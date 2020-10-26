Отказаться нельзя: туристку из Уфы в чужой стране вынудили втридорога заплатить за тест на коронавирус

Фото: https://www.instagram.com/elonoshka/

Молодая уфимка Элона К. давно мечтала об отдыхе в Турции, поэтому, как только появилась возможность, сразу же забронировала номер в одном из лучших и дорогих отелей в Бодруме. Вот только долгожданный отдых омрачился проблемами со здоровьем, а позже – и неожиданными тратами.

ПРОСНУЛАСЬ СО СТРАННЫМИ ПЯТНАМИ НА ГЛАЗАХ

- Началось все с того, что перед отлетом я проснулась со странными пятнами на глазах. Я списала все на аллергическую реакцию, вскоре пятна прошли сами собой. А уже в самолете я перестала чувствовать вкус соленого мяса. Нет, я читала, что в полете искажается восприятие вкуса, но когда уже в отеле я начала обедать, то поняла, что вообще ничего не чувствую, - вспоминает Элона. - У меня началась паника, я нюхала все спиртовые баночки, духи. Резкий спирт я отчётливо слышала. Но вкус и запах еды - нет.

Поскольку других подозрительных симптомов вроде кашля и температуры не было, девушка решила не паниковать и не обращаться к врачу. Все это время она прислушивалась к своему организму, пытаясь понять – коронавирус это или обычная аллергия. Элона купила таблетки от аллергии и сорбенты и начала их принимать, вот только вкус еды по-прежнему не возвращался.

- А одним утром обсыпало весь лоб. Интернет сбивал меня с толку, там пишут, что пятна при «короне» тоже бывают. У меня началась конкретная паника, поэтому решила, что надо срочно идти к врачу. Я оттягивала этот момент, была уверена, что у меня аллергия, да и в целом, я чувствовала себя очень хорошо, - вспоминает уфимка.

«СРОЧНО СДАТЬ ТЕСТ, ОТКАЗАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»

Когда в отель приехал доктор, менеджер перевела ему все жалобы перепуганной Элоны. Реакция врача оказалась неоднозначной: по словам девушки, он начал громко кричать и натягивать на нее маску.

- Менеджер с испуганными глазами говорит, что сейчас надо срочно сдать тест и отказываться нельзя, а стоит он, на минуточку, 200 евро! Тем временем врач уже засовывает в нос мне палочку. У меня так сильно колотилось сердце от страха, так что времени на раздумья у меня не было. Как, впрочем, и шансов отказаться от анализа, - признается Элона.

Результат анализа девушке пообещали озвучить вечером, и весь день Элона рисовала у себя в голове картины заточения в самоизоляции на две недели в тысячах километрах от дома.

- Врач своей паникой убедил меня, что у меня коронавирус, хотя я этого не чувствовала. Ближе к ночи я начала отвлекать себя от этих мыслей и готова была к любому исходу. И вот вечером скидывают анализы… коронавируса у меня нет! А самое удивительное, что после ни врач, ни медсестра мне так и не написали, чтобы узнать, как я себя вообще чувствую. Не «корона», так разбирайся сама! Хотя принудительный тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. Не честно, - признается девушка.

Впрочем, как позже объяснили Элоне, отель относится к категории дорогих, у отеля заключен контракт с частной клиникой, и цены там совершенно недешевые, а медицинское обслуживание не входит в стоимость путевки.

- С другой стороны, слава Богу, что все хорошо. Самое главное, что я здорова, и теперь без опаски могу наслаждаться отдыхом, - радуется уфимка.

В уфимском аэропорту можно сделать тест на ковид быстро и всего за 1320 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СДАТЬ АНАЛИЗ, НЕ ОТХОДЯ ОТ ТЕРМИНАЛА

Конечно, очень неприятно оказаться в подобной ситуации за границей, тем более непредвиденные траты всегда очень больно бьют по карману. Но не забывайте, что по возвращению домой вы также обязаны в течение трех дней сдать анализ на коронавирус и разместить результаты на портале «Госуслуги», иначе можно получить штраф до 50 тысяч рублей. Напомним, что удобнее всего сдать мазок на коронавирус прямо в уфимском аэропорту.

Пункт тестирования находится в Терминале №1 в общедоступной зоне. Тестирование проводится методом ПЦР (определение РНК вируса методом полимеразной цепной реакции – Ред.), стоимость анализа составляет 1320 рублей, а его результаты будут готовы и придут на вашу электронную почту или в смс-сообщении в течение 48 часов.