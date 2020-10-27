Коронавирус в Башкирии на 27 октября 2020 года: в республике начали проводить вакцинацию от ковида

В Башкирию поступила первая партия вакцин от коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, только за последние сутки в республике зарегистрировано 83 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло уже 10330 человек, а коэффициент распространенности заболевания составляет 1, 1. На амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой находятся 717 человек, на стационарном лечении – 189 пациентов. Состояние 160 из них медики оценивают как тяжелое и средней тяжести. При этом в Минздраве Башкирии подчеркнули, что процесс выздоровления также активно продолжается: только за прошлую неделю вылечились более 800 человек, что составляет 90,7% от общего числа инфицированных в регионе.

Что касается случаев летальных исходов, то в настоящий момент в Башкирии их насчитывается 50. Напомним, что последней жертвой вируса стала 50-летняя уфимка, страдающая ожирением, атеросклерозом и дистрофией внутренних органов.

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- Сейчас объем свободного коечного фонда в больницах республики составляет около 32 процентов, при этом все необходимое медицинское оборудование, запас лекарств, средств индивидуальной защиты и антисептиков имеется в полном объеме и регулярно пополняется, - отметил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Также чиновник сообщил, что в республике уже провели первую вакцинацию от коронавируса.

- Полученная вакцина в количестве 42 доз полностью была введена как первым, так и вторым компонентом. В ближайшее время ожидаем получение очередной партии вакцины, - подчеркнул Забелин.

Также в Башкирии продолжается и вакцинация от пневмококка, которая должна защитить население от вирусной пневмонии.

ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ И С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ МОГУТ ОТПРАВИТЬ НА ПОЛНУЮ САМОИЗОЛЯЦИЮ

Своими опасениями насчет текущей эпидобстановки поделился и Радий Хабиров. По его словам, в условиях обостренной ситуации с COVID-19 жителям республики придется жить ближайшие два месяца. При этом не исключено, что количество больных и дальше будет увеличиваться.

– Есть и научные прогнозы, что нам ноябрь-декабрь точно придется с этим жить. Но в декабре уже подоспеет инфекционная больница в Стерлитамаке – а там тоже все-таки немаленький коечный фонд будет. Я думаю, что таким образом дотянем, – заявил Радий Хабиров.

Также руководитель региона предложил перевести на полную самоизоляцию наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан – старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

– Мы анализировали летальные случаи. Наиболее тяжело болеют и умирают люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Жду предложений, вплоть до того, чтобы «посадить» таких больных на полную самоизоляцию с осуществлением контроля, – уточнил Хабиров.

Чтобы пожилые люди и маломобильные граждане не остались без помощи, уже на прошлой неделе вновь заработали волонтерские штабы. Добровольцы всегда готовы прийти на помощь – сходить в магазин или в аптеку.

В БАШКИРИИ КОРОНАВИРУС СТАЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫЯВЛЯТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

В башкирских вузах наблюдается напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании заявил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Ситуация в целом по коронавирусу по школам и садикам вошла в стадию стабильности. Есть небольшая динамика по колледжам – 41 новый зараженный за прошлую неделю. Но динамика достаточно серьезная пошла по вузам. Есть предложение обсудить ситуацию, – сказал Хажин.

Так что есть большая вероятность, что студентов переведут на дистанционный режим обучения.

НАРУШИТЕЛЕЙ МАСОЧНОГО РЕЖИМА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Власти и медики не устают напоминать – в общественных местах, магазинах и транспорте нельзя появляться без защитных масок. На нарушителей масочного режима будут составлять административные протоколы и штрафовать. Так, в конце прошлой недели представители Минтранса РБ совместно с сотрудниками МВД и ГИБДД провели рейд в Уфе – проверяли автобусы, троллейбусы и маршрутки.

- Обращали внимание как на пассажиров и кондукторов, так и водителей, – рассказали в министерстве. – На самых злостных нарушителей среди пассажиров были составлены административные протоколы, которые будут переданы в суд.