду во дворах и вообще буйно себя ведут.

В итоге, ночные алкомагазины переоформили свои лицензии и перестали работать по ночам. По данным министерства торговли и услуг Башкирии в «обычные» магазины превратились 64 торговых точки. Некоторые бизнесмены не смогли принять новые правила работы, и были сначала оштрафованы, а затем их и вовсе лишили лицензии. Всего по Башкирии власти отозвали лицензию у 14 участников алкогольного рынка из-за различных нарушений.

На начало октября 2020 года в Уфе официально работают 325 пивных магазина Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАДЕНИЕ РЫНКА

В своем докладе на оперативном совещании в правительстве министр торговли Башкирии Алексей Гусев заявил, что за 2020 год в республике лицензии на продажу спиртного получили 119 предпринимателей. О каких именно торговых точках шла речь, он не пояснил. Возможно, право торговать спиртным получили продуктовые магазины, где раньше алкоголь на прилавках отсутствовал, а может быть, лицензии получили заведения общепита.

При этом в Уфе наблюдается существенное сокращение количества магазинов разливного пива. Так, по данным 2ГИС на фоне пандемии коронавируса в башкирской столице закрылись 30,5% таких точек. На начало октября 2020 года в городе официально работают 325 пивных магазина.

- Отдельно хочу сказать, что, несмотря на пандемию, негативные тенденции в розничной торговле, общественном питании удалось увеличить объем поступлений акцизов от алкогольного рынка в бюджет республики на уровне прошлогоднего значения – а это порядка 8 млрд. рублей, - заявил министр торговли Башкирии на совещании в региональном правительстве. Отсюда и следует, что жители республики в 2020 году меньше пить не стали.

Как следует из статистики минторговли Башкирии, в 2019 году розничные продажи алкогольной продукции составили 4,91 миллионов декалитров, а за шесть месяцев 2020 года – 2,22 миллионов декалитров.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

По мнению республиканских властей, война с нелегальным алкоголем в Башкирии привела к снижению в два раза смертельных отравлений от суррогата. Если в 2018 году от «паленки» скончались 211 человек, то в 2019 уже 99. По данным министерства торговли и услуг, показатель смертности от алкогольного отравления в регионе составил 2,4 случая на 100 тысяч населения. А это в два раза меньше, чем в целом по стране.

По данным Генпрокуратуры, в Башкирии снизилось количество «пьяных» преступлений на 7,8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более того в Башкирии сократилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Генпрокуратура России отмечает, что за январь-август 2020 года в республике задержали 7160 человек, которые нарушали закон «приняв на грудь». За восемь месяцев прошлого года таких случаев было на 7,8% больше.

В свою очередь, МВД по Башкирии продолжает накрывать подпольные цеха по розливу суррогата и изымать паленый алкоголь. Так, за девять месяцев этого года полицейские закрыли шесть мини-заводов по производству нелегального спиртного в Сибае, Стерлитамаке, Нефтекамске и Бирске. Из оборота им удалось изъять более 56 тысяч литров «паленки».

- По материалам проверок возбуждено 142 уголовных дела. В суд направлено 125 дел. Привлечены к уголовной ответственности 72 человека. Кроме того, пресечено около 1700 административных правонарушений, оштрафованы 1600 человек. Должностным лицам органами внутренних дел наложен штраф на сумму более 5,3 млн рублей, взыскано из которых 5 млн рублей, - заявил на оперативном совещании в региональном правительстве представитель МВД по Башкирии Роберт Мурсалимов.