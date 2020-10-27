«У нас все инспекторы красивые, вот и не тонируются»: как гаишники в Уфе по ночам ловят нарушителей

Погода была нелетная, но служба есть служба Фото: Эльвина АПАРИНА

В минувшую пятницу и субботу в столице Башкирии прошли массовые проверки водителей. Главный гаишник республики Динар Гильмутдинов традиционно проанонсировал их у себя в блоге заранее – автомобилистам рекомендовали «переобуть» свои машины, а полицейские выявляли грубые нарушения ПДД, в частности, особое внимание уделили любителям выпить за рулем. «Комсомолка» отправилась в ночной рейд с гаишниками, узнала, по какому принципу останавливаются машины, выросло ли число автомобилей из-за пандемии и сколько нетрезвых водителей можно задержать за ночь.

«Я ВИЖУ, ОН ЕДЕТ КАК-ТО НЕ ТАК, ЕРЗАЕТ – ТОРМОЖУ»

Под «горячую руку» в вечер пятницы попадали абсолютно все. У каждого проверяли документы, трезв ли и пристегнут ли водитель. Когда транспортный поток усиливался, тормозить всех физически не успевали.

- По какому принципу вы выбираете, кого остановить?

- Ну, вот смотри, правая и средняя полосы свободны, а он едет по левой, пытаясь объехать нас. Торможу сразу же, в 99% случаев – у него есть нарушение. Также смотрю на манеру вождения, если едет как-то не так, совершает резкие движения, начинает перестраиваться просто так, тоже торможу, - говорит инспектор.

«Глаз-алмаз» не подвел, водитель «Логана», сбежавший на левую полосу при виде машины ДПС, действительно нарушитель: у молодого человека затонированы боковые передние стекла, лобовое стекло, а ремень безопасности пристегнут неправильно.

- Одно из самых частых нарушений – неправильно пристегнутый ремень безопасности, когда водитель просто «накидывает» его на себя, - показывает собеседник. – ПДД гласят, что каждый автомобилист перед началом движения должен пристегнуться и, конечно же, соответствующим образом. Ремень у нас трехконтактный. Когда водитель пристегивает его, а затем садиться и просто накидывает на себя, он получается двухконтактным. И все, с этого момента считайте, что он ни от чего уже не спасет, то есть так пристегиваться бессмысленно. К тому же это является административным правонарушением.

«КТО-ТО РЕАГИРУЕТ СПОКОЙНО, КТО-ТО АГРЕССИВНО»

Уфимцы уже привыкли, что по пятницам и субботам на дорогах встречаешь немало сотрудников ГИБДД, которые останавливают для проверки – трезв ты или нет. Полицейские признаются, что большинство людей реагирует на проверки понимающе и спокойно, а вот кто-то проявляет агрессию.

- Есть такие, кто начинает вопросы задавать, мол, что я нарушил, зачем меня остановили? Грубо говоря, права качать. Драться, конечно, не лезут, но на конфликт нарываются. Мы-то люди спокойные, нам лишь бы проверить и отпустить их, а эти люди сами же тянут время, - говорят полицейские.

Нарушителей пробивали на штрафы Фото: Эльвина АПАРИНА

Из-за пандемии коронавируса в Башкирии многие люди отучились в автошколе и пересели на автомобили, транспортный поток увеличился. Также сотрудники ГИБДД заметили, что летом 2020 года было намного больше пьяных водителей, чем в другие года.

- Видимо, люди устали сидеть дома, а тут вырвались на свободу, начали выпивать, еще и жарко было, на природу выбирались. Погода тоже сыграла роль, - говорит полицейский.

Кстати, тех, кому выписывают штраф, проверяют и на наличие неоплаченных штрафов. Как поясняют инспекторы, за некоторые из них автомобилистов могут арестовать вплоть до 15 суток.

- Если это штраф по камере, в этом случае просто накладывается штраф в двойном размере. Если же это неоплаченный штраф, который выписали по водительскому удостоверению, то водителя доставляют в отдел полиции, затем пройдет суд. Судья назначает либо штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток, - пояснил инспектор.

«СИМПАТИЧНЫЕ ЖЕ НЕ ТОНИРУЮТСЯ!»

На втором месте в рейтинге самых частых нарушений – тонировка. Сколько бы наши гаишники не говорили водителям, что симпатичные парни не тонируются – все бесполезно. Очень уж любит у нас молодежь закрыться ото всех и затемнить стекла.

Молодому человеку пришлось срывать тонировку Фото: Эльвина АПАРИНА

- Ну и что это? Ну и зачем? – спрашивает инспектор у молодого водителя. – Вот у нас в Башкирии все инспектора симпатичные, и мы не тонируемся! Ты хоть раз тонированную служебную машину видел у нас? А на тебя, красивого, как девушки внимание будут обращать? Ты же под тонировкой.

Пока автомобилист рвал свою любимую темную пленку, гаишник провел профилактическую беседу об опасности тонировки и о том, как важно пристегиваться. Кстати, штраф уфимцу выписывать не стали, он настолько послушно выполнял требования инспектора, что отделался только предупреждением.

Профилактические рейды начинаются у полицейских в 7-8 вечера и проходят до самого утра – гаишники работают всю ночь без передышки. Однако, сейчас они заметили, что из-за того, что развлекательные места работают лишь до 23 часов из-за коронавируса, ночной транспортный поток немного снизился.

ЧТО ПО ЦИФРАМ?

На проверках сотрудники ГИБДД в Уфе в пятницу выявили 557 нарушений ПДД, а в субботу – 454. Наиболее частые нарушения – это непристегнутый или пристегнутый неправильно ремень безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешехода. За двое суток в Уфе были задержаны 17 человек в состоянии алкогольного опьянения, пятеро из них отказались от прохождения медосвидетельствования.