Самые громкие происшествия, которые потрясли Башкирию на прошлой неделе

В поселке Лебяжий за месяц случился уже второй пожар, в котором гибнут семьи с детьми

Минувшая неделя в Башкирии выдалась очень неспокойной: смертельные ДТП, пожары, в которых гибли целые семьи, и чудовищные убийства. Вспомним о самых громких событиях, которые обсуждала вся республика.

ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА ПОГИБ МУЖЧИНА С МАЛЕНЬКИМ СЫНОМ НА РУКАХ

Жуткое ЧП произошло вечером 22 октября в Иглино, там грузовой поезд сбил 28-летнего мужчину и его четырехлетнего сына, которого тот держал на руках. Позже выяснилось, что несчастный случай произошел после того, как поссорившись с женой, сельчанин забрал сына и ушел в неизвестном направлении. Когда он переходил железнодорожные пути, произошло столкновение, и, хотя машинист пытался применить экстренное торможение, было поздно. Мужчина погиб сразу, а малыш скончался на руках медиков по дороге в больницу.

МУЖЧИНА, РАНЕЕ СУДИМЫЙ ЗА УБИЙСТВО ЖЕНЫ, ИЗННАСИЛОВАЛ СВОЮ ДОЧЬ

Шокирующая история произошла в минувшую субботу в Салавате: в полицию обратилась 18-летняя студентка и со слезами рассказала, что ее изнасиловал собственный пьяный отец. Самое ужасное, что мужчина не так давно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство своей жены. В 2013 году пьяный мужчина повздорил с супругой, после чего задушил ее футболкой на глазах у маленькой дочери. Через несколько лет его выпустили досрочно, чтобы он заботился о девочке, но извращенец в очередной раз напился и надругался над дочкой.

РОДИТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ СВОЕГО МАЛЕНЬКОГО СЫНА С ПАКЕТОМ НА ГОЛОВЕ

Трагическая случайность, оборвавшая жизнь четырехмесячного младенца, произошла 22 октября в Сибае. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в одной из квартир многоэтажного дома родители обнаружили в кроватке бездыханное тело своего маленького сынишки, которого они оставили без присмотра буквально на несколько минут, пока он спал. Как выяснилось позже, малыш лежал в кроватке, когда ему на лицо упал лежавший рядом на тумбочке целлофановый пакет, перекрыв ребенку кислород. Младенец попросту задохнулся, поскольку не смог самостоятельно смахнуть с себя пакет. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

В ПОЖАРЕ В САДОВОМ ДОМИКЕ ПОГИБЛА ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ

Пожар, в котором погибла целая семья, случился в ночь на 23 октября в Уфимском районе: там в первом часу ночи вспыхнул деревянный дачный домик в СНТ «Вита» возле поселка Лебяжий. Соседи увидели всполохи пламени и дым, окутавший дом, и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей садовый домик был полностью объят огнем. Когда спасатели проливали обугленные развалины, то обнаружили тела 30-летнего главы семейства, его 26-летней супруги и четырехлетней дочери. Семья специально переехала из города на свежий воздух, но не позаботилась об отоплении, поэтому, когда наступили холода, обогревали домик старым масляным радиатором. Неисправный прибор вспыхнул ночью, когда домочадцы спали – шансов спастись у семьи не было.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗАДАВИЛ СОБСТВЕННУЮ МАТЬ

В Башкирии пьяный водитель без прав насмерть задавил собственную мать. Инцидент произошел вечером 24 октября в одной из деревень Кармаскалинского района. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 70-летняя пенсионерка пыталась остановить «семерку», за руль которой сел ее 48-летний сын в состоянии сильного алкогольного опьянения. А тот, вместо того чтобы остановиться, просто «втопил» педаль газа в пол и сбил пожилую женщину, но даже после этого не остановился, а просто скрылся с места происшествия. Его мать от полученных травм скончалась до приезда бригады медиков.