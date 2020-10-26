«Уфа» проиграла «Ахмату» и опустилась на последнее место

«Уфа» наконец-то смогла забить, но пропустила три. Фото: ФК «Ахмат»

Футбольный клуб «Уфа» ехал в Грозный за победой. Турнирная ситуация сейчас такова, что если продолжать терять очки, то затем выправить ситуацию практически будет невозможно.

На неделе башкирская команда разгромила московский «Чертаново» в рамках Кубка России, и, как думалось, отправилась на выезд с хорошим настроем. Главный тренер Рашид Рахимов даже решил несколько отойти от традиционной чисто оборонительной схемы и попробовал сделать акцент на атаку. По крайней мере, так казалось по стартовой схеме, в которой основным наконечником в атаке стал сербский новичок Комнен Андрич.

В принципе, в первом тайме все было довольно неплохо. Одна проблема – на 14-й минуте в своей штрафной Беленов снес Беришу и получил пенальти. Сам же пострадавший подошел к 11-метровой отметке и пробил ювелирно в угол – 1:0.

Что касается самой игры, то не было чувства, что «Уфа» как-то слабее хозяев. Да, грозненцы играли вдохновенно. Не слабо их и поддерживали зрители, которых на матче собралось около пяти тысяч.

Во втором тайме уфимцы огрызнулись и наконец смогли забить гол. Это Алиев подкараулил пас и четко уложил мяч под дальнюю штангу – 1:1. «Горожанин» после долгожданного гола от радости кричал так, будто снял какое-то проклятие. Стало заметно, насколько груз результата довлеет над командой.

И вот тут, конечно, нужно было включать все обороты и задавить «Ахмат» на эмоциях, но получилось наоборот. Эмоционально взорвался Бериша, который просто в одиночку вытащил свою команду. Сначала он пустился в сольный дриблинг, обошел половину «Уфы» и прострелил вдоль ворот так, что Ильину оставалось только подставить ногу – 2:1. А затем неугомонный косовар подкараулил ошибку защитников противника и с середины поля отправился в скоростной забег к Беленову. В режиме электрички он перебежал и вратаря, а затем просто пульнул в пустой ближний угол – 3:1.

В итоге, у башкирской команды по-прежнему шесть очков. Это худший старт за все время выступлений в премьер-лиге.

СКАЗАНО

Рашид РАХИМОВ, главный тренер ФК «Уфа»:

- Мы очень глупо сыграли, имея преимущество, которое у нас было. Мы прекрасно понимали, что будут только длинные передачи для контратак, но, к сожалению, плохо реагировали на них и на потери мяча. Я считаю, мы сыграли глупо, позволив «Ахмату» забить два мяча. Это наша проблема, нам ее и решать.