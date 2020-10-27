«Отмучились ангелочки»: в Башкирии жуткая трагедия забрала жизни матери и двух сыновей

Мать с детьми не успели выбраться из пылающего дома, их тела нашли спасатели

В минувший понедельник в селе Новософиевка Федоровского района Башкирии произошел пожар, унесший жизни 41-летней женщины и двух ее маленьких детей трех и пяти лет. Как рассказывают соседи и очевидцы – все произошло около 11 часов утра, пламя буквально мгновенно охватило кирпичный одноэтажный дом на две квартиры, а также перекинулось на другие хозпостройки. Прохожие вызвали пожарных, прибывшие спасатели сначала два часа тушили дом на 80 «квадратов», а когда начали проливать завалы, наткнулись на жуткую находку. Тела 41-летней женщины и ее пятилетнего сына удалось найти практически сразу, а вот тело самого младшего пожарные обнаружили только ближе к ночи. По всей видимости, трехлетний малыш, испугавшись, попытался спрятаться от огня в дальнем уголке, где и задохнулся от дыма.

- Огонь с улицы увидели прохожие, они и вызвали пожарных. Что произошло в тот день, почему загорелся дом – совершенно непонятно. Газовый котел они недавно поменяли, проблем с проводкой не было. Самое удивительное, что дом вспыхнул практически мгновенно. Сама женщина в этот момент не спала. Следователи уже выяснили, что за несколько минут до пожара она разговаривала с мужем по телефону. Почему не заметили огонь и не вышли на улицу – непонятно, - рассказали в администрации.

Как рассказали соседи погибших, семья не относилась к категории благополучных. По предварительной информации, 41-летняя Галина С. была многодетной матерью, вот только в отношении трех старших детей от первого брака женщину лишили родительских прав, и они проживали в другом городе вместе с отцом. Галина долго не горевала, вышла замуж во второй раз, родила еще двух малышей, а около трех лет назад они с супругом переехали из Салавата в Новософиевку, где купили квартиру в доме на двух хозяев.

- Муж у нее в Салавате так и работал в автосервисе, а Галя дома с детьми сидела. Выпивала часто, что уж греха таить. Детки постоянно полуголодные бегали, в доме брань постоянная, ругань. Отмучались ангелочки, очень жаль, мальчишечки были смышленые, ласковые, - вздыхают соседи Галины С. – Но в тот день дома никого посторонних не было, так что все это очень странно.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сейчас в обстоятельствах смертельного пожара разбираются следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Вместе с дознавателями МЧС России они осматривают место происшествия и опрашивают родственников, соседей и очевидцев.

- На месте работали следователи, криминалисты совместно с сотрудниками МВД и МЧС. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются причины смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, устанавливаются всё причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - рассказали в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Кирпичный дом совсем не подлежит восстановлению

СГОРЕЛО АБСОЛЮТНО ВСЕ

Эта трагедия напрямую коснулась еще одной жительницы Новософиевки – 46-летней Гульнары Ясаковой, соседки погибшей семьи. В то роковое утро женщина отправилась на работу, а совсем скоро в столовую, где Гульнара работала поваром, прибежали знакомые и сообщили, что ее дом горит.

- Я вообще в тот день не должна была выходить на работу, меня попросили подменить. Когда сказали, что дом горит, я сразу домой, но там уже все полыхало. Успела только документы вытащить, а все остальное, одежда, деньги, все сгорело. Я осталась просто на улице, даже переодеться не во что. На время меня приютила сестра с мужем, но это тоже ненадолго. У меня двое сыновей. Один в армии, другой студент, когда они вернутся, куда я их приведу? – горестно вздыхает Гульнара.

Дом, который в администрации предложили, как погорельцу, для нормальной жизни совершенно не годится, слишком много вложений требуется, а все, что было – сгорело в пожаре.

Если вы хотите помочь несчастной женщине, то можете сделать посильный вклад на карту 4276 0600 4495 8629 (получатель Вадим Евгеньевич Я., сын Гульнары).

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей семьи.